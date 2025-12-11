HMRC przypomina o podatku od sprzedaży na jarmarkach świątecznych
HMRC przypomina o podatku od sprzedaży na jarmarkach świątecznych fot. shutterstock.com
UKPraca i finanse
2 min.czytania

HMRC przypomina o podatku od sprzedaży na jarmarkach świątecznych

Joanna Baran
Joanna Baran

Brytyjski urząd skarbowy, HMRC przypomina o podatku od sprzedaży na jarmarkach świątecznych. Urząd ostrzega że każdy, kto osiągnie roczny dochód powyżej 1 000 funtów, musi zarejestrować się jako jednoosobowa działalność gospodarcza i rozliczyć podatek.

Dotyczy to zarówno profesjonalnych sprzedawców, jak i osób dorabiających okazjonalnie, np. w ramach sezonowego handlu.

Limit 1 000 funtów obejmuje wszystkie źródła dochodu

Próg 1 000 funtów dotyczy łącznej kwoty zarobków ze wszystkich działalności. Osoba, która zarobi 600 funtów ze sprzedaży rękodzieła i 500 funtów z działalności online, musi się zarejestrować. Dlatego, że suma przekracza ustalony limit. HMRC podkreśla, że nawet krótkotrwałe zarobki w okresie świątecznym traktowane są jak działalność, która podlega opodatkowaniu.

HMRC przypomina o podatku od sprzedaży na jarmarkach świątecznych. Jakie są obowiązki sprzedawcy?

Sprzedawcy, których dochód przekracza 1 000 funtów, muszą przede wszystkim zarejestrować działalność w HMRC jako sole trader. Następnie powinni prowadzić ewidencję sprzedaży i kosztów. Trzeba również złożyć deklarację podatkową w ramach systemu Self Assessment za dany rok podatkowy. Kwota wolna od podatku w Wielkiej Brytanii wynosi 12 570 funtów. Dlatego rejestracja nie oznacza automatycznie konieczności płacenia podatku, jednak  jest obowiązkowa.

Dlaczego HMRC przypomina o podatku i zasadach?

Sezon świąteczny przyciąga tysiące nowych sprzedawców, którzy często nie są świadomi swoich obowiązków podatkowych. Kampania HMRC „Help for Hustles” ma edukować sprzedawców. Urzędnicy chcą zapobiegać w ten sposób zaległościom i karom wynikającym z niewiedzy. Urząd podkreśla, że jego celem jest nie kara, lecz pomoc w prawidłowym rozliczeniu dochodów.

Konsekwencje braku rozliczenia

Nieprzestrzeganie obowiązku zgłoszenia dochodu skutkuje karami finansowymi, naliczeniem odsetek za zaległości, kontrolą podatkową, a w skrajnych przypadkach – postępowaniem karnym. HMRC zaznacza jednak, że wcześniejsze sprawdzenie swoich obowiązków pozwala uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

Sprawdź swoje obowiązki przed rozpoczęciem sprzedaży

HMRC przypomina o podatku i zachęca wszystkich sprzedawców, aby przed rozpoczęciem działalności upewnili się, czy ich dochód nie przekracza progu 1 000 funtów. Na stronie GOV.UK dostępne są kalkulatory i wskazówki. Te znaczaco ułatwiają sprawdzenie, czy konieczna jest rejestracja oraz złożenie deklaracji podatkowej.

 

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Praca i finanse

