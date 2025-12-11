Brytyjski urząd skarbowy, HMRC przypomina o podatku od sprzedaży na jarmarkach świątecznych. Urząd ostrzega że każdy, kto osiągnie roczny dochód powyżej 1 000 funtów, musi zarejestrować się jako jednoosobowa działalność gospodarcza i rozliczyć podatek.

Dotyczy to zarówno profesjonalnych sprzedawców, jak i osób dorabiających okazjonalnie, np. w ramach sezonowego handlu.

Limit 1 000 funtów obejmuje wszystkie źródła dochodu

Próg 1 000 funtów dotyczy łącznej kwoty zarobków ze wszystkich działalności. Osoba, która zarobi 600 funtów ze sprzedaży rękodzieła i 500 funtów z działalności online, musi się zarejestrować. Dlatego, że suma przekracza ustalony limit. HMRC podkreśla, że nawet krótkotrwałe zarobki w okresie świątecznym traktowane są jak działalność, która podlega opodatkowaniu.

HMRC przypomina o podatku od sprzedaży na jarmarkach świątecznych. Jakie są obowiązki sprzedawcy?

Sprzedawcy, których dochód przekracza 1 000 funtów, muszą przede wszystkim zarejestrować działalność w HMRC jako sole trader. Następnie powinni prowadzić ewidencję sprzedaży i kosztów. Trzeba również złożyć deklarację podatkową w ramach systemu Self Assessment za dany rok podatkowy. Kwota wolna od podatku w Wielkiej Brytanii wynosi 12 570 funtów. Dlatego rejestracja nie oznacza automatycznie konieczności płacenia podatku, jednak jest obowiązkowa.

Dlaczego HMRC przypomina o podatku i zasadach?

Sezon świąteczny przyciąga tysiące nowych sprzedawców, którzy często nie są świadomi swoich obowiązków podatkowych. Kampania HMRC „Help for Hustles” ma edukować sprzedawców. Urzędnicy chcą zapobiegać w ten sposób zaległościom i karom wynikającym z niewiedzy. Urząd podkreśla, że jego celem jest nie kara, lecz pomoc w prawidłowym rozliczeniu dochodów.

Konsekwencje braku rozliczenia

Nieprzestrzeganie obowiązku zgłoszenia dochodu skutkuje karami finansowymi, naliczeniem odsetek za zaległości, kontrolą podatkową, a w skrajnych przypadkach – postępowaniem karnym. HMRC zaznacza jednak, że wcześniejsze sprawdzenie swoich obowiązków pozwala uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

Sprawdź swoje obowiązki przed rozpoczęciem sprzedaży

HMRC przypomina o podatku i zachęca wszystkich sprzedawców, aby przed rozpoczęciem działalności upewnili się, czy ich dochód nie przekracza progu 1 000 funtów. Na stronie GOV.UK dostępne są kalkulatory i wskazówki. Te znaczaco ułatwiają sprawdzenie, czy konieczna jest rejestracja oraz złożenie deklaracji podatkowej.