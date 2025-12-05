Nowy rejestr HMRC - kto do niego “wpadnie”?
Nowy rejestr HMRC – kto do niego “wpadnie”?

Brytyjski urząd skarbowy HMRC wprowadza Nowy rejestr HMRC, który zacznie obowiązywać od maja 2026 roku. Rejestracja będzie obowiązkowa dla wszystkich doradców podatkowych, agentów podatkowych, księgowych obsługujących klientów w kontaktach z HMRC.

Obejmie również kancelarie prawnicze, których pracownicy doradzają w sprawach podatku od nieruchomości (SDLT). Z pozoru kosmetyczna zmiana oznacza w praktyce rewizję wielu transakcji i głęboką analizę

Kogo obejmuje nowy rejestr HMRC?

Nowy rejestr HMRC obejmie każdego, kto w imieniu klienta wchodzi w interakcje z urzędem skarbowym. Oznacza to, że doradcy podatkowi, księgowi i prawnicy zajmujący się podatkami od nieruchomości będą musieli zarejestrować się online w nowym portalu przygotowywanym przez HMRC. Na zgłoszenie się do rejestru przewidziano trzymiesięczny okres przejściowy. Wszyscy specjaliści powinni zdążyć w tym terminie.

Celem rejestru jest zapewnienie, że wszyscy doradcy spełniają minimalne standardy zawodowe. HMRC sprawdzi również, czy są legalnie uprawnieni do świadczenia usług podatkowych. HMRC podkreśla, że rejestr ma wzmocnić bezpieczeństwo klientów. Równocześnie wykluczy osoby działające nieuczciwie.

Dlaczego HMRC wprowadza rejestr?

Dotychczasowe wymagania dotyczące rejestracji doradców podatkowych różniły się w zależności od rodzaju usług. To stwarzało luki w monitorowaniu kwalifikacji. W wyniku konsultacji z października 2024 roku rząd uznał, że obowiązkowa rejestracja pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo usług i ograniczyć ryzyko oszustw podatkowych.

Rząd zainwestuje w ten projekt 36 milionów funtów, aby zmodernizować system rejestracji i usprawnić proces weryfikacji doradców.

Co to oznacza w praktyce?

Dla doradców podatkowych oznacza to konieczność spełnienia minimalnych standardów HMRC i utrzymywania aktualnych danych w rejestrze. Każdy, kto nie zarejestruje się w wyznaczonym terminie, będzie podlegać karom finansowym. Dlatego zapisanie się jest tak ważne.

Dla klientów nowy rejestr HMRC oznacza większą pewność, że korzystają z usług profesjonalistów działających zgodnie z prawem i standardami HMRC. Urząd podkreśla, że celem jest zwiększenie przejrzystości i bezpieczeństwa. Natomiast nie chce utrudniać pracy doradców.

 

