HMRC wykryło błąd. Samozatrudnieni mogą mieć dziury w składkach NI

Brytyjski urząd skarbowy HMRC rozpoczął kontaktowanie się z osobami samozatrudnionymi po wykryciu problemu, który może mieć wpływ na ich przyszłe emerytury państwowe. Według szacunków problem może dotyczyć nawet około 800 tysięcy podatników, których historia składek National Insurance (NI) może zawierać nieprawidłowości.

HMRC wykryło błąd związany z rejestracją części osób prowadzących działalność gospodarczą. W niektórych przypadkach podatnicy pracowali jako samozatrudnieni. Dlatego składali deklaracje Self Assessment i rozliczali swoje dochody. Jednak, jak wskazuje HMRC, system nie powiązał ich składek prawidłowo z National Insurance.

Efektem tego mogły być braki w zapisach dotyczących składek Class 2 National Insurance Contributions, które są szczególnie ważne dla osób samozatrudnionych budujących swoje prawo do emerytury państwowej.

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HMRC wykryło błąd. Problem może dotyczyć osób samozatrudnionych od 2015 roku

HMRC poinformowało, że problem dotyczy przede wszystkim osób, które rozpoczęły działalność gospodarczą między 2015 rokiem a początkiem 2024 roku. W wielu przypadkach osoby te posiadały już numer UTR, czyli Unique Taxpayer Reference, i prawidłowo składały zeznania podatkowe. Natomiast system nie zarejestrował ich właściwie w systemie National Insurance.

Niektórzy podatnicy mogą również mieć braki z innych powodów. Przykładowo gdy składki Class 2 podatnik opłacił po terminie.

HMRC podkreśla jednak, że sytuacja jest już naprawiona i od roku podatkowego 2024/25 nowe rejestracje samozatrudnionych powinny być już prawidłowo obsługiwane.

HMRC wykryło błąd, ale wysyłane listy nie są karą ani wezwaniem do zapłaty

Wielu podatników może zaniepokoić wiadomość od HMRC. Jednak urząd zaznacza, że pisma nie oznaczają automatycznie żadnej zaległości ani konieczności natychmiastowej zapłaty.

Celem kontaktu jest umożliwienie sprawdzenia własnej historii National Insurance i ustalenia, czy brakujące lata rzeczywiście wpływają na przyszłe świadczenie emerytalne.

Nie każdy, kto otrzyma list od HMRC, będzie musiał uzupełniać składki. Część osób może mieć już wystarczającą liczbę kwalifikowanych lat dzięki wcześniejszemu zatrudnieniu, poprzedniej działalności gospodarczej lub przyznanym kredytom NI.

Brakujące lata mogą zmniejszyć State Pension

Dla wielu osób kwestia składek National Insurance może mieć ogromne znaczenie. Aby otrzymać pełną nową emeryturę państwową w Wielkiej Brytanii, zazwyczaj potrzebne jest 35 kwalifikowanych lat składkowych. Aby w ogóle otrzymać prawo do nowej State Pension, trzeba wpłacać składki przez minimum 10 lat.

Jeżeli w historii podatnika pojawią się niezaliczone lata, może to oznaczać niższe świadczenie emerytalne w przyszłości. Szczególnie istotne jest to dla osób, które zbliżają się już do wieku emerytalnego. HMRC zapowiedziało, że właśnie tą grupę będzie sprawdzał i informował w pierwszej kolejności.

Jak sprawdzić, czy problem dotyczy konkretnej osoby?

Najlepszym rozwiązaniem jest sprawdzenie własnego konta podatkowego HMRC, czyli Personal Tax Account. To właśnie tam można zobaczyć historię składek National Insurance oraz prognozę przyszłej emerytury państwowej.

Osoby samozatrudnione powinny zwrócić szczególną uwagę na liczbę zaliczonych lat składkowych i sprawdzić, czy HMRC uwzględnił wszystkie okresy pracy prawidłowo.

Warto również upewnić się, że w systemie widnieją wszystkie przysługujące kredyty National Insurance. Również te związane z opieką nad dziećmi lub innymi sytuacjami uprawniającymi do zaliczenia okresu bez faktycznej wpłaty składek.

Możliwość uzupełnienia składek nawet za lata od 2015/16

Jeżeli okaże się, że brakujące lata rzeczywiście zmniejszają przyszłą emeryturę, podatnicy mogą otrzymać możliwość uzupełnienia składek poprzez dobrowolne Class 2 National Insurance Contributions.

Ta sytuacja jest wyjątkowa, ponieważ HMRC pozwala w tym przypadku na uzupełnienie wybranych braków sięgających nawet roku podatkowego 2015/16. Normalnie możliwość dopłacania zaległych składek HMRC ogranicza rygorystycznymi terminami.

Dla części osób samozatrudnionych może to być bardzo korzystna możliwość, ponieważ stosunkowo niewielka dopłata może przełożyć się na wyższe świadczenie emerytalne w przyszłości.

Samozatrudnieni powinni sprawdzić swoje konto

Historia składek National Insurance pokazuje, że samo prowadzenie działalności i składanie deklaracji podatkowych nie zawsze gwarantuje, że wszystkie informacje zostaną prawidłowo zapisane w systemie.

HMRC wykryło błąd, który może mieć wpływ na przyszłe emerytury tysięcy osób samozatrudnionych. Jeśli otrzymasz list, nie panikuj. Powiadomienie to przede wszystkim sygnał, aby sprawdzić własną sytuację. Upewnić się, że wszystkie lata pracy zostaną uwzględnione.

Dla wielu osób może to być ostatni moment, aby naprawić ewentualne braki w historii National Insurance i zabezpieczyć wyższe świadczenie emerytalne w przyszłości.