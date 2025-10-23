Huragan Benjamin uderzył w Wyspy z ogromną siłą

Met Office wydało ostrzeżenia przed bardzo silnym wiatrem i deszczem w związku z uderzeniem huraganu Benjamin. W wielu rejonach może dojść do przerw w dostawie prądu, uszkodzeń budynków i utrudnień w ruchu komunikacyjnym.

Osoby dojeżdżające do pracy dostały ostrzeżenie przed ulewnymi deszczami i silnym wiatrem, którego prędkość może dochodzić nawet do 112 km na godzinę. W całej Anglii obowiązuje już ponad 30 alertów powodziowych.

Huragan Benjamin uderzył z impetem w Wyspy

Met Office wydało żółte ostrzeżenia dla dużych obszarów południowej i wschodniej Anglii oraz Walii. W związku z huraganem Benjamin, który przemieszcza się znad kanału La Manche nad Morze Północne.

Firma promowa DFDS poinformowała, że opóźnienia wpływają na wszystkie połączenia z Dover do Calais z powodu „silnych wiatrów” na kanale La Manche.

Met Office ostrzega, że należy spodziewać się niewielkich przerw w dostawie prądu, uszkodzeń budynków, opóźnień lub odwołań w transporcie publicznym. A także trudnych warunków drogowych, możliwych zamknięć dróg i powodzi.

Jak donosi BBC, żółte ostrzeżenie przed deszczem obowiązuje w większości południowej Anglii, East Midlands. A także dla części Walii i Yorkshire do godziny 18.00. W niektórych rejonach opady deszczu mogą wynieść nawet 30-50 mm.

Natomiast w większości obszaru East Anglia i Lincolnshire obowiązuje żółte ostrzeżenie przed deszczem do godziny 21.00. Z kolei do północy zarówno dla tych obszarów jak i dużej części południowo-wschodniej Anglii obowiązuje ostrzeżenie przed silnym wiatrem do północy.

Według Met Office w hrabstwach Kent, Surrey i Sussex (w tym na wybrzeżu od Sandgate do Dungeness i Farlight, w okolicach Hastings) prędkość wiatru wyniesie 65-70 mil na godzinę. A wzdłuż wybrzeża Morza Północnego porywy wiatru przekroczą70 mil na godzinę.

Żółty alert dotyczący silnego wiatru obowiązuje także dla południowo-zachodniej części kraju. W tym w Kornwalii i Devon, oraz zachodniej Walii od godziny 06.00 do 15.00.

Główna meteorolog Rebekah Hicks powiedziała:

– Istnieje większa niż zwykle niepewność co do przebiegu i intensywności tego układu niskiego ciśnienia. Społeczeństwo powinno być na bieżąco z najnowszymi prognozami i ostrzeżeniami w miarę rozwoju sytuacji. A korekty prognoz mogą być wprowadzane w krótkim czasie.

Chaos komunikacyjny w Londynie

Huragan Benjamin wywołał chaos komunikacyjny w Londynie. Utrudnienia w podróży w stolicy powodują ulewne deszcze i porywy wiatru dochodzące do 65 km/h. Na odcinku między Chingford a Liverpool Street zawieszono Linię Weaver (na pozostałych jej odcinkach są poważne opóźnienia).

Podobny problem w Carpenders Park spowodował zamknięcie linii Lioness na odcinku między Watford Junction a Willesden Junction.

Linia Piccadilly również jest dziś rano częściowo zamknięta. A pociągi nie kursują między Rayners Lane a Uxbridge z powodu wiatru.

W innym miejscu awaria sygnalizacji świetlnej w Stockwell spowodowała poważne opóźnienia na linii Northern.