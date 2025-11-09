Intensywny deszcz w Londynie przez cały tydzień. Nadszedł czas na parasole
fot. shutterstock.com
2 min.czytania

Intensywny deszcz w Londynie przez cały tydzień. Nadszedł czas na parasole

Joanna Baran
Joanna Baran

Po krótkiej przerwie od chmur i deszczu londyńska pogoda wraca do swojego dobrze znanego rytmu. Prognozy BBC Weather zapowiadają nieprzerwany ciąg opadów, który rozpocznie się w poniedziałek 10 listopada i potrwa przynajmniej do połowy miesiąca. Słońce, które w weekend jeszcze nieśmiało rozjaśniło ulice stolicy, szybko ustąpi miejsca ciężkim, szarym chmurom. Deszcz w Londynie zagości na dłużej. 

Londyńczycy wiedzą, że listopad nie jest miesiącem dla miłośników spacerów bez parasola. Tegoroczna jesień potwierdza tę regułę. Dlatego przez kolejne dziesięć dni niebo nad stolicą ma być w większości pokryte chmurami. Natomiast deszcz stanie się codziennym towarzyszem.

Deszcz w Londynie: klasyka gatunku

Najbardziej mokre dni, według BBC, przypadną na poniedziałek, czwartek i sobotę. Z intensywnymi, całodniowymi opadami i okresowymi porywami wiatru. Pozostałe dni przyniosą raczej uporczywą mżawkę i wilgotną aurę, typową dla angielskiej jesieni. Temperatury utrzymają się w granicach 13–15°C. W sam raz, by kurtka przeciwdeszczowa i gorąca herbata stały się obowiązkowym zestawem na każdy dzień.

Jak przetrwać tydzień z deszczem?

Choć dla turystów nieustanny deszcz może być zaskoczeniem, londyńczycy traktują go jak część miejskiego krajobrazu. Warto jednak przygotować się na bardziej uciążliwe skutki długotrwałej wilgoci – szczególnie w domach.

Eksperci ds. zdrowia i budownictwa ostrzegają, że wysoka wilgotność sprzyja rozwojowi pleśni, zwłaszcza w starszych budynkach z ograniczoną wentylacją. Zalecają codzienne, krótkie wietrzenie pomieszczeń, utrzymywanie stałej temperatury oraz stosowanie pochłaniaczy wilgoci. Niewielki osuszacz powietrza może być w listopadzie cenniejszy niż nowy parasol.

Deszcze przez cały tydzień – londyńska codzienność z odrobiną humoru

Choć prognozy mogą brzmieć ponuro, dla wielu mieszkańców deszczowa pogoda ma swój urok. Kawiarnie wypełniają się po brzegi, ulice mienią się odbiciami świateł w mokrym bruku, a rytmiczne bębnienie deszczu o szyby tworzy idealne tło do pracy zdalnej lub długich rozmów przy herbacie.

Intensywny deszcz w Londynie przez cały tydzień. Nadszedł czas na parasole
Intensywny deszcz w Londynie przez cały tydzień. Nadszedł czas na parasole
fot. shutterstock.com

Londyn ma w sobie coś wyjątkowego właśnie wtedy, gdy niebo się chmurzy. Dlatego choć nadchodzący tydzień zapowiada się mokro, trudno oprzeć się wrażeniu, że to właśnie w tej deszczowej aurze stolica czuje się najbardziej sobą.

Prognoza pogody: mokry listopad bez niespodzianek

Według BBC Weather:

  • Poniedziałek (10 listopada) – intensywne, całodniowe opady, temperatura do 14°C.
  • Wtorek (11 listopada) – mżawka i przelotne deszcze, do 13°C.
  • Czwartek (13 listopada) – silniejsze opady i porywisty wiatr, do 14°C.
  • Sobota (15 listopada) – ulewy przez większą część dnia, do 15°C.

Wszystko wskazuje na to, że Londyn czeka typowy listopadowy maraton deszczu – z drobnymi przerwami. Natomiast bez szans na większe rozpogodzenia.

Deszcz w Londynie – parasol obowiązkowy, humor wskazany

Choć deszcze przez cały tydzień mogą być uciążliwe, to właśnie one tworzą tę charakterystyczną, filmową atmosferę Londynu. Wystarczy odrobina dystansu, ciepły płaszcz i porządny parasol, by przetrwać listopadową aurę z uśmiechem. W końcu – jak mawiają Brytyjczycy – „There’s no such thing as bad weather, only inappropriate clothing.”

