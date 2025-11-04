Wczoraj śnieg i kakao, dziś lemoniada z lodem. W Londynie nawet 18 stopni!

Jeszcze kilka dni temu Brytyjczycy zakładali wełniane czapki, ogrzewali dłonie przy kubku gorącego kakao i komentowali pierwsze białe płatki śniegu na północy kraju. Tymczasem najnowsza prognoza pogody dla UK pokazuje coś zupełnie innego – oto nad Wyspy zawitało babie lato, które w środku listopada postanowiło udowodnić, że brytyjska pogoda nigdy nie przestanie zaskakiwać. Jutro w Londynie nawet 18 stopni.

Wysokie temperatury zagoszczą na Wyspach tylko na kilka dni. Dlatego warto nacieszyć się odrobiną ciepła.

Babie lato w UK – listopadowy zwrot akcji

Według danych Met Office, w środę i czwartek termometry w południowej Anglii mogą pokazać nawet 18°C, a w wielu regionach kraju temperatura utrzyma się między 14 a 16°C. To nawet o 5 stopni więcej niż średnia dla tej pory roku!

Meteorolodzy mówią o krótkim, ale wyraźnym ociepleniu, które przyniesie mieszkańcom Wysp kilka dni niemal wiosennego nastroju. „To typowy przykład pogodowej karuzeli – tydzień temu mówiliśmy o przymrozkach i śniegu, a teraz mamy warunki idealne na spacer w lekkiej kurtce” – żartują brytyjscy komentatorzy pogodowi.

W Londynie nawet 18 stopni – czas schować rękawiczki!

Stolica zdecydowanie wygra w rankingu pogodowych szczęściarzy. Londyn ma być najcieplejszym miejscem w kraju, z temperaturą dochodzącą do 18 stopni w środę. W wielu miejscach południowo-wschodniej Anglii zrobi się naprawdę przyjemnie. 16 stopni w Brighton, 15 w Kent, a nawet Kornwalia pokaże się z łagodnej strony.

Choć nie zabraknie przelotnych opadów i zachmurzenia, meteorolodzy uspokajają – mimo deszczu odczuwalne ciepło pozostanie wysokie. Natomiast wiatr będzie łagodniejszy niż w minionych dniach. Innymi słowy: można spokojnie wyjść z domu bez czapki, ale z parasolem w torbie – na wszelki wypadek.

Od śniegu i kakao do 18 stopni i lemoniady – brytyjska pogoda ma poczucie humoru

W mediach społecznościowych już pojawiają się żartobliwe memy o „pogodowym rozdwojeniu jaźni” Wysp Brytyjskich. Jeszcze w weekend wielu marzyło o gorącym kakao i kocu. Natomiast dziś mieszkańcy żartują, że czas zamienić napój na lemoniadę z lodem.

Niektórzy twierdzą, że listopad w UK to „jedyny miesiąc, w którym można doświadczyć czterech pór roku w tydzień” – i coś w tym jest. Po chłodnym, wilgotnym początku miesiąca, teraz czeka nas kilka dni prawdziwego pogodowego oddechu.

Ciepło potrwa krótko, dlatego warto się nim nacieszyć

Choć prognoza pogody dla UK daje nadzieję na kilka przyjemnych dni, eksperci ostrzegają, że babie lato nie potrwa długo. Już w weekend możliwy powrót bardziej jesiennych chmur, deszczu i spadek temperatur.

Dlatego, jeśli planujesz spacer po parku, wycieczkę nad morze albo po prostu chwilę w słońcu – najbliższe dni będą idealne. W końcu niecodziennie można w listopadzie w Wielkiej Brytanii powiedzieć: „jestem spóźniony, bo… zaparowały mi okulary przeciwsłoneczne”.