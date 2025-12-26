walka z przemocą wobec kobiet
Internet jest narzędziem służącym do łatwego rozpowszechniania mizoginistycznych treści / fot. Shutterstock.com
UKŻycie w UK
1 min.czytania

Internet uczy nienawiści? Szkoły mają to odkręcić

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Walka z przemocą wobec kobiet coraz mocniej przesuwa się w stronę profilaktyki w szkołach. Jednym z filarów planu są działania edukacyjne skierowane do młodzieży, zwłaszcza chłopców, zanim szkodliwe postawy przerodzą się w prawdziwą przemoc.

Nauczyciele mają zostać objęci specjalistycznymi szkoleniami. Pomogą one im rozpoznawać mizoginię, reagować na nią w klasie oraz prowadzić rozmowy o zgodzie i relacjach. Jak podkreśla BBC, rząd liczy na to, że szkoła będzie wyłapywać i korygować uprzedzenia wobec kobiet na wczesnym etapie.

Radykalizacja młodych mężczyzn i wpływ internetu

Jednym z głównych wyzwań, na które zwracają uwagę autorzy strategii, jest rosnący wpływ internetowych influencerów promujących skrajnie kontrowersyjne poglądy. Znaczna część nastoletnich chłopców pozytywnie odnosi się do postaci znanych z mizoginicznych treści w mediach społecznościowych. Algorytmy wzmacniają przekaz, który upraszcza relacje damsko-męskie i normalizuje przemoc symboliczną.

- Advertisement -

Rządowe plany zakładają nie tylko edukację, ale też współpracę z firmami technologicznymi. Powinna ona ograniczyć dostęp dzieci do fałszywych materiałów tworzonych przy użyciu generatywnej sztucznej inteligencji. Dodatkowo strategia przewiduje kierowanie uczniów uznanych za ludzi wysokiego ryzyka na dodatkowe kursy behawioralne. Tam będą mogli pracować nad uprzedzeniami i sposobami wyrażania emocji.

walka z przemocą wobec kobiet
Rząd zamierza budować w szkołach pozytywne wzorce męskości i uczyć empatii / fot. Shutterstock.com

Część opozycji krytykuje rząd za symboliczne gesty i domaga się ostrzejszych działań z wykorzystaniem policji, a inni wskazują na niewystarczające finansowanie i brak systemowych zmian w przestrzeni online, przez co walka z przemocą wobec kobiet okaże się nieskuteczna.

Profilaktyka zamiast gaszenia pożarów

Rząd nie ukrywa, że ambicją pokładaną w strategii jest coś więcej niż doraźna reakcja na statystyki. Chodzi o budowanie pozytywnych wzorców męskości, uczenie empatii i odpowiedzialności oraz stworzenie bezpieczniejszych relacji od najmłodszych lat. Elementem tego podejścia ma być także włączenie głosów osób, które doświadczyły przemocy i chcą dzielić się swoimi historiami z młodzieżą.

Skala przedsięwzięcia pokazuje, że przemoc wobec kobiet i dziewcząt została potraktowana jak problem o randze narodowej.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Holandia

Godziny pracy w Holandii i związane z nimi przepisy

Zastanawiasz się, czy pracujesz na cały etat, czy na...
Styl życia

„Tango” Sławomira Mrożka w Londynie. Spektakl, który trzeba zobaczyć

Scena Polska.UK wraca na scenę POSK-u z „Tangiem” Sławomira Mrożka. Sprawdź terminy spektakli, obsadę i świąteczną promocję biletową.
UK

Sprawdź, jakie auta najczęściej kradną w UK

Samochód lub motocykl znika średnio co pięć minut. Zwłaszcza te modele upodobali sobie złodzieje.
Praca i finanse

Medyczna marihuana napędza rozwój regionu. Nowe miejsca pracy w Szkocji

Nowe miejsca pracy w sektorze life sciences powstaną w południowej Szkocji dzięki inwestycji międzynarodowej firmy zajmującej się medyczną marihuaną. Kogo poszukuje firma?
Londyn

Jak spędzić Sylwestra 2025 w Londynie? Top 5 najlepszych pomysłów na wyjątkową noc

Niezależnie od tego, czy marzy Ci się taniec do rana, kulturalna noc w muzeum, romantyczny rejs, czy spektakularny widok z dachu wieżowca, Londyn daje niemal nieograniczone możliwości. Poznaj nasze inspiracje!

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet