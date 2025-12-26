Internet uczy nienawiści? Szkoły mają to odkręcić

Walka z przemocą wobec kobiet coraz mocniej przesuwa się w stronę profilaktyki w szkołach. Jednym z filarów planu są działania edukacyjne skierowane do młodzieży, zwłaszcza chłopców, zanim szkodliwe postawy przerodzą się w prawdziwą przemoc.

Nauczyciele mają zostać objęci specjalistycznymi szkoleniami. Pomogą one im rozpoznawać mizoginię, reagować na nią w klasie oraz prowadzić rozmowy o zgodzie i relacjach. Jak podkreśla BBC, rząd liczy na to, że szkoła będzie wyłapywać i korygować uprzedzenia wobec kobiet na wczesnym etapie.

Radykalizacja młodych mężczyzn i wpływ internetu

Jednym z głównych wyzwań, na które zwracają uwagę autorzy strategii, jest rosnący wpływ internetowych influencerów promujących skrajnie kontrowersyjne poglądy. Znaczna część nastoletnich chłopców pozytywnie odnosi się do postaci znanych z mizoginicznych treści w mediach społecznościowych. Algorytmy wzmacniają przekaz, który upraszcza relacje damsko-męskie i normalizuje przemoc symboliczną.

Rządowe plany zakładają nie tylko edukację, ale też współpracę z firmami technologicznymi. Powinna ona ograniczyć dostęp dzieci do fałszywych materiałów tworzonych przy użyciu generatywnej sztucznej inteligencji. Dodatkowo strategia przewiduje kierowanie uczniów uznanych za ludzi wysokiego ryzyka na dodatkowe kursy behawioralne. Tam będą mogli pracować nad uprzedzeniami i sposobami wyrażania emocji.

Część opozycji krytykuje rząd za symboliczne gesty i domaga się ostrzejszych działań z wykorzystaniem policji, a inni wskazują na niewystarczające finansowanie i brak systemowych zmian w przestrzeni online, przez co walka z przemocą wobec kobiet okaże się nieskuteczna.

Profilaktyka zamiast gaszenia pożarów

Rząd nie ukrywa, że ambicją pokładaną w strategii jest coś więcej niż doraźna reakcja na statystyki. Chodzi o budowanie pozytywnych wzorców męskości, uczenie empatii i odpowiedzialności oraz stworzenie bezpieczniejszych relacji od najmłodszych lat. Elementem tego podejścia ma być także włączenie głosów osób, które doświadczyły przemocy i chcą dzielić się swoimi historiami z młodzieżą.

Skala przedsięwzięcia pokazuje, że przemoc wobec kobiet i dziewcząt została potraktowana jak problem o randze narodowej.