4 min.czytania

44 zawody, które przejmie sztuczna inteligencja. Czy twój jest na liście?

Wiktor Stachowiak
Wiktor Stachowiak

OpenAI, gigant technologiczny stojący za najpopularniejszym na świecie chatbotem wydał przerażające ostrzeżenie. Nowe badanie wskazało 44 zawody zagrożone przez sztuczną inteligencję. Co gorsza, przy niektórych z nich wskaźnik porażki w starciu z technologią wynosi aż 81 procent.

Naukowcy wykorzystali specjalistyczny sposób oceny o nazwie GDPval, aby porównać najnowocześniejsze technologie z ludzkimi pracownikami w dziewięciu najbardziej dochodowych branżach Ameryki.

AI coraz częściej wygrywa z ludźmi

Jak dowiadujemy się z badań, system Claude Opus 4.1 okazał się liderem, mianowicie wygrał aż 47,6 procenta rywalizacji z człowiekiem. W przypadku niektórych profesji ten wskaźnik prezentował się o wiele gorzej.

Sztuczna inteligencja zmiażdżyła pracowników kas. Ludzcy pracownicy okazali się gorsi w przypadku aż 81 procent konkurencji.

OpenAI oświadczyło:

– Odkryliśmy, że najlepsze dzisiejsze modele biznesowe już zbliżają się jakością do prac wykonywanych przez ekspertów w branży.

Wszystkie zawody zostały poddane rygorystycznym testom. Na przykład, dyplomowane pielęgniarki analizowały zdjęcia problemów skórnych i przygotowywały dokumenty, a inżynierowie produkcji zmagali się z tworzeniem cyfrowych projektów 3D.

Oceniającym nie powiedziano, czy poszczególne zadania wykonali ludzie czy sztuczna inteligencja. Wybierali oni po prostu najbardziej imponujące wyniki. Naukowcy następnie analizowali dane, aby określić procent wygranych, pokazujący, jak AI wypada w porównaniu z ludźmi.

Eksperci uspokajają: sztuczna inteligencja nie zawsze zastąpi człowieka

Eksperci zaznaczają jednak, że te testy nie dają pełnego obrazu sytuacji.

Firma przyznała, że eksperyment nie objął wszystkich aspektów danego zawodu, bo „większość prac to coś więcej niż tylko zbiór zadań, które można zapisać”.

Mimo to gigant z Doliny Krzemowej utrzymuje, że odkrycia te trafnie przewidują znaczący wpływ, jaki sztuczna inteligencja będzie miała na profesjonalistów z różnych sektorów.

Wykorzystane systemy prezentowały się różnie. Niektóre modele okazały się najlepsze w określonych typach zadań.

Claude Opus 4.1 miał pewne problemy z precyzją. Zapewnił sobie jednak zwycięstwo dzięki tworzeniu wizualnie atrakcyjnych grafik.

System GPT5-high osiągnął średni wskaźnik wygranych na poziomie 48,8 procenta we wszystkich profesjach i był najlepszy pod względem dokładności.

Jednakże System GPT-4o, który wprowadzono na rynek 15 miesięcy wcześniej, odniósł zwycięstwo w zaledwie 12,4 procenta testów.

Ten uderzający kontrast w wynikach badań podkreśla zawrotną prędkość, z jaką sztuczna inteligencja dorównuje ludzkim możliwościom, a także głęboki wpływ, jaki może to mieć na globalną siłę roboczą.

Sam Altman przyznaje: nawet 40 procent miejsc pracy może zniknąć

Sam Altman, szef OpenAI, przyznał, że obawy związane ze zwolnieniami przez sztuczną inteligencję spędzają mu sen z powiek.

Podczas swojego wystąpienia w programie The Tucker Carlson Show w zeszłym miesiącu, Altman stwierdził natomiast:

– Jestem przekonany, że znaczna część obsługi klienta, która obecnie odbywa się przez telefon lub komputer, straci pracę. Krótko mówiąc, tym lepiej zajmie się sztuczna inteligencja.

Altman zasugerował nawet, że w przyszłości aż 40 procent wszystkich stanowisk będzie mogło zostać zautomatyzowanych przez sztuczną inteligencję.

Mimo to technologiczny gigant nie twierdzi, że sztuczna inteligencja natychmiast zastąpi ludzi. Firma mówi, że wyniki badań są dowodem na to, że w rzeczywistości AI może „wspierać ludzi w ich codziennej pracy”.

Współczynnik wygranych sztucznej inteligencji w starciu z ludźmi:

  1. Sprzedawcy i pracownicy sklepów: 81 procent
  2. Kierownicy sprzedaży: 79 procent
  3. Pracownicy działu wysyłki, odbioru i inwentaryzacji: 76 procent
  4. Redaktorzy: 75 procent
  5. Programiści: 70 procent
  6. Detektywi: 70 procent
  7. Specjaliści ds. zapewnienia zgodności: 69 procent
  8. Pierwszorzędni przełożeni pracowników sprzedaży niedetalicznej: 69 procent
  9. Przedstawiciele handlowi z wyłączeniem wyrobów technicznych i naukowych: 68 procent
  10. Menadżerowie operacji: 67 procent
  11. Menadżerowie usług medycznych i zdrowotnych: 65 procent
  12. Agenci zakupowi: 64 procent
  13. Osobiści doradcy finansowi: 64 procent
  14. Menadżerowie usług administracyjnych: 62 procent
  15. Przedstawiciele obsługi klienta: 59 procent
  16. Pierwszorzędni przełożeni pracowników sprzedaży detalicznej: 59 procent
  17. Pierwszorzędni przełożeni pracowników produkcji: 58 procent
  18. Pielęgniarki: 56 procent
  19. Pośrednicy nieruchomości: 54 procent
  20. Analitycy wiadomości, reporterzy i dziennikarze: 53 procent
  21. Menedżerowie systemów komputerowych i informacyjnych: 52 procent
  22. Pierwszorzędni przełożeni policjantów i detektywów: 49 procent
  23. Przedstawiciele handlowi artykułów technicznych i naukowych: 47 procent
  24. Prawnicy: 46 procent
  25. Specjaliści ds. zarządzania projektami: 42 procent
  26. Pracownicy socjalni zajmujący się dziećmi, rodziną i szkołą: 42 procent
  27. Sekretarki medyczne i asystentki: 42 procent
  28. Agenci sprzedaży papierów wartościowych, towarów i usług finansowych: 42 procent
  29. Pierwszorzędni przełożeni pracowników biurowych i administracyjnych: 41 procent
  30. Analitycy inwestycji finansowych: 41 procent
  31. Pracownicy rekreacji: 37 procent
  32. Pielęgniarki dyplomowane: 37 procent
  33. Zarządcy nieruchomości: 34 procent
  34. Menadżerowie finansowi: 32 procent
  35. Producenci i reżyserzy: 31 procent
  36. Technicy dźwięku i obrazu: 30 procent
  37. Konsjerże: 29 procent
  38. Pracownicy działu zamówień: 28 procent
  39. Agenci sprzedaży nieruchomości: 27 procent
  40. Farmaceuci: 26 procent
  41. Księgowi i audytorzy: 24 procent
  42. Inżynierowie mechaniczni: 23 procent
  43. Inżynierowie przemysłowi: 17 procent
  44. Montażyści filmowi: 17 procent

