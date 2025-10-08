44 zawody, które przejmie sztuczna inteligencja. Czy twój jest na liście?

OpenAI, gigant technologiczny stojący za najpopularniejszym na świecie chatbotem wydał przerażające ostrzeżenie. Nowe badanie wskazało 44 zawody zagrożone przez sztuczną inteligencję. Co gorsza, przy niektórych z nich wskaźnik porażki w starciu z technologią wynosi aż 81 procent.

Naukowcy wykorzystali specjalistyczny sposób oceny o nazwie GDPval, aby porównać najnowocześniejsze technologie z ludzkimi pracownikami w dziewięciu najbardziej dochodowych branżach Ameryki.

AI coraz częściej wygrywa z ludźmi

Jak dowiadujemy się z badań, system Claude Opus 4.1 okazał się liderem, mianowicie wygrał aż 47,6 procenta rywalizacji z człowiekiem. W przypadku niektórych profesji ten wskaźnik prezentował się o wiele gorzej.

Sztuczna inteligencja zmiażdżyła pracowników kas. Ludzcy pracownicy okazali się gorsi w przypadku aż 81 procent konkurencji.

OpenAI oświadczyło:

– Odkryliśmy, że najlepsze dzisiejsze modele biznesowe już zbliżają się jakością do prac wykonywanych przez ekspertów w branży.

Wszystkie zawody zostały poddane rygorystycznym testom. Na przykład, dyplomowane pielęgniarki analizowały zdjęcia problemów skórnych i przygotowywały dokumenty, a inżynierowie produkcji zmagali się z tworzeniem cyfrowych projektów 3D.

Oceniającym nie powiedziano, czy poszczególne zadania wykonali ludzie czy sztuczna inteligencja. Wybierali oni po prostu najbardziej imponujące wyniki. Naukowcy następnie analizowali dane, aby określić procent wygranych, pokazujący, jak AI wypada w porównaniu z ludźmi.

Eksperci uspokajają: sztuczna inteligencja nie zawsze zastąpi człowieka

Eksperci zaznaczają jednak, że te testy nie dają pełnego obrazu sytuacji.

Firma przyznała, że eksperyment nie objął wszystkich aspektów danego zawodu, bo „większość prac to coś więcej niż tylko zbiór zadań, które można zapisać”.

Mimo to gigant z Doliny Krzemowej utrzymuje, że odkrycia te trafnie przewidują znaczący wpływ, jaki sztuczna inteligencja będzie miała na profesjonalistów z różnych sektorów.

Wykorzystane systemy prezentowały się różnie. Niektóre modele okazały się najlepsze w określonych typach zadań.

Claude Opus 4.1 miał pewne problemy z precyzją. Zapewnił sobie jednak zwycięstwo dzięki tworzeniu wizualnie atrakcyjnych grafik.

System GPT5-high osiągnął średni wskaźnik wygranych na poziomie 48,8 procenta we wszystkich profesjach i był najlepszy pod względem dokładności.

Jednakże System GPT-4o, który wprowadzono na rynek 15 miesięcy wcześniej, odniósł zwycięstwo w zaledwie 12,4 procenta testów.

Ten uderzający kontrast w wynikach badań podkreśla zawrotną prędkość, z jaką sztuczna inteligencja dorównuje ludzkim możliwościom, a także głęboki wpływ, jaki może to mieć na globalną siłę roboczą.

Sam Altman przyznaje: nawet 40 procent miejsc pracy może zniknąć

Sam Altman, szef OpenAI, przyznał, że obawy związane ze zwolnieniami przez sztuczną inteligencję spędzają mu sen z powiek.

Podczas swojego wystąpienia w programie The Tucker Carlson Show w zeszłym miesiącu, Altman stwierdził natomiast:

– Jestem przekonany, że znaczna część obsługi klienta, która obecnie odbywa się przez telefon lub komputer, straci pracę. Krótko mówiąc, tym lepiej zajmie się sztuczna inteligencja.

Altman zasugerował nawet, że w przyszłości aż 40 procent wszystkich stanowisk będzie mogło zostać zautomatyzowanych przez sztuczną inteligencję.

Mimo to technologiczny gigant nie twierdzi, że sztuczna inteligencja natychmiast zastąpi ludzi. Firma mówi, że wyniki badań są dowodem na to, że w rzeczywistości AI może „wspierać ludzi w ich codziennej pracy”.

Współczynnik wygranych sztucznej inteligencji w starciu z ludźmi: