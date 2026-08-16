Paradoks pomocy zostaje na kolejne dwa lata. DWP daje, HMRC zabiera
Paradoks pomocy zostaje na kolejne dwa lata. DWP daje, HMRC zabiera fot. shutterstock.com
UKPraca i finanse
2 min.czytania

Paradoks pomocy zostaje na kolejne dwa lata. DWP daje, HMRC zabiera

Joanna Baran
Joanna Baran

Paradoks Winter Fuel Payment zostaje na kolejne dwa lata. Brytyjski system wsparcia emerytów wchodzi w kolejny etap, który może budzić konsternację. Z jednej strony Department for Work and Pensions  wypłaca Winter Fuel Payment, czyli dodatek mający pomóc starszym osobom w pokryciu zimowych rachunków za ogrzewanie. Z drugiej strony HM Revenue and Customs  odzyskuje całą wypłaconą kwotę od osób, których indywidualny roczny dochód przekracza £35 000.

To nie jest błąd systemu ani przypadkowe potrącenie. To mechanizm zapisany w przepisach, który będzie obowiązywał również w kolejnych latach. Oficjalne wytyczne potwierdzają, że przy dochodzie powyżej £35 000 HMRC odzyskuje pełną wartość Winter Fuel Payment.

I właśnie tutaj pojawia się paradoks, który można streścić w jednym zdaniu: DWP daje, HMRC odbiera.

- Advertisement -

Państwo najpierw wypłaca, a później odzyskuje

Na pierwszy rzut oka mechanizm może wydawać się skomplikowany. Jednak jego zasada jest prosta. Emeryt spełniający warunki otrzymuje Winter Fuel Payment. W sezonie 2026/2027 będzie to od £100 do £300. Natomiast wysokość świadczenia zależy między innymi od daty urodzenia i sytuacji gospodarstwa domowego. Osoby urodzone przed 28 września 1946 roku, które mieszkają samotnie lub z osobą nieuprawnioną do świadczenia, mogą otrzymać £300.

Problem zaczyna się wtedy, gdy dochód emeryta przekracza £35 000. W takim przypadku świadczenie nie staje się dodatkowym dochodem pozostającym w kieszeni seniora. HMRC nakłada bowiem specjalną opłatę podatkową równą pełnej wartości otrzymanego Winter Fuel Payment.

Największy problem to nie sama wypłata, lecz przejrzystość

Taki system może być szczególnie trudny dla starszych osób, które nie śledzą na bieżąco zmian w przepisach podatkowych. Otrzymanie listu informującego o Winter Fuel Payment może naturalnie sugerować, że jest to pomoc, którą można przeznaczyć na rachunek za gaz, prąd czy ogrzewanie.

Paradoks pomocy zostaje na kolejne dwa lata. DWP daje, HMRC zabiera
Paradoks pomocy zostaje na kolejne dwa lata. DWP daje, HMRC zabiera
/ fot. Shutterstock

Dopiero późniejsza zmiana kodu podatkowego może ujawnić pełny mechanizm. HMRC wskazuje, że odzyskanie pieniędzy może nastąpić poprzez PAYE, czyli zmianę kodu podatkowego, albo – w przypadku osób rozliczających się w ramach Self Assessment – poprzez rozliczenie podatkowe.

To właśnie kolejność działań może być źródłem nieporozumień. DWP daje, HMRC odbiera – ale obie instytucje wykonują swoje zadania w ramach jednego systemu. Dla emeryta może to jednak wyglądać jak dwie sprzeczne decyzje państwa.

Mechanizm zostaje na kolejne lata

Nie jest to rozwiązanie dotyczące wyłącznie jednego sezonu. Oficjalne materiały HMRC przewidują stosowanie Winter Fuel Payment Charge również w kolejnych latach podatkowych. Oznacza to, że osoby przekraczające próg £35 000 muszą brać pod uwagę ten mechanizm także przy planowaniu swoich dochodów w przyszłości.

Co więcej, osoby o dochodzie przekraczającym próg mogą zrezygnować z otrzymywania Winter Fuel Payment. GOV.UK wyraźnie informuje, że jeśli ktoś nie chce najpierw otrzymać świadczenia, a później mieć go odzyskanego przez HMRC, może dokonać rezygnacji w określonym terminie.

To prowadzi do najbardziej nietypowego elementu całej konstrukcji: państwo może wypłacić pieniądze, aby następnie odzyskać dokładnie tę samą kwotę w ramach systemu podatkowego.

Pomoc czy tylko finansowy transfer między instytucjami?

Z perspektywy rządu logika jest czytelna. Winter Fuel Payment ma pomagać osobom starszym, ale jednocześnie państwo nie chce pozostawiać pełnej wartości świadczenia emerytom o wyższych dochodach. Zamiast całkowitego wykluczenia ich z systemu zastosowano mechanizm odzyskania pieniędzy przez HMRC.

Dlatego problemem nie jest wyłącznie wysokość świadczenia. Problemem jest również czytelność systemu.

DWP daje, HMRC odbiera – i właśnie dlatego warto czytać listy z urzędu

Winter Fuel Payment w 2026/2027 pozostaje realnym wsparciem dla milionów starszych osób. Natomiast dla emerytów z dochodem powyżej £35 000 sytuacja wygląda inaczej. Oficjalne zasady są jasne: świadczenie może zostać wypłacone, lecz jego pełna wartość zostanie następnie odzyskana przez HMRC.

Paradoks polega więc na tym, że DWP daje, HMRC odbiera – i obie instytucje mogą jednocześnie działać prawidłowo.

 

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Zobacz także

Niemiecka emerytura. Jak złożyć wniosek, mieszkając dziś w Polsce?

Jeśli interesuje Cię niemiecka emerytura, nie czekaj z przygotowaniami do ostatniej chwili. Zbierz Rentenversicherungsnummer, Steuer-ID, IBAN oraz dokumenty potwierdzające niemieckie okresy zatrudnienia.

Odmowa PIP. Jak się odwołać i czy są szanse na zmianę decyzji?

Internet co rusz obiega jakaś historia o absurdalnych decyzjach...

NatWest wysyła maile o zamknięciu konta. O co chodzi?

NatWest wysyła maile do posiadaczy kont w banku. Wiadomość...

W wyniku błędów DWP zmarło wiele osób pobierających Universal Credit

Błędy DWP doprowadziły do śmierci i krzywd wielu świadczeniobiorców. Ministerstwo zostało zmuszone do opublikowania informacji na ten temat.

Szczęśliwe liczby według daty urodzenia – jak obliczyć i znaczenie

Każdy z nas ma jakąś liczbę, którą uważa za...

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Life in the UK

„Jesteśmy na wczasach”. Piosenki Wojciecha Młynarskiego na londyńskiej scenie

Jesienią londyński Teatr POSK ponownie stanie się miejscem spotkania...
Praca i finanse

Schorzenia serca a świadczenia PIP. Co mówi DWP?

Jakie schorzenia serca wymieniają dane DWP? Lista obejmuje zarówno często występujące choroby układu krążenia, jak i rzadsze wady.
UK

Zmiany dla kierowców. Co z egzaminem na prawo jazdy dla seniorów?

Pojawiły się doniesienia o tym, że Andy Burnham chce, aby kierowcy powyżej 70. roku życia musieli zdawać kolejny egzamin na prawo jazdy.
UK

Odmowa PIP. Jak się odwołać i czy są szanse na zmianę decyzji?

Internet co rusz obiega jakaś historia o absurdalnych decyzjach...
UK

NatWest wysyła maile o zamknięciu konta. O co chodzi?

NatWest wysyła maile do posiadaczy kont w banku. Wiadomość...

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie