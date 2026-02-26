Jak wyglądała imigracja w 2025 roku? Co mówi najnowszy raport Home Office

Opublikowane przez Home Office statystyki imigracyjne za 2025 rok rzucają światło na skalę i kierunki ruchu migracyjnego w Wielkiej Brytanii. Wzbudzają również wzbudzają obawy co do rosnących wyzwań w polityce migracyjnej i systemie azylowym. Jak wyglądała imigracja w 2025 roku?

Dane obejmują zarówno przyjazdy do kraju, procedury azylowe, nielegalne przekroczenia granicy, jak i trendy w przyznawaniu wiz pracy, studiów i łączenia rodzin. Choć niektóre wskaźniki wykazują poprawę – jak zmniejszająca się ilość spraw azylowych – inne sygnalizują rosnące problemy i presję na system migracyjny.

Imigracja w 2025 roku – przyjazdy do Wielkiej Brytanii

W 2025 roku Wielka Brytania odnotowała łącznie 136,6 miliona przyjazdów. Liczba ta obejmuje wszystkich podróżnych wjeżdżających do kraju. Zarówno Brytyjczyków wracających do kraju, jak i osoby odwiedzające krótkoterminowo. Spośród tej liczby 57% stanowili obywatele brytyjscy, co oznacza, że znaczną część ruchu generują także krótkie wizyty i podróże turystyczne.

W ramach systemu wizowego wydano 809 tysięcy wiz nie-turystycznych. Te obejmują kategorie takie jak praca, studia, wizy rodzinne oraz wizy humanitarne. Powyższe dane potwierdzają, że Wielka Brytania pozostaje atrakcyjnym kierunkiem dla osób chcących studiować, pracować czy łączyć się z rodziną. Jednocześnie widać wyraźne spowolnienie w niektórych kategoriach.

Azyl – mniej wniosków, więcej decyzji

Jednym z kluczowych elementów raportu są dane dotyczące systemu azylowego. W 2025 roku złożono 101 tysięcy wniosków o azyl. Zatem około 4% mniej niż rok wcześniej. Choć spadek nie jest duży, to wskazuje na pewne zmniejszenie presji wniosków.

Jednocześnie Home Office odnotowało znaczący wzrost liczby decyzji podjętych w pierwszej instancji. W 2025 było ich 135 tysięcy decyzji. To oznacza wzrost o 56% w porównaniu z rokiem poprzednim i jest najwyższym poziomem od momentu rozpoczęcia prowadzenia takich statystyk w 2002 roku. Zatem wyraźnie przyspieszono tempo rozpatrywania spraw azylowych.

Wskaźnik pozytywnych decyzji (przyznanie ochrony) wyniósł 42%. To oznacza spadek w porównaniu z 47% w poprzednim okresie statystycznym. Równocześnie liczba osób oczekujących na decyzję spadła do około 64 tysięcy.

Warto również zwrócić uwagę na zmniejszającą się liczbę osób zakwaterowanych w hotelach wnioskodawców azylu – na koniec 2025 roku było ich około 31 tysięcy, czyli o 19% mniej niż rok wcześniej. Hotelowe zakwaterowanie uchodźców, kosztowne dla budżetu państwa, było jednym z głównych obszarów krytyki wobec systemu azylowego. Zatem spadek tych liczb wskazuje pozytywny trend.

Nielegalne przekroczenia granicy – małe łodzie wciąż ogromnym problemem

Pomimo spadku ogólnej liczby wniosków o azyl, dane wskazują na wzrost nielegalnych przyjazdów. W 2025 roku odnotowano 46 tysięcy wykrytych nielegalnych przyjazdów, z czego 41 tysięcy osób dotarło do Wielkiej Brytanii małymi łodziami. To stanowi wzrost o 13% w porównaniu z rokiem poprzednim. Choć ta liczba pozostaje o 9% poniżej szczytu z 2022 roku, to nadal jest jednym z największych wyzwań polityki migracyjnej.

Najczęściej przybywający małymi łodziami to obywatele Erytrei, Afganistanu, Iranu, Sudanu i Somalii. Sytuacja ta stale przyciąga uwagę mediów i polityków, ponieważ kwestionuje skuteczność dotychczasowych strategii zarządzania granicami i kontroli migracji.

Wizy pracownicze i studenckie – spadek i zmiany strukturalne

Jednym z wyraźnych trendów w danych za 2025 rok jest spadek liczby przyznawanych wiz pracowniczych. Wydano 168 tysięcy wiz pracy. To oznacza spadek o około 19% w porównaniu z poprzednim rokiem oraz niemal 50% mniej niż w szczytowym roku 2023. Najbardziej spektakularny spadek zarejestrowano w przypadku wiz dla sektora zdrowia i opieki, gdzie wydano jedynie 13 tysięcy wiz – to spadek o 91% w porównaniu z okresem szczytowym.

Wiz studenckich przyznano około 407 tysięcy, co oznacza spadek o 3% rok do roku i 35% poniżej poziomu z 2023 roku. Wiz dla osób towarzyszących studentom (tzw. dependenci) było około 20 tysięcy.. Te dane odzwierciedlają zmiany w trendach migracyjnych oraz możliwe zmiany w popycie na migrację edukacyjną i zawodową.

Wizy rodzinne – spadek, ale trwa łączenie rodzin uchodźców

System wiz rodzinnych również odnotował spadek – przyznano 67 tysięcy wiz rodzinnych, czyli o 22% mniej niż rok wcześniej. Wśród nich:

41 tysięcy wiz dla partnerów, zmniejszenie o 27%,

19 tysięcy wiz w ramach reunifikacji rodzin uchodźców, spadek o 2% (ścieżka ta była tymczasowo zawieszona od września 2025 roku).

Spadki w tej kategorii mogą odzwierciedlać zarówno zmiany w polityce migracyjnej, jak i ogólne spowolnienie napływu aplikantów korzystających z tego rodzaju wiz.

Egzekucja i powroty – intensyfikacja działań

Dane Home Office pokazują również wzrost aktywności w egzekwowaniu przepisów imigracyjnych. W 2025 roku:

około 23 tysięcy osób trafiło do aresztów imigracyjnych (wzrost o 11%),

9 900 przymusowych powrotów (wzrost o 21%),

28 tysięcy dobrowolnych powrotów (wzrost o 5%),

5 600 powrotów cudzoziemców skazanych za przestępstwa (wzrost o 11%).

Te statystyki sugerują, że działania mające na celu usuwanie osób bez legalnego prawa pobytu stają się bardziej intensywne lub efektywne, choć nadal stanowią niewielką część skomplikowanej całości systemu migracyjnego.

Osiedlenie i obywatelstwo – zmiana dynamiki

W zakresie osiedlenia cudzoziemców i nadawania obywatelstwa również odnotowano zmiany. W 2025 roku przyznano:

146 tysięcy zezwoleń na osiedlenie stałe, spadek o 10%,

355 tysięcy zezwoleń w ramach EU Settlement Scheme, wzrost o 2%,

236 tysięcy obywatelstw brytyjskich, spadek o 13%, choć nadal jest to drugi najwyższy wynik od 2005 roku.

Najwyższe liczby w ramach EU Settlement Scheme odzwierciedlają trwające skutki Brexitu i potrzeby formalizacji statusu pozostałych w kraju obywateli UE.

Wnioski – imigracja w 2025 roku z perspektywy trendów

Podsumowując, imigracja w 2025 roku odznaczała się zarówno spadkami, jak i wzrostami w różnych segmentach statystyk migracyjnych. Raport Home Office pokazuje, że chociaż liczba wniosków azylowych nieznacznie spadła i backlog został znacznie ograniczony, to nadal rośnie liczba nielegalnych przyjazdów małymi łodziami. Natomiast wiele kategorii wizowych – zwłaszcza tych związanych z pracą – odnotowało znaczące spadki.

Dane te stawiają rząd i decydentów przed ważnymi pytaniami o przyszłość polityki migracyjnej, efektywność systemów kontroli granicznej i azylowej oraz o równoważenie potrzeb rynku pracy z odpowiedzialnością wobec osób szukających ochrony w Wielkiej Brytanii.