Jak zdobyć 150 funtów? Dodatkowe pieniądze dla milionów rodzin!

Czasami zmiany przepisów działają na korzyść obywateli. Tak jest w tym przypadku. Bowiem modyfikacja prawna sprawiła, że miliony rodzin w Wielkiej Brytanii mogą dostać dodatkowe 150 funtów? Czy to dużo? W czasie, gdy koszty życia, obciążenia i inflacja rosną w zastraszającym tempie, liczy się każda kwota. Jak zdobyć 150 funtów i komu się należą dodatkowe pieniądze?

Nowa zmiana przepisów w Wielkiej Brytanii oznacza realną ulgę finansową dla milionów gospodarstw domowych. Od teraz aż 6 milionów rodzin może liczyć na dodatkowe 150 funtów wsparcia w ramach rozszerzonego programu Warm Home Discount. Skąd ta zmiana? Czy tego typu „bonusy” są łyżką miodu w beczce dziegciu? Niestety, biorąc pod uwagę zapowiedzi ulg podatkowych proporcje się odwróciły, a obciążenia rosną.

Jak zdobyć 150 funtów, czyli co się zmieniło?

W czerwcu 2025 roku rząd Partii Pracy, kierowany przez premiera Keira Starmera, ogłosił znaczącą reformę zasad przyznawania zniżek energetycznych. Dzięki decyzji Departamentu Pracy i Emerytur (DWP), Warm Home Discount – dotychczas skierowany głównie do seniorów i osób z niepełnosprawnościami – został rozszerzony na dodatkowe 2,7 miliona gospodarstw domowych. Dlatego objął aż 900 tysięcy rodzin z dziećmi.

150 funtów bez wniosku

Największą zaletą programu jest brak konieczności składania wniosku. Osoby, które kwalifikują się do zniżki, zostaną zidentyfikowane automatycznie na podstawie danych urzędowych. Głównie na podstawie otrzymywania świadczeń uzależnionych od dochodu (means-tested benefits). Dlatego urzędnicy przeanalizują dane z baz Universal Credit, Income Support czy Pension Credit.

Jeśli rodzina się do programu, 150 funtów zostanie odjęte bezpośrednio od rachunku za energię w sezonie zimowym 2025/2026.

Dlaczego ta zmiana jest tak ważna?

W dobie rosnącej inflacji, wysokich cen energii i presji ekonomicznej, każde dodatkowe 150 funtów ma znaczenie. Rząd podkreśla, że celem reformy jest objęcie pomocą także rodzin pracujących. Dlatego, że często, pomimo pracy obojga rodziców nadal zmagają się z rosnącymi kosztami życia.

Minister energii Ed Miliband zaznaczył, że zmiana wpisuje się w rządowy „Plan na Zmiany”. Celem programu jest zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego obywateli. Oprócz 150 funtów zniżki, od lipca spada również ogólnokrajowy limit cen energii (energy price cap). To natomiast oznacza dalsze oszczędności dla milionów gospodarstw.

Kto się kwalifikuje do programu dofinansowania w wysokości 150 funtów w ramach Warm Home Discount?

Nowe zasady obejmują szerokie grono odbiorców. W tym osoby otrzymujące Universal Credit, Pension Credit, a także gospodarstwa domowe korzystające z Income-based Jobseeker’s Allowance lub Income Support. Pomoc trafi również do wielu rodzin z dziećmi, które dotąd były pomijane w programie, oraz do gospodarstw domowych żyjących w ubóstwie energetycznym. Czyli takich, które muszą przeznaczać nieproporcjonalnie dużą część swojego dochodu na opłacenie rachunków za energię.

Reakcje i opinie

Szefowie największych firm energetycznych w Wielkiej Brytanii pozytywnie ocenili zmiany w programie. David Buttress, prezes firmy OVO, podkreślił, że rozszerzenie Warm Home Discount to krok we właściwym kierunku, ponieważ pomoc trafia tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Chris O’Shea, dyrektor generalny Centrica (właściciela British Gas), zaznaczył natomiast, że 150 funtów mniej na rachunku za energię tej zimy to realne ciepło w najbardziej potrzebnym momencie. To ma szczególne znaczenie w obliczu rosnących kosztów życia.

Czy 150 funtów Warm Home Discount to realna pomoc?

Zmiana przepisów w programie Warm Home Discount to realna pomoc dla milionów Brytyjczyków. 150 funtów wsparcia trafi do jeszcze szerszego grona odbiorców niż dotychczas. Automatycznie. Bez potrzeby składania wniosków. To nie tylko ulga finansowa. To również sygnał, że państwo ma świadomość kryzysu energetycznego. Pytanie tylko, czy w czasie rosnących kosztów, cichego podnoszenia podatków i inflacji 150 funtów realnie coś zmieni?