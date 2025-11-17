Kontrola urzędników w domach osób pobierających  Universal Credit

Brytyjski Departament Pracy i Emerytur (DWP) wprowadza zmiany w systemie Universal Credit. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych elementów jest kontrola urzędników w domach osób korzystających z tego świadczenia. Procedura ta budzi wiele pytań i obaw wśród beneficjentów. Świadczeniobiorcy zastanawiają się, kiedy i dlaczego mogą spodziewać się wizyty urzędnika.

DWP tłumaczy, że celem kontroli urzędników w domach jest weryfikacja sytuacji życiowej i finansowej osób pobierających Universal Credit. Ma to zapewnić, że świadczenie jest przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami. W praktyce oznacza to sprawdzenie, czy informacje podawane przy ubieganiu się o zasiłek są aktualne i prawdziwe. Przedstawiciele rządu podkreślają, że wizyty domowe mają również pomóc w wykrywaniu przypadków nadużyć oraz w zapewnieniu dodatkowego wsparcia osobom w trudnej sytuacji.

Kiedy urzędnik może odwiedzić dom?

Kontrole urzędników w domach nie są automatyczne i nie obejmują wszystkich beneficjentów. Najczęściej urzędnik może pojawić się w domu w przypadku przenoszenia się z wcześniejszych świadczeń, takich jak Employment Support Allowance (ESA), w ramach procesu zarządzanej migracji. Mogą one również nastąpić, jeśli pojawią się sygnały o niezgodnościach w zgłoszonych danych finansowych lub rodzinnych, albo w przypadku wniosków o dodatkowe świadczenia czy udział w programie Enhanced Support Journey. Wizyta może także nastąpić, jeśli istnieją podejrzenia dotyczące nielegalnego lub błędnego pobierania świadczeń.

DWP podkreśla, że kontrole urzędników w domach mają też charakter doradczy. Urzędnik może wskazać dodatkowe formy pomocy lub doradzić w wypełnianiu formalności, a nie tylko sprawdzać prawidłowość przyznania świadczenia.

Kontrola urzędników w domach świadczeniobiorców – od kiedy?

Proces wizyt domowych wprowadzany jest stopniowo w ramach tzw. zarządzanej migracji osób pobierających ESA na Universal Credit. Już od listopada 2025 roku część beneficjentów może otrzymywać powiadomienia o planowanej wizycie. Ważną wiadomością dla świadczeniobiorców jest fakt, że urzędnicy powinni zapowiedzieć swoją wizytę z wyprzedzeniem. Natomiast urzędnik przed wejściem do domu powinien się wylegitymować. System ma na celu nie tylko kontrolę, ale również wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej i ekonomicznej.

Co oznacza kontrola urzędników w domach dla beneficjentów?

Choć wizyty urzędników budzą obawy o prywatność, DWP zapewnia, że celem jest przede wszystkim zapewnienie prawidłowości przyznawania świadczeń, ochrona przed nadużyciami oraz udzielenie dodatkowego wsparcia tym, którzy naprawdę tego potrzebują. Eksperci ostrzegają jednak, że dla niektórych osób taka procedura może być stresująca i wymagać odpowiedniego przygotowania. Beneficjenci powinni zachować dokumentację potwierdzającą ich sytuację finansową i mieszkaniową. Warto również skorzystać z infolinii i porad dostępnych w ramach Citizens Advice.

Kontrola urzędników w domach osób pobierających Universal Credit

Wprowadzenie kontroli urzędników w domach jest elementem reformy Universal Credit, która ma zwiększyć skuteczność systemu i ograniczyć nadużycia. Choć wizyty budzą kontrowersje, DWP zapewnia, że mają również charakter pomocowy i wspierający. Od listopada 2025 roku urzędnicy mogą legalnie i zgodnie z wytycznymi zapukać do drzwi osób pobierających świadczenia. Dlatego odpowiednie przygotowanie i współpraca z urzędnikiem pozwolą sprawnie przejść przez proces i zachować przysługujące świadczenia.