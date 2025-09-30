Odwołano strajk na lotnisku Schiphol
Odwołano strajk na lotnisku Schiphol / fot. Shutterstock
HolandiaŻycie w Holandii
2 min.czytania

Jutrzejszy strajk na holenderskim lotnisku Schiphol odwołany

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Zaplanowany na 1 października strajk na holenderskim lotnisku Schiphol został odwołany. Związki zawodowe zgodziły się na powrót do negocjacji z KLM.

Na 1 października zaplanowano ośmiogodzinny strajk personelu naziemnego KLM na lotnisku Schiphol. Między pracownikami reprezentowanymi przez związki zawodowe FNV i CNV a szefostwem holenderskich linii KLM narósł spór o płace i warunki pracy.

W ostatniej chwili odwołano strajk na holenderskim lotnisku Schiphol

Pracownicy naziemni podjęli już akcje protestacyjne w trzy poprzednie środy. A ostatni strajk planowano na tę środę (1 października). W oświadczeniu linie KLM poinformowały jednak, że doszło do porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie wstrzymania strajku.

- Advertisement -

Linia lotnicza KLM i związki zawodowe zgodziły się na wznowienie rozmów w celu rozwiązania sporu.

Pod przewodnictwem niezależnego mediatora, którego jeszcze nie wyznaczono, KLM, FNV i CNV wznowią rozmowy w celu znalezienia potencjalnych rozwiązań. Strony dały sobie czas do 1 listopada na osiągnięcie postępów. Trzy pozostałe związki zawodowe reprezentujące personel naziemny, z którymi osiągnięto już wstępne porozumienie, będą zaangażowane w kolejną fazę rozmów – podała linia lotnicza.

Negocjator związku zawodowego FNV, John van Dorland, powiedział:

Przede wszystkim zależy nam na trwałym rozwiązaniu, które zapewni bezpieczeństwo personelowi i przyszłości KLM.

Zaprzeczył, jakoby związki zawodowe czuły presję, by zawrzeć porozumienie. Miałaby ona wynikać z faktu, że linia lotnicza Air France poszukuje innej firmy do obsługi odpraw i bagażu.

Air France, partnerska linia lotnicza KLM, oświadczyła, że poszukuje innej firmy do obsługi odpraw i bagażu na lotnisku Schiphol
Air France, partnerska linia lotnicza KLM, oświadczyła, że poszukuje innej firmy do obsługi odpraw i bagażu na lotnisku Schiphol / fot. Shutterstock

Przyszłość firmy wisi na włosku?

W odrębnym komunikacie, siostrzana linia lotnicza KLM, Air France, oraz amerykański partner joint venture Delta poinformowały holenderskie linie lotnicze, że będą poszukiwać „alternatywnego partnera do obsługi naziemnej” dla KLM na lotnisku Amsterdam-Schiphol.

Linie KLM dodały:

Proces ten obejmuje zaproszenie do składania ofert od innych dostawców usług. Po czym dokona się ostatecznego wyboru, który określi, kto przejmie odpowiedzialność za te działania w przyszłości.

Ponadto KLM stwierdziły, że wysokie żądania płacowe i częste strajki sprawiły, iż jego usługi dotyczące obsługi bagażu stały się niekonkurencyjne.

Związki zawodowe FNV i CNV domagają się 7-procentowej podwyżki płac w celu zrekompensowania wysokiej inflacji. A także programu wcześniejszych emerytur dla pracowników wykonujących ciężką pracę fizyczną.

Trzy mniejsze związki zawodowe zaakceptowały już podwyżkę płac o 2,25 proc. w ciągu dwóch lat.

Przeczytaj także

Ofiary przemocy mogą w każdej chwili porozmawiać z chatbotem

Na stronie organizacji Veilig Thuis pojawił się chatbot AI, który ma wspierać ludzi w trudnej lub niebezpiecznej sytuacji domowej. Takie rozwiązanie ma przede wszystkim obniżyć barierę pierwszego kontaktu z centrum zgłoszeń. Dzięki niemu użytkownicy mogą w prostszy sposób uzyskać przydatne porady.

Rachunki za energię w Holandii są wyższe niż w reszcie Europy. Dlaczego?

Polityka wysokich podatków na gaz ma wspierać transformację energetyczną i redukcję emisji CO₂. Jednak wielu ekspertów zwraca uwagę, że społeczny koszt tej strategii może być zbyt wysoki.

Amsterdam zamierza legalnie udostępnić narkotyki narkomanom

Amsterdam planuje sprawdzić, czy legalne udostępnianie cracku osobom uzależnionym mogłoby rozwiązać problemy zdrowotne i społeczne tej grupy.

Holandia planuje zakazać specjalnych skrytek w samochodach

Holenderski parlament szykuje zmiany w prawie, które uderzą w przestępczość zorganizowaną. W niższej izbie parlamentu większość posłów poparła ustawę zakazującą stosowania ukrytych przedziałów w samochodach i łodziach.

Zastrzelony 15-latek miał broń. Przerobiony pistolet gazowy strzelał ostrą amunicją!

Strzelanina w McDonalds, podczas której policjant oddał cztery strzały do nastolatka, który ukradł rower, wstrząsnęła Holandią. Chłopiec, według relacji świadków miał przy sobie broń. Policjant jednak nadal jest oskarżony o użycie broni bez uzasadnienia!
kasyno online

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Holandii

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet