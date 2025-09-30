Jutrzejszy strajk na holenderskim lotnisku Schiphol odwołany

Zaplanowany na 1 października strajk na holenderskim lotnisku Schiphol został odwołany. Związki zawodowe zgodziły się na powrót do negocjacji z KLM.

Na 1 października zaplanowano ośmiogodzinny strajk personelu naziemnego KLM na lotnisku Schiphol. Między pracownikami reprezentowanymi przez związki zawodowe FNV i CNV a szefostwem holenderskich linii KLM narósł spór o płace i warunki pracy.

W ostatniej chwili odwołano strajk na holenderskim lotnisku Schiphol

Pracownicy naziemni podjęli już akcje protestacyjne w trzy poprzednie środy. A ostatni strajk planowano na tę środę (1 października). W oświadczeniu linie KLM poinformowały jednak, że doszło do porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie wstrzymania strajku.

- Advertisement -

Linia lotnicza KLM i związki zawodowe zgodziły się na wznowienie rozmów w celu rozwiązania sporu.

– Pod przewodnictwem niezależnego mediatora, którego jeszcze nie wyznaczono, KLM, FNV i CNV wznowią rozmowy w celu znalezienia potencjalnych rozwiązań. Strony dały sobie czas do 1 listopada na osiągnięcie postępów. Trzy pozostałe związki zawodowe reprezentujące personel naziemny, z którymi osiągnięto już wstępne porozumienie, będą zaangażowane w kolejną fazę rozmów – podała linia lotnicza.

Negocjator związku zawodowego FNV, John van Dorland, powiedział:

– Przede wszystkim zależy nam na trwałym rozwiązaniu, które zapewni bezpieczeństwo personelowi i przyszłości KLM.

Zaprzeczył, jakoby związki zawodowe czuły presję, by zawrzeć porozumienie. Miałaby ona wynikać z faktu, że linia lotnicza Air France poszukuje innej firmy do obsługi odpraw i bagażu.

Przyszłość firmy wisi na włosku?

W odrębnym komunikacie, siostrzana linia lotnicza KLM, Air France, oraz amerykański partner joint venture Delta poinformowały holenderskie linie lotnicze, że będą poszukiwać „alternatywnego partnera do obsługi naziemnej” dla KLM na lotnisku Amsterdam-Schiphol.

Linie KLM dodały:

– Proces ten obejmuje zaproszenie do składania ofert od innych dostawców usług. Po czym dokona się ostatecznego wyboru, który określi, kto przejmie odpowiedzialność za te działania w przyszłości.

Ponadto KLM stwierdziły, że wysokie żądania płacowe i częste strajki sprawiły, iż jego usługi dotyczące obsługi bagażu stały się niekonkurencyjne.

Związki zawodowe FNV i CNV domagają się 7-procentowej podwyżki płac w celu zrekompensowania wysokiej inflacji. A także programu wcześniejszych emerytur dla pracowników wykonujących ciężką pracę fizyczną.

Trzy mniejsze związki zawodowe zaakceptowały już podwyżkę płac o 2,25 proc. w ciągu dwóch lat.