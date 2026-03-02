W marcu możemy spodziewać się wielu zmian finansowych. Te mogą realnie wpłynąć na domowe budżety w Wielkiej Brytanii. Zmienią się ceny transportu i zapadną decyzje dotyczące stóp procentowych. Wkrótce przypadają również ważne terminy związane ze świadczeniami. Oto kalendarium finansowe na marzec 2026, czyli daty, które warto zapisać w swoim terminarzu.

Kalendarium finansowe na marzec 2026 – co musisz wiedzieć o swoich pieniądzach?

1 marca – zmiany w transporcie i nowe zasady

Od początku miesiąca rosną ceny przejazdów metrem i koleją w Londynie. (TfL) podniósł opłaty za przejazdy metrem i pociągami TfL Rail. Natomiast ceny autobusów i tramwajów są zamrożone do lipca 2026 r.

Jednocześnie w całej Anglii zamrożone sąy regulowane ceny biletów kolejowych – po raz pierwszy od trzech dekad. To dobra wiadomość dla osób dojeżdżających między miastami. Zamrożenie dotyczy taryf kontrolowanych przez rząd. Natomiast prywatni operatorzy mogą nadal zmieniać ceny biletów komercyjnych.

- Advertisement -

Od 1 marca obowiązują też nowe stawki zwrotu kosztów paliwa ogłoszone przez (HMRC). W tym kwartale nie zmieniły się stawki dla benzyny, diesla i ładowania domowego, natomiast korekty objęły LPG oraz publiczne ładowarki samochodów elektrycznych.

Od 1 marca rozszerzył się również dostęp do Disabled Persons Railcard – zniżkowej karty kolejowej dla osób z niepełnosprawnościami. Program obejmuje teraz szerszą grupę uprawnionych, w tym posiadaczy Blue Badge czy osób otrzymujących wybrane świadczenia.

2 marca – Free Wills Month

Rozpoczyna się ogólnokrajowa inicjatywa Free Wills Month. Osoby w wieku 55 lat i starsze mogą bezpłatnie sporządzić lub zaktualizować prosty testament u współpracujących prawników. Celem kampanii jest uporządkowanie spraw majątkowych i uniknięcia kosztownych sporów w przyszłości.

3 marca – Spring Statement

Kanclerz skarbu Rachel Reeves przedstawi wiosenne oświadczenie budżetowe. Rząd zapowiada, że nie będzie to przełomowe wystąpienie. Jednak inwestorzy i gospodarstwa domowe będą uważnie obserwować wszelkie sygnały dotyczące podatków, inflacji i planów fiskalnych.

19 marca – decyzja o stopach procentowych i zmiany w płatnościach

Tego dnia zapadnie decyzja w sprawie stóp procentowych. Obecnie wynoszą one 3,75 proc. Po spadku inflacji do 3 proc. część ekonomistów spodziewa się obniżki. Ewentualna zmiana może oznaczać:

niższe raty kredytów hipotecznych o zmiennym oprocentowaniu,

dalsze obniżki oprocentowania lokat i kont oszczędnościowych.

Tego samego dnia zniesiony zostanie ogólnokrajowy limit 100 funtów na płatności zbliżeniowe. Banki będą mogły samodzielnie ustalać maksymalne kwoty transakcji. Natomiast klienci zyskają większą kontrolę nad ustawieniami bezpieczeństwa.

25 marca – nowe dane o inflacji

Rząd opublikuje najnowsze dane inflacyjne. W styczniu wskaźnik CPI spadł do 3 proc.,To wzmocniło oczekiwania na obniżki stóp procentowych. Nowe dane pokażą, czy trend spadkowy się utrzymuje.

31 marca – ważne terminy dla świadczeń

Koniec miesiąca przynosi kilka niezwykle ważnych dat administracyjnych:

Ostateczny termin wniosków o Winter Fuel Payment – dopłatę do ogrzewania dla osób w wieku emerytalnym.

– dopłatę do ogrzewania dla osób w wieku emerytalnym. Zakończenie wypłat w ramach legacy benefits – osoby otrzymujące starsze typy świadczeń (np. Income Support, Housing Benefit, Child Tax Credit) muszą przejść na Universal Credit.

– osoby otrzymujące starsze typy świadczeń (np. Income Support, Housing Benefit, Child Tax Credit) muszą przejść na Universal Credit. Zamknięcie programu Warm Home Discount – zniżki na rachunki za energię zostaną naliczone do końca miesiąca.

– zniżki na rachunki za energię zostaną naliczone do końca miesiąca. Koniec Cold Weather Payments – 25 funtów za każdy siedmiodniowy okres mrozów przysługuje tylko do 31 marca.

– 25 funtów za każdy siedmiodniowy okres mrozów przysługuje tylko do 31 marca. Zakończenie Household Support Fund – lokalne wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych wygasa z końcem miesiąca.

Świadczenia bez zakłóceń

W marcu nie ma dni ustawowo wolnych wpływających na harmonogram wypłat świadczeń z (DWP), dlatego przelewy będą realizowane zgodnie z planem.

Kalendarium finansowe na marzec 2026 – co zmiany oznaczają dla twojego portfela?

Najbliższe tygodnie to mieszanka podwyżek (transport w Londynie), zamrożeń (kolej krajowa), możliwych obniżek (stopy procentowe) oraz kluczowych terminów administracyjnych. W praktyce oznacza to jedno: warto sprawdzić swoje rachunki, oprocentowanie oszczędności i status świadczeń.

Marzec może nie przynieść rewolucji, ale dla wielu gospodarstw domowych nawet niewielkie zmiany przełożą się na realne różnice w budżecie w kolejnych miesiącach.