Styczeń to najlepszy czas na „credit card switch”. Sprawdź, jak oszczędzić setki funtów

Początek roku w Wielkiej Brytanii to nie tylko czas postanowień noworocznych, ale przede wszystkim najlepszy moment na przegląd portfela. Jeśli Twoja karta kredytowa jest „napięta” po grudniowych zakupach, a wysokie odsetki zjadają Twoje oszczędności – styczeń 2026 oferuje szansę na tzw. Balance Transfer.

Dlaczego warto zmienić kartę właśnie teraz?

W styczniu brytyjskie banki i instytucje finansowe masowo wprowadzają oferty 0% Balance Transfer. Wiedzą, że klienci szukają ratunku przed odsetkami, dlatego oferują rekordowo długie okresy bezodsetkowe – niektóre nawet do 28-38 miesięcy.

Co zyskujesz dzięki „przeniesieniu balansu”?

Na czym właściwie polega „0% balance transfer”? Przenosisz dług z drogiej karty (gdzie APR wynosi np. 24%) na nową kartę z oprocentowaniem 0% (tzw. 0% Interest). W praktyce dług na starej karcie zostaje spłacony i przechodzi na nową kartę, ale z zerowym oprocentowaniem.

Możesz dzięki temu połączyć długi z jednej lub wielu kart w jedną, łatwiejszą do zarządzania spłatę i zlikwidować odsetki.

W praktyce nawet jeśli będziesz nadal płacił taką samą kwotę spłaty miesięcznej, to będzie to wyłącznie spłata długu, a nie odsetki. W zależności od oprocentowania starej karty i wielkości długu, jesteś w stanie zaoszczędzić setki a może nawet tysiące funtów na odsetkach.

Jakie są pułapki?

Mimo że oprocentowanie wynosi 0%, banki często pobierają tzw. Transfer Fee (opłata za przeniesienie). Zazwyczaj wynosi ona od 1% do 3% wartości długu. Przy długu £2,000 opłata 2% to £40. To wciąż znacznie mniej niż setki funtów odsetek na starej karcie!

Co więcej 0% dotyczy tylko długu przeniesionego ze starej karty. Wszelkie zakupy będą już oprocentowane standardowo.

Jak mówi Martin Lewis z Money Saving Expert: Złota zasada przy kartach 0% transfer: Nigdy nie używaj nowej karty (tej 0%) do nowych zakupów! Służy ona wyłącznie do spłaty starego długu. Nowe zakupy na takiej karcie mogą być wysoko oprocentowane.

Ekspert zaleca także, aby spłacić dług przed upływem okresu 0% albo przenieść dług na kolejną kartę, zanim okres promocji się skończy.

Są też karty, które oferują No Transfer Fee, czyli przeniesienie długu bez opłaty, ale zwykle jednocześnie mają znacznie krótsze okresy 0%. Jeśli jednak w oferowanym przez nie okresie jesteś w stanie spłacić dług, taka karta jest bardzo korzystna.

Jak zrobić Switch krok po kroku?

Sprawdź swoją zdolność (Eligibility Check) – zanim złożysz wniosek, użyj darmowych narzędzi typu MoneySuperMarket lub Experian. Pozwoli to uniknąć odrzucenia wniosku i „śladu” w historii kredytowej.

Wybierz kartę z najniższą opłatą za transfer i takim okresem 0% w którym zdążysz spłacić swój dług. To jest dość intuicyjne. Im dłuższy okres 0% oferuje karta, tym zwykle ma większy transfer fee.

Np. obecnie na rynku najdłuższy okres 0% oferuje TSB – 38 miesięcy, transfer fee 3,49%. Z kolei Barclaycard oferuje 14 miesięcy, brak transfer fee.

Jeśli wiesz, że dasz radę spłacić kartę w 14 miesięcy, Barclaycard będzie bardziej się opłacać.

Złóż wniosek online – Cały proces trwa zazwyczaj 10-15 minut. Po zatwierdzeniu bank sam przeleje środki na spłatę Twojej starej karty.

Ranking kart kredytowych

Aktualne oferty podzielone na te z najdłuższym okresem 0% i te z najniższą opłatą transferową znajdziesz na stronach Money Saving Expert tutaj. Tam także sprawdzisz jaka karta jest dostępna dla ciebie. Poniżej oferty ważne w dniu pisania tego artykułu.