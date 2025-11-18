Styl życiaŻycie w UK
2 min.czytania

Kiedy wypada Christmas Jumper Day i co to za tradycja?

Christmas Jumper Day to tradycja popularna w Wielkiej Brytanii i zapoczątkowana przez organizację charytatywną Save the Children. Jej głównym celem jest pomoc potrzebującym dzieciom. Polega ona na noszeniu w jeden ustalony dzień świątecznego swetra i wspomaganiu datkami organizacji.

Swetry noszone podczas Christmas Jumper Day jeszcze niedawno były uznawane za przejaw kiczu i braku gustu, jednak ich znaczenie dzisiaj jest kompletnie inne.

Jaskrawe kolory i wzory Św. Mikołaja, reniferów, elfów oraz napisy życzące wesołych świąt, kiedyś były prawdziwym modowym faus pax. Jednak obecnie nosząc je w jeden ze świątecznych dni można pomagać ubogim dzieciom.

Christmas Jumper Day 2025

Christmas Jumper Day 2025 przypada 11 grudnia w czwartek. W ten dzień wszyscy, którzy chcą pomóc potrzebującym dzieciom zakładają na siebie typowy, świąteczny sweter oraz wpłacają datek na organizację Save the Children. To właśnie ta organizacja jest pomysłodawcą całej akcji.

Akcja została zapoczątkowana w 2012, kiedy to wiele dzieci i dorosłych razem z pieniędzmi podarowało na cele charytatywne również te charakterystyczne swetry. Christmas Jumper Day nie ma tak naprawdę żadnych reguł, bo takie w ogóle nie istnieją. Można organizować imprezy swetrowe lub dzień świątecznego swetra w biurze. Im więcej osób biorących udział w akcji tym lepiej, ponieważ oznacza to większą kwotę zebraną na potrzebujących dzieci.

Christmas Jumper Day jest rzecz jasna bardzo popularny w social mediach i to po części im właśnie zawdzięcza swoją rozpoznawalność. Okazuje się, że większość z nas chętnie dzieli się w social mediach zdjęciami w przaśnych sweterkach.

Królowa Elżbieta II w świątecznym sweterku

Akcja stała się na tyle popularna, że w  2016 roku wzięła w niej udział sama królowa Elżbieta II wraz ze swoimi wnukami i księżną Kate. A właściwie swetry założyły ich… figury woskowe!

Muzeum Madame Tussauds przyłączyło się do akcji przebierając figury członków rodziny królewskiej. Królowa była ubrana w sweter z podobizną swojego ulubionego psa razy Cork. Natomiast książę William i jego żona Kate mieli na sobie jeden „dwuosobowy” sweter.  Najmłodszy z nich – książę Harry miał najbardziej zwykłe ubranie – sweter z pingwinem. Dzięki udziałowi rodziny królewskiej w Christmas Jumper Day, akcja stała się jeszcze bardziej popularna.

Akcja przyniosła ogromny pożytek

Od początku dzięki Christmas Jumper Day udało się zebrać ponad 40 milionów funtów na rzecz Save the Children. 

A Wy będziecie brać udział w niej udział?

