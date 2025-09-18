Komu UK pomoże zimą? Dodatek na opał, rabaty na rachunki i pomoc świąteczna zimą 2025/2026

Zbliża się zima 2025/2026, a wraz z nią rosnące koszty ogrzewania i energii elektrycznej. Rząd Wielkiej Brytanii wraz z Department for Work and Pensions (DWP) przygotował wsparcie dla emerytów w postaci trzech form pomocy: 300 funtów – Winter Fuel Payment (dodatek na opał zimowy), 150 funtów – Warm Home Discount (rabaty na rachunki za energię) oraz 10 funtów – Christmas Bonus (świąteczny bonus). Komu UK pomoże zimą? A kto będzie musiał złożyć dodatkowe wnioski?

Najważniejszym elementem wsparcia jest Winter Fuel Payment, czyli dodatek na opał zimowy. W sezonie 2025/2026 emeryci mogą otrzymać:

200 funtów na gospodarstwo domowe,

300 funtów na gospodarstwo, w którym mieszka osoba powyżej 80. roku życia.

Dodatek ma wspierać emerytów w pokryciu rosnących kosztów ogrzewania w miesiącach zimowych. W zeszłym roku rząd ograniczył wypłatę tego świadczenia wyłącznie do osób pobierających pomoc zależną od dochodów. Przez tą decyzję miliony emerytów straciły wsparcie. Teraz świadczenie zostaje przywrócone szerszej grupie, choć nadal będzie skupione na osobach o niskich i średnich dochodach.

Komu UK pomoże zimą?

Winter Fuel Payment trafia automatycznie do emerytów. Dlatego nie trzeba składać wniosków. Otrzymują je osoby pobierające państwową emeryturę lub inne kwalifikujące się świadczenia, a także partnerzy w wieku emerytalnym. Wysokość dodatku jest zależna od wieku i sytuacji gospodarstwa domowego.

Warm Home Discount – rabaty na rachunki

Drugą formą wsparcia jest Warm Home Discount w wysokości 150 funtów. Świadczenie to jest przekazywane bezpośrednio dostawcom energii i może zostać wykorzystane na obniżenie rachunków za prąd lub gaz.

Osoby rozliczające się w systemie Pay As You Go lub Prepayment otrzymają voucher do doładowania licznika.

W tym roku niektóre firmy energetyczne uruchomiły program już wcześniej, dlatego warto sprawdzić szczegóły na stronie swojego dostawcy energii.

Rabaty mają wspierać osoby najbardziej narażone na wysokie koszty energii, w szczególności osoby starsze, samotne lub o ograniczonych dochodach.

Christmas Bonus – świąteczne wsparcie

Trzecią formą pomocy jest Christmas Bonus w wysokości 10 funtów. DWP wypłaca dodatek raz w sezonie zimowym. Natomiast świadczenie jest wolne od podatku i przeznaczone dla osób pobierających emeryturę państwową lub kwalifikujące się świadczenia w pierwszym pełnym tygodniu grudnia.

Bonus jest wypłacany automatycznie na to samo konto, na które wpływa emerytura lub inne świadczenia. Natomiast może pojawić się w innym dniu niż standardowa płatność.

Jak działa system i kto może się ubiegać, czyli w praktyce komu UK pomoże zimą?

Winter Fuel Payment – automatyczna wypłata dla emerytów i ich partnerów w wieku emerytalnym; kwota zależna od wieku gospodarstwa i kwalifikacji dochodowych.

Warm Home Discount – rabaty przyznawane przez dostawców energii, szczególnie dla osób na określonych świadczeniach lub niskich dochodach.

Christmas Bonus – jednorazowa, wolna od podatku płatność dla kwalifikujących się osób starszych i emerytów.

Dzięki tym trzem formom wsparcia, emeryci w Wielkiej Brytanii otrzymają realną pomoc finansową w trudnym zimowym okresie, który łączy wzrost kosztów energii z koniecznością utrzymania stabilności budżetów domowych.

Społeczny i problemowy wymiar wsparcia

Ograniczenie dodatku w poprzednich latach pokazało, jak krytyczne jest wsparcie państwowe dla osób starszych. Około dwie trzecie beneficjentów to kobiety. Natomiast niemal jedna czwarta to kobiety powyżej 80. roku życia. Czyli grupy najbardziej narażone na ubóstwo energetyczne.

Przywrócenie dodatku, rabatów i bonusu pokazuje, że komu UK pomoże zimą, zależy nie tylko od wieku, ale również od sytuacji finansowej i potrzeb. Natomiast system stara się równoważyć sprawiedliwość społeczną z realnymi kosztami dla państwa.