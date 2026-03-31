Koniec chaosu z aplikacjami parkingowymi? Rząd chce jednego systemu w całej Anglii
Joanna Baran
Rząd zapowiada znaczącą zmianę w sposobie opłat za parking. Kierowcy mają korzystać z jednej, ogólnokrajowej platformy, co ma wyeliminować konieczność pobierania wielu różnych aplikacji dla każdego parkingu i ograniczyć ryzyko niesprawiedliwych mandatów. Czy to oznacza koniec chaosu z aplikacjami parkingowymi?

System nosi nazwę National Parking Platform (NPP). Pozwala użytkownikom dokonywać płatności za pomocą dowolnej z dużych, kompatybilnych aplikacji.

Obecnie w Anglii istnieje kilkadziesiąt lokalnych aplikacji parkingowych, co często wprowadza chaos i utrudnia kierowcom szybkie płacenie. NPP umożliwia płacenie na każdym parkingu korzystającym z platformy za pomocą aplikacji, z której już korzystamy, niezależnie od tego, czy to Ringo, JustPark czy inna duża aplikacja. Dotychczas do systemu przystąpiło 15 władz lokalnych. Natomiast rząd planuje zachęcać kolejne, aby podwoić liczbę uczestników.

Jak działa system National Parking Platform (NPP)?

System skierowany jest do wszystkich kierowców korzystających z publicznych parkingów w Anglii. Dzięki NPP nie trzeba pobierać osobnej aplikacji dla każdego nowego parkingu ani uczyć się kolejnych sposobów płatności. Platforma działa w oparciu o współpracę z British Parking Association (BPA), która prowadzi system non-profit, a kierowcy nie ponoszą dodatkowych kosztów związanych z korzystaniem z platformy.

Szansa na ujednolicenie systemu

Czy to koniec chaosu z aplikacjami parkingowymi? Chyba wkrótce tak, bo rząd planuje wydanie wytycznych statutowych, które nie są prawnie wiążące, ale których rady miejskie powinny przestrzegać. Statutowe zalecenia mają przyspieszyć przystępowanie władz lokalnych do NPP. Jeśli uda się przekonać większość rad, system może być wkrótce ogólnokrajowym standardem. Obejmie nie tylko płatności za parkingi, ale w przyszłości potencjalnie również opłaty drogowe czy ładowanie samochodów elektrycznych.

National Parking Platform (NPP) – czy ułatwi parkowanie w UK? Fot. shutterstock.com

Korzyści i wyzwania dla kierowców

Główną zaletą platformy jest prostota. Kierowcy nie będą już musieli pamiętać wielu haseł i instalować różnych aplikacji. Badania RAC pokazują, że aż 13% kierowców ma problemy z obsługą aplikacji parkingowych, a wśród osób powyżej 75. roku życia ten odsetek sięga 26%. Dzięki NPP osoby starsze i mniej zaznajomione z technologią będą miały łatwiejszy dostęp do płatności.

Jednak wyzwania pozostają. Obecnie tylko niewielka część rad jest w systemie, a włączenie całego kraju wymaga czasu i współpracy wielu władz lokalnych. Dodatkowo, część kierowców wciąż woli tradycyjne płatności kartą lub telefonem bez użycia aplikacji. Dlatego platforma musi być elastyczna, by zaspokoić różne potrzeby.

National Parking Platform może zakończyć lata chaosu i frustracji kierowców związanej z różnymi aplikacjami parkingowymi. Jeśli większość władz lokalnych zdecyduje się włączyć do systemu, kierowcy w całej Anglii będą mogli płacić w prosty, uniwersalny sposób. Zmniejszą ryzyko mandatów. Aplikacja ułatwi również codzienną mobilność. Wprowadzenie NPP jest krokiem w stronę ujednoliconego, nowoczesnego systemu płatności za transport publiczny. Choć w praktyce jego pełne wdrożenie może potrwać kilka lat.

 

Teksty tygodnia

UK

Oglądasz tylko Netflixa i YT? Wraca kontrowersyjny pomysł, abyś płacił TV Licence. 

Mieszkańcy Wielkiej Brytanii, którzy nie oglądają telewizji na żywo,...
Kryzys w UK

Panele słoneczne na balkon wkrótce dostępne w sklepach

Nowe rozwiązania są szczególnie istotne dla osób mieszkających w blokach oraz wynajmujących mieszkania. Najemcy byli dotąd wykluczeni z możliwości korzystania z fotowoltaiki.
UK

Rząd radzi, ile maksymalnie czasu dziennie mogą spędzać dzieci przed ekranami

Zgodnie z nowymi zaleceniami rządu, rodzice powinni ograniczyć dzieciom czas spędzany przed ekranami smartfonów, tabletów, komputerów czy telewizorów.
Praca i finanse

Pracujesz? Masz dziecko w wieku do 11 lat? Sprawdź, czy przysługuje Ci 2000 funtów rocznie?

Program skierowany jest przede wszystkim do rodzin pracujących. Znaczenie ma tu nie tylko fakt zatrudnienia, ale także poziom dochodów. Dowiedz się, czy i Tobie należy się wsparcie.
Exclusive

Jakie prawa ma rodzina w Polsce, gdy bliski umiera za granicą? Wyjaśniamy

Sprawy śmierci bliskiej osoby za granicą są trudne nie tylko emocjonalnie, ale i proceduralnie. System brytyjski daje narzędzia, ale wymaga zdecydowanego i świadomego działania. Dlatego warto wiedzieć, co zrobić, gdy po śmierci bliskiego w UK mamy więcej pytań niż odpowiedzi, nawet po zakończeniu śledztwa policji.

