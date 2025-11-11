Koniec dwóch kluczowych świadczeń socjalnych w Wielkiej Brytanii

Jak przekazał The Independent, od 1 kwietnia 2026 roku w Wielkiej Brytanii przestaną obowiązywać dwa kluczowe świadczenia socjalne – Income Support (IS) oraz Jobseeker’s Allowance (JSA).

Ministerstwo Pracy i Emerytur (DWP) zdecydowało o ich całkowitym wycofaniu w ramach szerokiego planu modernizacji systemu socjalnego. Robi to w celu uproszczenia procedur, zwiększenia przejrzystości oraz przeniesienia tzw. świadczeń przejściowych do nowoczesnego programu Universal Credit.

Świadczenia socjalne IS i JSA przechodzą do historii

Proces przenoszenia świadczeń trwa, ale jego kulminacja nastąpi w 2026 roku. Osoby nadal korzystające z IS i JSA będą musiały przejść tzw. zarządzaną migrację do nowego systemu.

Każdy beneficjent otrzyma list od DWP z instrukcją i datą graniczną na złożenie wniosku o Universal Credit. Zwykle będą to 3 miesiące liczone od doręczenia pisma. Po upływie dwóch tygodni od tej daty obecne świadczenia wygasną.

Oznacza to, że opóźnienie w złożeniu wniosku może skutkować utratą dostępu do pomocy finansowej. W uzasadnionych przypadkach DWP dopuszcza możliwość przedłużenia terminu, jednak wymaga to indywidualnej prośby o odroczenie.

Dopłaty wyrównawcze zagwarantują bezpieczeństwo finansowe beneficjentów

Przeniesienie zasiłków do Universal Credit jest potrzebne do stworzenia jednego, elastycznego systemu, który łatwiej dostosuje się do zmieniających się potrzeb obywateli. DWP zapowiada, że nikt nie powinien ucierpieć finansowo wskutek reformy.

Osobom, które po przejściu na nowy system otrzymają niższe świadczenia, rząd przyzna ochronę przejściową. Jest to specjalna dopłata wyrównawcza, gwarantująca, że całkowita kwota Universal Credit nie będzie niższa niż suma dotychczasowych zasiłków. Ochrona obowiązywać będzie do momentu, aż wartość nowego świadczenia zrówna się z wcześniejszym poziomem wsparcia.

DWP zakłada, że do kwietnia 2026 roku wszystkie osoby zostaną przeniesione na Universal Credit, ale statystyki z lutego 2025 roku wskazują, że wciąż ponad 80 tys. beneficjentów pobiera IS lub JSA. To sygnał, że tempo zmian może wymagać przyspieszenia, by uniknąć opóźnień w realizacji programu.