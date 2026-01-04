transport publiczny
Zniżka przysługuje osobom ubiegającym się o Jobseeker’s Allowance lub Universal Credit / fot. Shutterstock.com
UKLondyn
1 min.czytania

Mieszkasz w Londynie i wydajesz fortunę na dojazdy? Sprawdź, czy należy ci się zniżka

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Przemieszczanie się po Londynie dla wielu mieszkańców stało się jednym z największych obciążeń domowego budżetu. Nawet przy obowiązujących limitach cenowych w poszczególnych strefach tygodniowe wydatki na metro, autobusy czy kolej miejską potrafią przekroczyć 50 funtów. W rozległym mieście transport publiczny jest koniecznością, a nie wyborem, dlatego każda forma realnego wsparcia finansowego szybko zyskuje na znaczeniu.

Coraz większą uwagę przyciąga program zniżkowy, który pozwala wybranym grupom podróżować nawet o połowę taniej. Kto może skorzystać z benefitu?

Tańszy transport publiczny dla bezrobotnych. Jak działa program TfL?

Transport for London rozwija rozwiązania, które mają uczynić komunikację miejską bardziej dostępną. Jednym z nich jest Jobcentre Plus Travel Discount, który obniża koszty codziennych dojazdów osobom pozostającym bez pracy.

- Advertisement -

Zniżka obejmuje taryfy pay-as-you-go dla dorosłych i działa na szeroką skalę. Począwszy od metra i autobusów, przez tramwaje, DLR i London Overground, po wybrane odcinki Elizabeth Line oraz większość połączeń National Rail w granicach Londynu. Obszar działania jest więc spory.

Kto może skorzystać z 50-procentowej zniżki?

Chociaż program jest atrakcyjny, nie jest powszechny i obowiązują w nim kryteria. Zniżka przysługuje osobom ubiegającym się o Jobseeker’s Allowance lub Universal Credit. W przypadku osób w wieku od 18 do 24 lat konieczny jest status bezrobotnego przez okres od 13 do 39 tygodni, natomiast osoby powyżej 25. roku życia mogą aplikować po 13–52 tygodniach bez pracy.

transport publiczny
Job centre Plus Travel Discount obniża koszty codziennych przejazdów osobom bez pracy / fot. Shutterstock.com

Co istotne, wsparcie nie kończy się wyłącznie na tej grupie. Również osoby pobierające świadczenia z tytułu niezdolności do pracy i zasiłki dochodowe mogą zostać objęte ulgą. Podobnie jak ludzie objęci programami wsparcia i współpracujący z doradcą zawodowym.

Uzyskanie zniżki wymaga wizyty w lokalnym biurze Jobcentre Plus, gdzie składany jest wniosek. Następnie należy połączyć kartę fotograficzną Jobcentre Plus z kartą Oyster i aktywować zniżkę w jednym z punktów obsługi TfL lub stacji metra. Zniżka obowiązuje przez trzy miesiące.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Praca i finanse

1 stycznia 2026 pamiętaj o odczycie licznika – uratuje Cię to przed wysokimi rachunkami

Eksperci ostrzegają, że odczyt licznika na początku stycznie jest niezwykle ważny. Pozwala uniknąć przeszacowanych rachunków i daje pewność, że zapłacisz tylko za faktycznie zużytą energię.
Londyn

Londyn walczy z patowynajmem. Kończy z pleśnią i ściekami w łazience

Londyn od lat zmaga się z problemem nieuczciwych właścicieli nieruchomości czerpiących zyski z wynajmu mieszkań w fatalnym stanie technicznym.
Styl życia

„Tango” Sławomira Mrożka w Londynie. Spektakl, który trzeba zobaczyć

Scena Polska.UK wraca na scenę POSK-u z „Tangiem” Sławomira Mrożka. Sprawdź terminy spektakli, obsadę i świąteczną promocję biletową.
Styl życia

Godziny otwarcia sklepów w Nowy Rok 1 stycznia 2026. Co będzie czynne w Anglii, Walii i Szkocji?

1 stycznia 2026 roku zakupy w UK będą możliwe, ale w ograniczonym zakresie. Większość dużych supermarketów otworzy się na kilka godzin. Natomiast część dyskontów pozostanie zamknięta. Dowiedz się jak jutro działają sklepy!
UK

Opieka korytarzowa staje się codziennością w brytyjskich szpitalach

Jeszcze kilka lat temu był to znak skrajnego przeciążenia systemu. Dziś w wielu brytyjskich szpitalach stał się codziennością – czymś, co przestaje szokować zarówno pacjentów, jak i personel.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet