Mieszkasz w Londynie i wydajesz fortunę na dojazdy? Sprawdź, czy należy ci się zniżka

Przemieszczanie się po Londynie dla wielu mieszkańców stało się jednym z największych obciążeń domowego budżetu. Nawet przy obowiązujących limitach cenowych w poszczególnych strefach tygodniowe wydatki na metro, autobusy czy kolej miejską potrafią przekroczyć 50 funtów. W rozległym mieście transport publiczny jest koniecznością, a nie wyborem, dlatego każda forma realnego wsparcia finansowego szybko zyskuje na znaczeniu.

Coraz większą uwagę przyciąga program zniżkowy, który pozwala wybranym grupom podróżować nawet o połowę taniej. Kto może skorzystać z benefitu?

Tańszy transport publiczny dla bezrobotnych. Jak działa program TfL?

Transport for London rozwija rozwiązania, które mają uczynić komunikację miejską bardziej dostępną. Jednym z nich jest Jobcentre Plus Travel Discount, który obniża koszty codziennych dojazdów osobom pozostającym bez pracy.

Zniżka obejmuje taryfy pay-as-you-go dla dorosłych i działa na szeroką skalę. Począwszy od metra i autobusów, przez tramwaje, DLR i London Overground, po wybrane odcinki Elizabeth Line oraz większość połączeń National Rail w granicach Londynu. Obszar działania jest więc spory.

Kto może skorzystać z 50-procentowej zniżki?

Chociaż program jest atrakcyjny, nie jest powszechny i obowiązują w nim kryteria. Zniżka przysługuje osobom ubiegającym się o Jobseeker’s Allowance lub Universal Credit. W przypadku osób w wieku od 18 do 24 lat konieczny jest status bezrobotnego przez okres od 13 do 39 tygodni, natomiast osoby powyżej 25. roku życia mogą aplikować po 13–52 tygodniach bez pracy.

Co istotne, wsparcie nie kończy się wyłącznie na tej grupie. Również osoby pobierające świadczenia z tytułu niezdolności do pracy i zasiłki dochodowe mogą zostać objęte ulgą. Podobnie jak ludzie objęci programami wsparcia i współpracujący z doradcą zawodowym.

Uzyskanie zniżki wymaga wizyty w lokalnym biurze Jobcentre Plus, gdzie składany jest wniosek. Następnie należy połączyć kartę fotograficzną Jobcentre Plus z kartą Oyster i aktywować zniżkę w jednym z punktów obsługi TfL lub stacji metra. Zniżka obowiązuje przez trzy miesiące.