Koniec roku podatkowego w UK. Co to oznacza dla kryptotraderów?

Dokładnie 5 kwietnia w Wielkiej Brytanii zakończył się rok podatkowy dla osób fizycznych. Jak co roku, od kilku już lat, HMRC przypomina, że osoby zarabiające na handlu kryptowalutami również muszą się rozliczyć. W obszarze rozliczeń zysków z handlu nimi nadal panuje duża niewiedza wśród inwestorów. Choć z roku na rok coraz więcej z nich rozlicza się z fiskusem.

Rozliczyć z brytyjskim urzędem skarbowym musimy się nie tylko jeśli prowadzimy działalność lub zarabiamy na najmie nieruchomości. Deklarację podatkową musimy złożyć także wówczas jeśli handlujemy cyfrową walutą. Bo zyski z handlu kryptowalutami są opodatkowane. Chociaż, jak się okazuje, nie we wszystkich przypadkach… O tym, kto jest zwolniony z podatku w tej sytuacji pisaliśmy więcej w Kto nie zapłaci podatku od kryptowalut?

Rozliczenie z handlu kryptowalutami

Należy pamiętać, że HMRC skupia uwagę na handlujących kryptowalutami. Urząd rozesłał nawet do traderów mieszkających w UK listy z ostrzeżeniami, aby rozliczyli zyski z kryptowalut. Dla wielu traderów opodatkowanie krypto jest to pierwsze zetknięcie z HMRC i koniecznością rozliczenia podatku. Ponadto rynek kryptowalut jest relatywnie nowy i regulacje dotyczące podatku od handlu nimi pojawiły się niedawno i budzą wiele wątpliwości. Szczególnie młodzi inwestorzy, początkujący na giełdach mogą mieć problem z poprawnym rozliczeniem kryptowalut, a nie musi tak wcale być.

Jak mówi księgowa z firmy Admiral Tax zajmującej się rozliczeniami podatku od kryptowalut:

– Największym problemem dla traderów jest określenie zakresu transakcji, które należy raportować do urzędu. Wielu traderów uważa, że tylko wymiana kryptowalut na waluty tradycyjne powoduje powstawanie obowiązku podatkowego. Tymczasem również wymiana kryptowaluty na kryptowalutę wymaga raportowania.

Rodzi to konieczność rozliczania setek, czasem tysięcy transakcji, do czego wymagana jest dość duża doza skrupulatności. Raporty zysków należy przygotowywać ze wszystkich giełd, na których w danym okresie podatkowym dokonywało się transakcji. Wymagane jest też przechowywanie danych, na podstawie których sporządzono rozliczenia i dokonano wyliczenia należnego podatku. Większość traderów nie ma pojęcia o tych zasadach.

Zwolnienie z podatku od kryptowalut

Krótko mówiąc – zyski z handlu kryptowalutami należy rozliczyć w UK, ale – co jest także istotna informacją – podatek zapłaci się tylko wtedy, jeśli zyski przekraczają 3000 funtów rocznie. Kwota ta jest niezależna od osobistej kwoty wolnej od podatku (tzw. Personal Allowance)

Od zysku uzyskanego z handlu kryptowalutami płaci się podatek od zysków kapitałowych tzw. Capital Gains Tax.

Progi Capital Gains Tax (rok 2025/26)