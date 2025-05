Pracownicy opieki nie będą już rekrutowani zagranicą

Brytyjska minister spraw wewnętrznych, Yvette Cooper, powiedziała BBC, że pracownicy opieki nie będą już rekrutowani z zagranicy. Ograniczenia te rząd wdroży w związku z wizami dla pracowników o niskich kwalifikacjach.

Zakończy się rekrutacja pracowników opieki za granicą

Yvette Cooper twierdzi, że „nadszedł czas, aby zakończyć rekrutację pracowników opieki z zagranicy”. Przepisy z tym związane zmienią się w tym roku. Po ich wprowadzeniu firmy będą musiały zatrudniać obywateli brytyjskich albo przedłużać wizy pracownikom zagranicznym, którzy już mieszkają na Wyspach.

W poniedziałek rząd ma zamiar przedstawić zmiany w prawie wizowym i rekrutacyjnym. Chce w ten sposób ograniczyć migrację netto. Twierdzi, że nowe zasady pozwolą ograniczyć ją w ciągu następnego roku do 50 000 pracowników o niższych kwalifikacjach i opiekunów przybywających do UK.

Minister spraw wewnętrznych w Gabinecie Cieni, Chris Philp uważa, że plany te są niewystarczające. Zaapelował też o wprowadzenie rocznego limitu dotyczącego imigracji.

Ograniczenie imigracji będzie tym razem skuteczne?

Home Office nie poinformowało jeszcze oficjalnie, co znajdzie się w Białej Księdze na temat imigracji. Wiadomo jednak, że celem zmian jest ograniczenie liczby przyjezdnych. Nie udało się to poprzedniemu rządowi. W czerwcu 2023 roku migracja netto wzrosła do rekordowego poziomu 906 000. A w ubiegłym roku wyniosła 728 000.

W programie BBC Sunday minister spraw wewnętrznych powiedziała, że rząd „opracowuje plany znacznego zmniejszenia migracji netto”. Zgodnie z przewidywaniami, zaostrzą się ograniczenia dotyczące wiz dla wykwalifikowanych pracowników.

Cooper nadmieniła, że będzie również „węższa” liczba wyjątków od zasad dotyczących tymczasowych wiz związanych z niedoborami pracowników w niektórych sektorach. Jednak nie podała przykładów.

Obecnie zawody uważane za deficytowe w Wielkiej Brytanii mogą trafić na Immigration Salary List (ISL). Ma to pozwolić pracodawcom zatrudniać pracowników zagranicznych ze zniżką, ustaloną na poziomie 80 proc. stawki rynkowej.

Jak czytamy na stronie gov.uk: „Pracodawcy będą musieli najpierw opracować krajowe plany szkoleniowe, aby zwiększyć brytyjskie umiejętności i poziom rekrutacji – zwiększając produktywność i standardy życia osób pracujących w Wielkiej Brytanii”.

Obecny rząd jest zdania, że jego nowe plany sprawią, iż imigracja będzie „działać dla całej Wielkiej Brytanii”. A kraj będzie otwarty na talenty z zagranicy i zwiększy swój wzrost gospodarczy. Przy okazji ma też zapewnić rodzimym pracodawcom wykwalifikowanych pracowników.