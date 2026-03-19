Koszt wniosku o paszport online wzrośnie do ponad 100 funtów

Brytyjski rząd poinformował, że koszt wniosku o paszport online może po raz pierwszy wzrosnąć do 100 funtów. Home Office stwierdziło, że 8-procentowa podwyżka pomoże odciążyć podatników.

Zmiany dotyczące opłat za składany online wniosek o paszport mają być wkrótce zatwierdzone przez parlament, a wejdą w życie 8 kwietnia. Są tak naprawdę kontynuacją wzrostu opłat o 7 proc. w każdym z ostatnich dwóch lat i o 9 proc. w 2023 roku.

Wzrasta koszt wniosku o paszport online

Zmiana ta jest następstwem uchwalenia w zeszłym miesiącu rozporządzenia zmieniającego przepisy dotyczące imigracji i opłat dotyczących paszportu z 2026 roku. Utorowało to drogę do wyższych maksymalnych stawek w zakresie wiz, ETA i obywatelstwa.

Zgodnie z informacją Home Office cena paszportu dla dorosłych zakupionego online wzrośnie z 94,50 funta do 102 funta. Z kolei i paszporty dla dzieci poniżej 16. roku życia będą teraz kosztować 66,50 funta, w porównaniu z obecną ceną 61,50 funta.

Natomiast paszport dla dorosłych zakupiony w ramach usługi „tego samego dnia” będzie kosztował 239,50 funta.

Ponadto dorośli składający wnioski pocztą w Wielkiej Brytanii mogą spodziewać się wzrostu opłat ze 107 funtów do 115,50 funta. A dla dzieci opłata wzrośnie z 74 funtów do 80 funtów.

Podobne procentowe podwyżki opłat dotyczą wniosków składanych pocztą i wniosków składanych z zagranicy.

Podwyżka opłat pomoże w rozwoju systemu

Home Office potwierdziło, że rząd nie czerpie żadnych zysków z opłat za wnioski paszportowe. W swoim oświadczeniu poinformowało: „Nowe opłaty pomogą Home Office w dalszym rozwoju systemu. Pokrywa on koszty za pośrednictwem osób, które z niego korzystają, zmniejszając zależność od finansowania z podatków”.

„Opłaty te pokrywają koszty rozpatrywania wniosków paszportowych, wsparcia konsularnego za granicą. W tym w przypadku zgubionych lub skradzionych paszportów” – dodało ministerstwo.

Sam proces odnawiania paszportu w Wielkiej Brytanii może trwać średnio do trzech tygodni. Natomiast w okresach wzmożonego podróżowania (np. przed wakacjami) może się wydłużyć. Dlatego też zaleca się podróżnym złożenie wniosku o dokument z odpowiednim wyprzedzeniem.