Kto otrzyma bon na zakupy w 2025 roku? Zasady, reguły i kwota
Kto otrzyma bon na zakupy w 2025 roku? Zasady, reguły i kwota fot. shutterstock.com
UKPraca i finanse
3 min.czytania

Kto otrzyma bon na zakupy w 2025 roku? Zasady, reguły i kwota

Joanna Baran
Joanna Baran

Wielka Brytania po raz kolejny przedłuża program Household Support Fund (HSF) – rządowy fundusz pomocy dla gospodarstw domowych w trudnej sytuacji finansowej. Dzięki niemu tysiące rodzin otrzyma bon na zakupy o wartości nawet 300 funtów. Bon na zakupy przyznany w ramach Household Support Fund można zrealizować w najpopularniejszych sieciach handlowych, m.in. Tesco, Asda, Sainsbury’s, Aldi, Morrisons, Iceland, Farmfoods czy Waitrose.

 

- Advertisement -

Household Support Fund to program finansowany przez brytyjski Departament Pracy i Emerytur (DWP). Jego celem jest wsparcie osób mających problem z pokryciem podstawowych wydatków – takich jak żywność, energia, rachunki czy ogrzewanie.
Fundusz został po raz kolejny przedłużony do marca 2026 roku. Natomiast dodatkowe środki trafiły do samorządów w całym kraju.

Każdy lokalny urząd (council) sam ustala zasady przyznawania wsparcia. Dlatego też kwoty, terminy i kryteria różnią się w zależności od regionu.

 

Ile wynosi bon HSF w 2025 roku i gdzie można go wykorzystać?

Wysokość bonu zależy od miejsca zamieszkania. Jednak w większości przypadków gospodarstwa domowe mogą liczyć na od 150 do 300 funtów pomocy.
Bon może przyjąć formę:

  • vouchera na zakupy w supermarketach,
  • karty energetycznej (na prąd lub gaz),
  • lub kredytu na koncie podatku lokalnego (Council Tax Credit).

Wiele rad gmin przyznaje bony świąteczne w formie elektronicznej, które można wykorzystać w sieciach takich jak Tesco, Asda, Sainsbury’s, Aldi, Morrisons, Iceland, Farmfoods i Waitrose – zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online.

Kto może otrzymać bon na zakupy świąteczne?

Pomoc z Household Support Fund jest skierowana do osób, które borykają się z trudnościami finansowymi, niezależnie od tego, czy pobierają zasiłki.
Zgodnie z wytycznymi rządu:

„Fundusz jest przeznaczony dla każdego, kto jest w trudnej sytuacji i nie może opłacić podstawowych wydatków. Nie trzeba pobierać żadnych świadczeń, aby uzyskać pomoc od lokalnej rady.”

Przykładowe zasady w wybranych rejonach:

  • Camden (Londyn) – bony do 300 funtów dla rodzin z dziećmi do 18 roku życia, które otrzymują Housing Benefit lub Council Tax Support. Rodziny dzieci korzystające z darmowych posiłków w szkołach również otrzymują wsparcie.
  • Bromley – do 150 funtów, z możliwością wyboru formy wsparcia (voucher zakupowy, karta energetyczna lub kredyt podatkowy). Nie trzeba pobierać zasiłków, aby się zakwalifikować.
  • Lewisham – 300 funtów dla emerytów otrzymujących Housing Benefit, ale niepobierających Pension Credit, którzy nie kwalifikowali się wcześniej do dodatku Winter Fuel Payment.

Jak i kiedy można zrealizować bon na zakupy otrzymany w ramach Household Support Fund (HSF)?

Termin składania wniosków o bony świąteczne zależy od lokalnej rady. Natomiast większość samorządów umożliwia ich realizację do 31 marca 2026 roku.
Niektóre programy ruszają już w listopadzie. Wówczas samorządy umożliwiają rodzinom zrobienie zakupów przed świętami Bożego Narodzenia.

Kto otrzyma bon na zakupy w 2025 roku? Zasady, reguły i kwota
Household Support Fund to program finansowany przez brytyjski Departament Pracy i Emerytur (DWP). fot. shutterstock.com

Proces ubiegania się o bon jest zazwyczaj prosty – wniosek można złożyć:

  • przez stronę internetową lokalnego urzędu,
  • lub w punktach obsługi mieszkańców (dla osób starszych lub bez dostępu do Internetu).

Realna pomoc na trudne czasy

Przedłużenie Household Support Fund to dobra wiadomość dla tysięcy rodzin, które zmagają się z rosnącymi kosztami życia. Dla wielu z nich bon świąteczny oznacza nie tylko wsparcie finansowe, ale też realną ulgę w okresie zwiększonych wydatków.

Jak podkreślają przedstawiciele rządu, celem programu jest to, by „żadne gospodarstwo domowe w Wielkiej Brytanii nie musiało wybierać między ogrzewaniem a jedzeniem”.

 

Teksty tygodnia

UK

Wypadek pociągu na trasie Londyn – Glasgow. Ogromne utrudnienia w podróży

Przez wypadek pociągu Avanti West Coast na trasie między Londynem i Glasgow pojawiły się poważne utrudnienia w ruchu. Mogą potrwać nawet kilka dni.
UK

Tomato Energy ogłasza upadłość. Co z klientami?

Tomato Energy, jeden z mniejszych dostawców energii w Wielkiej Brytanii, ogłosił upadłość, pozostawiając ponad 23 tys. klientów bez pewności co do dalszych dostaw prądu i gazu – informuje The Independent.
UK

Nie masz dużego wkładu własnego? Spokojnie, i tak kupisz dom

Kupno nieruchomości z zaledwie 5-procentowym depozytem nie jest zarezerwowane wyłącznie dla osób kupujących po raz pierwszy. Osoby, które wcześniej posiadały dom lub mieszkanie, również mogą skorzystać z kilku dostępnych programów rządowych i komercyjnych mających ułatwić dostęp do własnego lokum.
Niemcy

5 najdziwniejszych kalendarzy adwentowych, jakie już znaleźć można w sklepach

Czekoladki w świątecznych kształtach to przeszłość. Teraz w okienkach znaleźć można kosmetyki, energetyki a nawet zabawki erotyczne. Są też kalendarze dedykowane… zwierzętom domowym. Oto 5 najdziwniejszych kalendarzy adwentowych, jakie znaleźliśmy w marketach.
UK

Problemy z pitną wodą dla milionów osób. Zawiera rakotwórcze substancje

W Wielkiej Brytanii pojawiły się poważne problemy z wodą pitną. Okazuje się, że zawiera ona rakotwórcze substancje w niebezpiecznych stężeniach.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet