Kto otrzyma bon na zakupy w 2025 roku? Zasady, reguły i kwota

Wielka Brytania po raz kolejny przedłuża program Household Support Fund (HSF) – rządowy fundusz pomocy dla gospodarstw domowych w trudnej sytuacji finansowej. Dzięki niemu tysiące rodzin otrzyma bon na zakupy o wartości nawet 300 funtów. Bon na zakupy przyznany w ramach Household Support Fund można zrealizować w najpopularniejszych sieciach handlowych, m.in. Tesco, Asda, Sainsbury’s, Aldi, Morrisons, Iceland, Farmfoods czy Waitrose.

- Advertisement -

Household Support Fund to program finansowany przez brytyjski Departament Pracy i Emerytur (DWP). Jego celem jest wsparcie osób mających problem z pokryciem podstawowych wydatków – takich jak żywność, energia, rachunki czy ogrzewanie.

Fundusz został po raz kolejny przedłużony do marca 2026 roku. Natomiast dodatkowe środki trafiły do samorządów w całym kraju.

Każdy lokalny urząd (council) sam ustala zasady przyznawania wsparcia. Dlatego też kwoty, terminy i kryteria różnią się w zależności od regionu.

Ile wynosi bon HSF w 2025 roku i gdzie można go wykorzystać?

Wysokość bonu zależy od miejsca zamieszkania. Jednak w większości przypadków gospodarstwa domowe mogą liczyć na od 150 do 300 funtów pomocy.

Bon może przyjąć formę:

vouchera na zakupy w supermarketach,

karty energetycznej (na prąd lub gaz),

lub kredytu na koncie podatku lokalnego (Council Tax Credit).

Wiele rad gmin przyznaje bony świąteczne w formie elektronicznej, które można wykorzystać w sieciach takich jak Tesco, Asda, Sainsbury’s, Aldi, Morrisons, Iceland, Farmfoods i Waitrose – zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online.

Kto może otrzymać bon na zakupy świąteczne?

Pomoc z Household Support Fund jest skierowana do osób, które borykają się z trudnościami finansowymi, niezależnie od tego, czy pobierają zasiłki.

Zgodnie z wytycznymi rządu:

„Fundusz jest przeznaczony dla każdego, kto jest w trudnej sytuacji i nie może opłacić podstawowych wydatków. Nie trzeba pobierać żadnych świadczeń, aby uzyskać pomoc od lokalnej rady.”

Przykładowe zasady w wybranych rejonach:

Camden (Londyn) – bony do 300 funtów dla rodzin z dziećmi do 18 roku życia, które otrzymują Housing Benefit lub Council Tax Support. Rodziny dzieci korzystające z darmowych posiłków w szkołach również otrzymują wsparcie.

Bromley – do 150 funtów, z możliwością wyboru formy wsparcia (voucher zakupowy, karta energetyczna lub kredyt podatkowy). Nie trzeba pobierać zasiłków, aby się zakwalifikować.

Lewisham – 300 funtów dla emerytów otrzymujących Housing Benefit, ale niepobierających Pension Credit, którzy nie kwalifikowali się wcześniej do dodatku Winter Fuel Payment.

Jak i kiedy można zrealizować bon na zakupy otrzymany w ramach Household Support Fund (HSF)?

Termin składania wniosków o bony świąteczne zależy od lokalnej rady. Natomiast większość samorządów umożliwia ich realizację do 31 marca 2026 roku.

Niektóre programy ruszają już w listopadzie. Wówczas samorządy umożliwiają rodzinom zrobienie zakupów przed świętami Bożego Narodzenia.

Proces ubiegania się o bon jest zazwyczaj prosty – wniosek można złożyć:

przez stronę internetową lokalnego urzędu,

lub w punktach obsługi mieszkańców (dla osób starszych lub bez dostępu do Internetu).

Realna pomoc na trudne czasy

Przedłużenie Household Support Fund to dobra wiadomość dla tysięcy rodzin, które zmagają się z rosnącymi kosztami życia. Dla wielu z nich bon świąteczny oznacza nie tylko wsparcie finansowe, ale też realną ulgę w okresie zwiększonych wydatków.

Jak podkreślają przedstawiciele rządu, celem programu jest to, by „żadne gospodarstwo domowe w Wielkiej Brytanii nie musiało wybierać między ogrzewaniem a jedzeniem”.