3 min.czytania

Płacisz więcej, dostajesz mniej – 5 brytyjskich supermarketów, które stosują ten “trik”

Joanna Baran
Brytyjskie sklepy coraz częściej stosują trik, który może uderzyć w nasz portfel – produkty kurczą się w oczach, a cena pozostaje ta sama lub rośnie. To zjawisko, znane jako shrinkflation, dotyka zarówno słodycze, kawę, płatki śniadaniowe, jak i leki dostępne bez recepty. Płacisz więcej, dostajesz mniej – 5 brytyjskich supermarketów, które stosują ten “trik”?

Zmniejszanie wagi produktu przy zachowaniu ceny jest sposobem, by zmanipulować klientów. Nie jest natomiast oszustwem. Jakie produkty kurczą się w oczach i które sieci sklepów i marki często stosują tą “technikę łowienia klienta”?

Płacisz więcej, dostajesz mniej – marki i sklepy które stosują tą metodę

Niektóre produkty, które wydawały się stałe w naszych koszykach, w rzeczywistości stały się mniejsze, a ceny pozostały takie same lub nawet wzrosły. Zjawisko to, znane jako shrinkflation, dotyka zarówno słodycze, produkty codziennego użytku, jak i leki dostępne bez recepty.

Przykłady produktów, które ostatnio zmniejszyły swoją wagę lub objętość przy tej samej lub wyższej cenie:

  • Sainsbury’s Scottish Oats – z 1 kg do 500 g, cena wzrosła z 1,25 £ do 2,10 £.
  • KitKat Two-Finger multipack – z 21 do 18 batoników, cena wzrosła w Ocado z 3,60 £ do 5,50 £.
  • Quality Street – z 600 g do 550 g, cena wzrosła z 6 £ do 7 £.
  • Aquafresh Complete Care Original Toothpaste – z 100 ml do 75 ml, cena wzrosła z 1,30 £ do 2 £.
  • Gaviscon Heartburn and Indigestion Liquid – z 600 ml do 500 ml, cena bez zmian.

Zjawisko shrinkflation nie ogranicza się do jednej sieci czy kategorii produktów. Producenci i sklepy w całym kraju stosują ten „trik”. Zwłaszcza w czasie rosnących kosztów surowców, energii i opakowań.

Sklepy, w których warto szczególnie uważać podczas zakupów “marek własnych”, ponieważ często w nich płacisz więcej, dostajesz mniej.

  • Sainsbury’s
  • Tesco
  • Ocado
  • Morrisons
  • Asda

Kupując w tych sieciach, warto zawsze sprawdzać cenę jednostkową (np. za 100 g lub 100 ml) i porównywać produkty różnych marek – w ten sposób łatwiej unikniemy przepłacania za mniejsze opakowanie.

Płacisz więcej, dostajesz mniej. Dlaczego tak się dzieje?

Producenci tłumaczą się rosnącymi kosztami produkcji – drożeją kakao, nabiał, energia, transport, a do tego dochodzą nowe podatki i rosnące składki na ubezpieczenie społeczne. Często zmniejszenie objętości lub lekkie zmiany w składzie produktu są jedynym sposobem, by utrzymać cenę w sklepie na „przystępnym” poziomie.

Jak nie dać się oszukać w sklepie?

Najlepszą obroną konsumenta jest czujne oko na jednostkową cenę. Warto sprawdzać, ile kosztuje 100 g lub 100 ml produktu – w ten sposób łatwo porównać realną wartość różnych opakowań i marek.

Warto też zwrócić uwagę na opakowania „promocyjne”. Czasem te same produkty w innym kształcie lub większej puszce mogą kosztować mniej w przeliczeniu na jednostkę. Jeśli zauważysz, że Twój ulubiony produkt nagle zmalał, a cena została taka sama, sprawdź inne marki lub alternatywne wersje. Często da się znaleźć lepszą okazję.

Uwaga na święta i promocje – podczas zakupów łatwo „dać się nabrać”

Okres przedświąteczny to czas, kiedy shrinkflation daje się we znaki najbardziej. Wówczas producenci wiedzą, że klienci chętnie kupują słodycze, ciastka i czekoladki w większych ilościach. W tym roku warto dokładnie czytać etykiety i przeliczać cenę na jednostkę, żeby nie zapłacić fortuny za… połowę porcji. Płacisz więcej, dostajesz mniej to trik, na który klienci często się nabierają.

Shrinkflation w praktyce

Shrinkflation nie jest oszustwem w sensie prawnym, ale zdecydowanie może uderzyć w portfele konsumentów. Świadomość i proste przyzwyczajenia zakupowe, takie jak sprawdzanie ceny za 100 g/ml, mogą uchronić przed nieprzyjemnymi niespodziankami przy kasie. W końcu w sklepie płacimy nie tylko za opakowanie, ale przede wszystkim za to, co naprawdę w nim jest.

 

