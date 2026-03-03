Ładowarki aut elektrycznych “oszukują”. Ponad 30% podaje błędną opłatę

Ładowarki aut elektrycznych w Wielkiej Brytanii znalazły się w centrum dyskusji po publikacji danych wskazujących, że znacząca część publicznych punktów ładowania może podawać nieprecyzyjne odczyty zużycia energii. Badania wskazują, że problem nie jest marginalny — dotyczy nawet jednej trzeciej urządzeń testowanych w terenie.

Raport firmy kontrolnej wykazał, że część ładowarek zawyża lub zaniża ilość energii faktycznie przekazanej do pojazdu. W praktyce oznacza to, że kierowcy mogą zapłacić więcej, niż realnie zużyli, albo w rzadkich przypadkach mniej. Jednak to zawyżone rozliczenia budzą największe obawy.

Dlaczego ładowarki aut elektrycznych naliczają błędne opłaty?

Eksperci wskazują kilka przyczyn nieprawidłowości. Po pierwsze, pomiar energii elektrycznej w publicznych punktach ładowania jest technicznie bardziej złożony niż pomiar paliwa na stacji benzynowej. Przepływ prądu jest mierzony w czasie rzeczywistym, w zmiennych warunkach napięcia i temperatury.

- Advertisement -

Po drugie, urządzenia pomiarowe w ładowarkach podlegają regulacjom, które dopuszczają pewien margines błędu. Zwykle na poziomie około dwóch procent. Problem pojawia się wtedy, gdy odchylenia przekraczają ten zakres lub gdy sprzęt nie jest regularnie kalibrowany i kontrolowany.

W badaniach wskazano przypadki, w których urządzenia raportowały nawet kilkudziesięcioprocentowe różnice w stosunku do rzeczywiście dostarczonej energii. Tak duże rozbieżności sugerują nie tyle systemowy zamiar nadużyć, ile raczej techniczne niedoskonałości, zużycie infrastruktury lub nieprawidłową konfigurację.

Kto jest najbardziej narażony na skutki?

Błędy najbardziej dotykają osoby często korzystające z publicznych ładowarek. Szczególnie osoby podróżujące na dłuższych trasach i korzystające z infrastruktury poza własnym domem. W ich przypadku brak alternatywy często oznacza konieczność akceptacji naliczonej opłaty.

Firmy flotowe oraz przedsiębiorcy korzystający z samochodów elektrycznych również mogą odczuć konsekwencje. Przy większej liczbie pojazdów nawet niewielkie błędy pomiarowe przekładają się na istotne różnice w kosztach operacyjnych.

Z drugiej strony operatorzy stacji ładowania wskazują, że problem nie dotyczy wszystkich punktów i że wiele urządzeń przechodzi regularne testy zgodności oraz przeglądy techniczne. Branża podkreśla, że w porównaniu z tankowaniem paliwa, proces ładowania jest bardziej transparentny. Głównie dlatego, że kierowca może w aplikacji pojazdu sprawdzić, ile energii faktycznie trafiło do baterii.

Ładowarki aut elektrycznych a system kontroli i nadzoru

Regulacje w Wielkiej Brytanii wymagają, aby urządzenia pomiarowe w publicznych punktach ładowania spełniały określone normy dokładności. Jednak nadzór nad setkami tysięcy punktów infrastruktury jest wyzwaniem logistycznym.

Rządowe stanowisko jest jasne — ładowarki aut elektrycznych muszą mierzyć energię zgodnie z obowiązującymi standardami. Natomiast operatorzy powinni zapewnić regularną weryfikację sprzętu. W praktyce kontrola odbywa się okresowo, co oznacza, że potencjalne odchylenia mogą pozostawać niewykryte przez pewien czas.

Jednocześnie eksperci wskazują, że rozwój technologii i większa cyfryzacja systemów rozliczeń powinna w przyszłości ograniczyć ryzyko błędów. Coraz więcej urządzeń podlega systematycznemu monitoringowi., a dane pomiarowe mogą być analizowane w czasie rzeczywistym.

Co to oznacza dla kierowców?

Dla użytkowników pojazdów elektrycznych najważniejsze jest świadome korzystanie z infrastruktury i kontrolowanie rozliczeń. Warto porównywać dane z aplikacji samochodu z rachunkiem wystawionym przez operatora stacji oraz zgłaszać niezgodności.

Choć problem nie oznacza powszechnego „oszustwa” systemowego, pokazuje, że rynek ładowania wciąż dojrzewa i wymaga dalszego dopracowania standardów technicznych oraz nadzoru. Ładowarki aut elektrycznych są dziś nieodzownym elementem transformacji transportu. Natomiast ich wiarygodność pomiarowa pozostaje jednym z obszarów wymagających stałej kontroli.