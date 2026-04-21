Landlordzi zapłacą więcej podatku, ale nie jeśli działają jako spółka ltd

Wiele osób kupując nieruchomość na wynajem w UK zastanawia się czy korzystniej jest zainwestować jako spółka ltd czy osoba prywatna. Dylemat ten dotyczy także Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Tzw. Buy to let na LTD jest warte rozważenia przed podjęciem tak ważnej decyzji. A podwyżka podatku od najmu dla prywatnych landlordów, może być kolejnym argumentem za założeniem spółki na cele inwestycyjne.

Aktualizacja 21/04/2026

W jesiennym oświadczeniu budżetowym Rachel Reeves potwierdziła, że prywatni wynajmujący będą musieli liczyć się z 2-procentową podwyżką podatku od dochodów z wynajmu. Podwyżka ta nie będzie miała zastosowania do spółek LTD, które zamiast tego płacą podatek od osób prawnych. Wspomniana 2-procentowa dopłata do podatku dochodowego będzie miała zastosowanie wyłącznie do wynajmujących, którzy posiadają nieruchomości inwestycyjne we własnym imieniu.

Przedziały podatkowe dla ltd

Właściciele nieruchomości, którzy posiadają je za pośrednictwem LTD, będą płacić podatek od osób prawnych w wysokości 19% od swoich zysków, co pozostało niezmienione w budżecie Rachel Reeves.

W przypadku właścicieli będących spółkami podatek od osób prawnych rozkłada się następująco:

Stawka dla małych zysków (zyski poniżej 50 000 funtów) – 19%

Stawka podstawowa (zyski powyżej 250 000 funtów) – 25%

Spółki osiągające zyski od 50 000 do 250 000 funtów będą płacić podatek według stawki podstawowej, pomniejszonej o ulgę krańcową. Zapewnia to stopniowy wzrost efektywnej stawki podatku od osób prawnych. Można to obliczyć na stronie rządowej.

Stawki podatkowe dla landlordów prywatnych

Oto, ile właściciele nieruchomości działający pod własnym nazwiskiem będą musieli zapłacić od dochodów z nieruchomości od kwietnia 2027 r.:

Stawka podstawowa (dochód podlegający opodatkowaniu od 12 571 do 50 270 funtów) – 22%

Stawka wyższa (dochód podlegający opodatkowaniu od 50 271 do 125 140 funtów) – 42%

Stawka dodatkowa (dochód podlegający opodatkowaniu powyżej 125 140 funtów) – 47%

Wzrost pokryją najemcy

Oczywiście przewiduje się, że właściciele nieruchomości pokryją dodatkowy podatek, podnosząc czynsz swoim lokatorom. Jest to sprzeczne z intencjami rządu, który zadeklarował silne wsparcie dla najemców. Czynsze najmu są wysokie, szczególnie w Londynie i od dłuższego czasu rząd brytyjski deklaruje chęć pomocy najemcom. Jednak podnosząc podatki landlordom, zdaje się działać w odwrotnym kierunku.

Coraz więcej nieruchomości kupowanych na LTD

Firma Admiral Tax, która zakłada spółki limited w Wielkiej Brytanii, odnotowała znaczny wzrost liczby właścicieli zakładających spółki z ograniczoną odpowiedzialnością typu „buy to let”. Zgodnie z informacjami podawanymi przez Daily Express w pierwszej połowie 2025 r. zarejestrowano prawie 34 tysiące takich podmiotów.

Gwałtowny wzrost zakładanych spółek w maju i czerwcu spowodowany był przede wszystkich podwyżką podatku od czynności cywilnoprawnych. Poprawa efektywności podatkowej jest głównym czynnikiem motywującym właścicieli do założenia LTD w celu zakupu nieruchomości. A wzrost podatków dla landlordów prywatnych również stanowić dla nich dodatkową zachętę do założenia spółki, jeśli jeszcze tego nie zrobili.

Jakie są pozostałe korzyści zakupu nieruchomości na spółkę LTD?

Spółka ma pełne odliczenie odsetek od kredytu. Odsetki od kredytu są traktowane jako koszt operacyjny firmy. Odlicza się je w całości od przychodu, co obniża podatek korporacyjny (Corporation Tax) płaci czystego zysku. Dodatkowo spółka zapewnia elastyczność w wypłacie zysków. W spółce można decydować o tym, kiedy i ile pieniędzy się z niej wyciąga.

Jak mówią przedstawiciele Admiral Tax, jest to niedoceniana zaleta posiadania spółki – można wypłacać dywidendy, ale można także zatrzymać zyski w spółce. Np. na zakup kolejnego domu bez płacenia osobistego podatku dochodowego. Można zatrudnić członków rodziny w spółce i wykorzystać ich wolne kwoty od podatku (Personal Allowance).

Planowanie spadkowe to kolejna kwestia. Bowiem przekazanie udziałów w spółce dzieciom lub wnukom jest zazwyczaj prostsze i bardziej efektywne podatkowo niż przepisywanie nieruchomości jako osoba prywatna. Możesz stopniowo przekazywać udziały, unikając gwałtownych obciążeń podatkowych w przyszłości.