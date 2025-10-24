Lawina mandatów za przejazd przez londyńskie tunele

Portal The Standard poinformował, że od kwietnia kierowcy przejeżdżający przez londyńskie tunele Silvertown i Blackwall otrzymali niemal pół miliona mandatów za brak wniesienia wymaganej opłaty. Transport for London (TfL) ujawnił, że do 16 sierpnia wystawiono ponad 472 tys. kar (PCN). Opłata za przejazd tunelem jest bowiem obowiązkowa.

Tunele Silvertown i Blackwall okazały się nie tylko dużą inwestycją infrastrukturalną, ale również źródłem lawiny „mandatów”, a właściwie dodatkowych opłat karnych. Dla kierowców to sygnał ostrzegawczy: nawet krótki przejazd może skończyć się kosztowną niespodzianką.

Grzywny sypią się jak z rękawa – ponad 281 tys. kierowców na celowniku

Łącznie grzywny trafiły do właścicieli 281 242 pojazdów, czyli wielu z nich otrzymało więcej niż jedną opłatę karną. Każdego miesiąca wydawanych jest około 100 tys. kar, z których każda ma wartość nominalną 180 funtów. Albo połowę tej kwoty, gdy kierowca uiści opłatę w 14 dni. Tymczasem standardowa opłata za przejazd tunelem zależy od pory dnia. W godzinach szczytu wynosi 4 funty. Poza nimi to 1,5 funta, o ile kierowca zarejestrował się w systemie AutoPay TfL.

Co ciekawe, aż połowa ukaranych to osoby spoza Londynu, co pokazuje, że problem dotyczy nie tylko mieszkańców stolicy, ale również przyjezdnych.

Wpływy wyższe od prognoz o 64 miliony funtów

W tym samym czasie TfL odnotowało wyższe niż przewidywano wpływy z opłat drogowych i tunelowych. Od kwietnia do sierpnia przychody sięgnęły 401 milionów funtów, czyli były o 64 miliony więcej niż zakładano.

Jednak urzędnicy przyznają, że wzrost w dużej mierze wynika z egzekwowania przepisów strefy ULEZ. Kary związane z tunelami to drugorzędna kwestia. To oznacza, że choć liczba kar jest ogromna, ich finansowy wpływ na całkowite przychody TfL jest mniejszy, niż mogłoby się wydawać.

Nominalna wartość wszystkich wystawionych opłat karnych sięga prawie 85 milionów funtów. Nie ujawniono jednak, jaką część tej kwoty faktycznie odzyskano. System automatycznego monitorowania pojazdów nie pozostawia miejsca na pomyłkę – każda nieuiszczona opłata za przejazd tunelami jest natychmiast rejestrowana.