Lepszy zasięg dla użytkowników. Na fuzji Vodafone i Three skorzystają miliony ludzi

Fuzja Vodafone i Three przynosi realne zmiany dla użytkowników. Po zatwierdzeniu transakcji o wartości 15 miliardów funtów nowo powstała sieć VodafoneThree zapowiedziała szereg korzyści dla klientów, które mają być wprowadzone w najbliższych tygodniach na rynek telekomunikacyjny.

Nowa sieć to obecnie największy operator telefonii komórkowej w kraju. Jej priorytetem ma być poprawa jakości usług bez dodatkowych kosztów dla użytkowników.

Rynek telekomunikacyjny przyspieszy – wspólny zasięg i sprawniejszy internet

W wyniku fuzji telefony będą automatycznie przełączać się między sygnałem Vodafone i Three w zależności od tego, która sieć zapewnia lepszy zasięg w danym miejscu. Dzięki temu klienci nie będą musieli ręcznie wybierać operatora.

Operator wprowadzi zmiany bez dodatkowych opłat. Pierwsze efekty odczują już niebawem użytkownicy korzystający z usług takich jak: Voxi, Smarty czy Talkmobile. Firma zapowiedziała, że w ciągu dwóch tygodni nawet 7 mln klientów Three i Smarty zyska poprawę prędkości 4G o około 20 proc.

Koniec z „martwymi strefami” – oto ambitny plan eliminacji miejsc bez sygnału

Jednym z najbardziej odczuwalnych skutków fuzji będzie likwidacja tak zwanych „czarnych dziur zasięgu”. VodafoneThree zapowiedziała, że do końca 2025 roku usunie łącznie 16,5 tys. kilometrów kwadratowych miejsc pozbawionych sygnału.

A to nie koniec. Firma zamierza jeszcze bardziej zredukować problem braku sygnału dzięki nowoczesnym technologiom. W przyszłym roku planowane jest pilotażowe wdrożenie kosmicznego zasięgu satelitarnego. Pozwoli on na dostęp do sieci w nawet najbardziej odległych, trudno dostępnych miejscach. Siłą rzeczy rynek telekomunikacyjny się rozwinie.

Roaming i internet domowy będą bezkonkurencyjnymi propozycjami

Dodatkowym udogodnieniem będzie wspólny roaming w obu sieciach bez dodatkowych kosztów, który obejmie aż 27 milionów klientów Vodafone i Three. Dzięki temu użytkownicy będą mogli korzystać z roamingu w ramach obu sieci z lepszym zasięgiem i bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Nowo powstała sieć chce również zaistnieć na rynku szerokopasmowego internetu. W związku z tym zapowiedziano intensywny rozwój światłowodów i usług o podobnej przepustowości w całej Wielkiej Brytanii. VodafoneThree planuje współpracę z firmą Community Fibre, uzupełniając już istniejące partnerstwa z CityFibre i Openreach.

Co ważne, fuzja nie będzie wiązać się z redukcją etatów w punktach sprzedaży. Przeciwnie – operator uruchomi dwa nowe centra obsługi klienta w Belfaście i Sheffield. To przełoży się na przywrócenie 400 miejsc pracy w Wielkiej Brytanii.