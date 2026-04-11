Lidl zatrudni 2000 pracowników i otworzy ponad 50 sklepów w UK

W ciągu najbliższych miesięcy Lidl otworzy w Wielkiej Brytanii ponad 50 nowych sklepów. Jest to również dobra wiadomość dla Polaków poszukujących zatrudnienia. Supermarket bowiem utworzy aż 2000 miejsc pracy.

W ramach ekspansji o wartości 600 milionów funtów Lidl wygeneruje blisko 2000 nowych miejsc pracy w całym kraju. Szósta co do wielkości sieć supermarketów w UK zobowiązała się do otwarcia ponad 50 nowych sklepów w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Część z nich będzie już czynna tego lata. Między innymi w Abbots Langley niedaleko Watford, Warrington w Cheshire i Thornbury w Gloucestershire.

Plany Lidla są bardzo ambitne, gdyż otwarcie nowych sklepów ma nastąpić w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W ramach planów rozwojowych Lidl zorganizuje w tym miesiącu spotkanie z ponad 150 partnerami i agentami nieruchomości. Przedstawi na nim strategię pozyskania nowych nieruchomości na własność lub dzierżawę w całej Wielkiej Brytanii.

Ryan McDonnell, dyrektor generalny Lidl GB, powiedział:

W miarę naszego rozwoju chcemy pozytywnie wpływać na nasze brytyjskie społeczności. Nie tylko otwieramy drzwi, ale także stymulujemy rozwój regionalny. Nasza ekspansja przekłada się bezpośrednio na wysokiej jakości miejsca pracy i daje brytyjskim dostawcom pewność, której potrzebują, aby inwestować w przyszłość. Przede wszystkim realizujemy nasz cel społeczny, jakim jest zapewnienie każdemu dostępu do niedrogiej i zdrowej żywności.

Rekordowe zyski supermarketu

Obecnie firma posiada ponad 1000 sklepów w całej Wielkiej Brytanii i zatrudnia ponad 35 000 pracowników. Lidl ogłosił także 10-procentowy wzrost sprzedaży w okresie „rekordowych” świąt Bożego Narodzenia, podczas których prawie 51 milionów klientów zrobiło zakupy w dyskoncie w okresie poprzedzającym święta.

Działalność niemieckiego detalisty w Wielkiej Brytanii wygenerowała ponad 1,1 miliarda funtów obrotu w ciągu czterech tygodni poprzedzających Wigilię. A liczba kupujących wzrosła o 8 proc. rok do roku, osiągając bezprecedensowy poziom. Tak naprawdę Lidl przyciągnął prawie cztery miliony klientów więcej niż w roku poprzednim.

