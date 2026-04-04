Wśród najczęściej poszukiwanych stanowisk w Wielkiej Brytanii przodują obecnie związane z IT
UK
2 min.czytania

10 najpopularniejszych zawodów w Wielkiej Brytanii

Paulina Markowska
Serwis CV-Library wyłonił najpopularniejsze zawody w Wielkiej Brytanii. Zrobił to analizując tysiące ofert pracy, z których wybrał 10 cieszących się największym zainteresowaniem sektorów.

Niedawno pisaliśmy o najlepiej płatnych zawodach na Wyspach. Teraz z kolei przedstawiamy najbardziej popularne zawody w Wielkiej Brytanii na podstawie danych CV-Library. Wśród nich nie zabrakło także takich, w których zarobki wynoszą 61 000 funtów rocznie.

Najbardziej popularne zawody w Wielkiej Brytanii

Wyniki analizy wskazują, że wśród najczęściej poszukiwanych stanowisk w Wielkiej Brytanii przodują te związane z IT. Natomiast największym zainteresowaniem cieszy się inżynier oprogramowania. Atrakcyjność sektora wynika z połączenia konkurencyjnych wynagrodzeń, przyszłościowych możliwości wspieranych przez sztuczną inteligencję i postępu w automatyzacji oraz przejrzystych ścieżek rozwoju kariery.

Oprócz tej popularnej kategorii wyłoniono 9 dodatkowych. Także one przyciągają uwagę wielu kandydatów poszukujących pracy. Ponadto oferują godziwe wynagrodzenia.

Stanowiska administracyjne zajmują drugie miejsce w rankingu. Co dowodzi, że niezawodne i elastyczne stanowiska są stale poszukiwane. Wakaty na stanowiska recepcjonistów i recepcjonistek są najbardziej pożądane w tej branży, oferując typowe wynagrodzenie w wysokości 30 800 funtów.

Ponadto stanowiska te są dostępne praktycznie w każdym sektorze i zapewniają dogodne warunki pracy oraz możliwość wykorzystania wszechstronnych kompetencji.

Wakaty na stanowiska recepcjonistów i recepcjonistek cieszą się dużym zainteresowaniem wśród poszukujących pracy / fot. Shutterstock

Poza tymi wiodącymi kategoriami, niektóre sektory niespodziewanie zyskują na zainteresowaniu w kraju.
Na przykład stanowiska w branży hotelarskiej i gastronomicznej stale przyciągają wielu kandydatów, pomimo zazwyczaj skromnego wynagrodzenia. To wskazuje, że poszukujący pracy cenią sobie elastyczny grafik, kulturę współpracy i relacje interpersonalne bardziej niż samo wynagrodzenie.

Tymczasem w branży sztuki i projektowania graficznego nadal panuje silna konkurencja. Pokazuje to, że kariery zawodowe, oparte na kreatywności, wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem. A stanowiska projektantów graficznych okazują się najbardziej pożądane.

10 najpopularniejszych zawodów na Wyspach

Przedstawiamy 10 najpopularniejszych zawodów wraz ze średnim rocznym wynagrodzeniem w pełnym wymiarze godzin:

1. Inżynier oprogramowania IT – średnie roczne wynagrodzenie w wysokości 61 268 funtów
2. Administracja/Recepcjonista – 30 805 funtów
3. Kierowca dystrybucji/Dostawca – 27 847 funtów
4. Obsługa klienta/Doradca ds. obsługi klienta – 27 980 funtów
5. Specjalista ds. marketingu – 31 869 funtów
6. Pracownik produkcji/Geodeta – 26 819 funtów
7. Hotelarstwo/ Sprzątanie – 25 365 funtów
8. Sektor publiczny – 33 000 funtów
9. Sztuka/Projektowanie graficzne – 30 000 funtów
10. Konsultant ds. kadr/Rekrutacji – 35 204 funtów.

