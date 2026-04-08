Od tego tygodnia duże zmiany w Universal Credit

Od 6 stycznia weszły w życie zmiany w Universal Credit, które odczują miliony mieszkańców Wielkiej Brytanii. Kluczową – oprócz podwyżek – jest zmniejszenie o połowę świadczeń zdrowotnych dla nowych osób ubiegających się o zasiłek.

Zmiany w Universal Credit, które zaczęły obowiązywać w tym tygodniu, z jednej strony zapewniły wzrost uprawnień do świadczeń dla wielu osób, a z drugiej stanowią drastyczny spadek dostępu do zasiłków dla niektórych wnioskodawców.

Kwietniowe zmiany w Universal Credit

Do jednych z corocznych zmian należy podwyżka stawek zasiłków. Jednak to nie ona budzi największe emocje, a modyfikacje w zakresie świadczeń zdrowotnych. Minister ds. osób niepełnosprawnych, Stephen Timms, powiedział:

– System opieki społecznej, który odziedziczyliśmy po poprzednim rządzie, zbyt długo trzymał osoby niepełnosprawne i osoby z chorobami przewlekłymi bez pracy. Wchodzące w życie przepisy zmienią tę sytuację, zmniejszając przewidywane wydatki na Universal Credit o prawie 1 mld funtów.

Podwyżka stawek Universal Credit

Jak już wspomnieliśmy, do ważnych zmian należy podwyżka stawki standardowej Universal Credit od 6 kwietnia o około 6,2 proc. Dla osoby samotnej (powyżej 25. roku życia) wzrost nastąpi o 6 funtów tygodniowo (z 92 do 98 funtów). Z kolei dla par z jednym lub obojgiem partnerów powyżej 25. roku życia wzrost wyniesie 9 funtów tygodniowo, ze 145 do 154 funtów.

Większość pozostałych świadczeń podwyższono wyłącznie o wskaźnik inflacji we wrześniu, czyli o 3,8 proc. Dotyczy to m.in. PIP, DLA, Attendance Allowance, Carer’s Allowance, ESA i innych.

Obniżka stawek świadczeń zdrowotnych

Rząd zdecydował się na obniżenie tygodniowej stawki tzw. elementu zdrowotnego Universal Credit dla nowych wnioskodawców ze 105 do 50 funtów. Stawka dla obecnych wnioskodawców również zostanie zamrożona do 2029 roku. To obniżka o ponad 200 funtów miesięcznie, co oznacza zmniejszenie dodatkowej stawki o około połowę. Rząd poinformował, że zmiana ta pozwoli podatnikom zaoszczędzić około 1 mld funtów.

Zniesienie limitu zasiłku na dwoje dzieci

Kanclerz skarbu ogłosiła zniesienie limitu zasiłku na dwoje dzieci w zeszłorocznym budżecie, w następstwie silnej presji. Dzięki temu posunięciu świadczenia dla 560 000 rodzin wzrosną średnio o 5310 funtów, jak obliczył Urząd ds. Odpowiedzialności Budżetowej (OBR) w swoich prognozach fiskalnych.

Statystyki opublikowane w zeszłym miesiącu pokazały, że w Anglii, Szkocji i Walii 2,7 miliona osób korzystających z Universal Credit zostało uznanych za osoby o ograniczonej zdolności do pracy i aktywności zawodowej (LCWRA).

Osoby z tej kategorii nie są zobowiązane do przeprowadzania żadnych rozmów kwalifikacyjnych ani podejmowania działań związanych z pracą.

Rząd stwierdził również, że inwestycje w dostosowane wsparcie zatrudnienia zapewnią ludziom większą pomoc, wspierając ich w znalezieniu i utrzymaniu pracy, „zamiast pozostawiać ich bez środków do życia”.