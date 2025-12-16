List od HMRC to przeszłość? Ważne zmiany w 2026 roku dla każdego podatnika

Miliony podatników w Wielkiej Brytanii mogą pożegnać tradycyjne listy od HMRC. Od kwietnia 2026 roku standardową formą kontaktu z urzędem skarbowym będą listy cyfrowe. To oznacza zatem, że papierowa korespondencja będzie praktycznie przeszłością. Co czeka podatników, skoro listy od HMRC to przeszłość?

Jak będzie wyglądał kontakt z urzędem i co zrobić w przypadku braku aplikacji czy e-maila?

List od HMRC to przeszłość – koniec z papierową korespondencją

Dotychczas podatnicy otrzymywali listy w sprawach ważnych dla ich finansów. Urząd Skarbowy listownie informował o zmianach kodów podatkowych. Przypominał również o terminach rozliczeń czy wniosków o dodatkowe informacje. W nowym systemie wszystkie powiadomienia trafią do użytkowników w formie elektronicznej. Natomiast o nadejściu nowego dokumentu HMRC będzie informować e-mailem. Dlatego ta zmiana to prawdziwa rewolucja w sposobie komunikacji.

List od HMRC to przeszłość – jak będzie wyglądać nowa komunikacja

Przejście na cyfrową komunikację wymaga, aby podatnicy mieli aktualne dane kontaktowe. Natomiast pierwsze logowanie do aplikacji HMRC wymaga użycia Government Gateway user ID i hasła. Następnie dostęp do informacji w aplikacji możliwy będzie przy użyciu 6-cyfrowego PIN-u, odcisku palca lub rozpoznawania twarzy. Dzięki temu podatnicy będą mogli szybko i wygodnie sprawdzić wszystkie swoje dokumenty, w tym rozliczenia podatkowe, składki na ubezpieczenie społeczne czy świadczenia.

Korzyści i wyzwania dla podatników

Eksperci finansowi podkreślają, że zmiana może znacząco ułatwić zarządzanie sprawami podatkowymi. Sarah Coles z Hargreaves Lansdowne radzi: „To dobry moment, aby pobrać aplikację i włączyć powiadomienia. Dzięki temu natychmiast dowiesz się o każdej nowej wiadomości od HMRC i unikniesz opóźnień w rozliczeniach.”

Nowa cyfrowa era ma także wymiar praktyczny – koniec z gubieniem listów czy koniecznością przeszukiwania skrzynek pocztowych. Wszystko będzie dostępne w jednym miejscu, w aplikacji. Takie rozwiązanie, przynajmniej w teorii zwiększa bezpieczeństwo i przejrzystość kontaktu z urzędem. Jednak dla osób starszych czy mniej obeznanych z technologią przejście na system w pełni cyfrowy może być wyzwaniem. Osoby starsze mogą porzebować odpowiedniego wsparcia.

HMRC zapewnia, że aplikacja jest przystosowana do technologii wspomagających. Rozwiązanie ma ułatwić korzystanie z niej osobom z niepełnosprawnościami. Równocześnie urząd apeluje, aby podatnicy regularnie sprawdzali swoje dane kontaktowe, by nie przegapić ważnych terminów i powiadomień.

Elektroniczna rewolucja w HMRC – praktyczność i oszczędność

Przejście na cyfrową korespondencję to nie tylko wygoda dla podatników, ale też realna oszczędność. Brak papierowych listów oznacza mniej wydatków na papier, atrament do drukarek i koszty przesyłki, a także redukcję liczby etatów potrzebnych do obsługi tradycyjnej poczty. Podatnicy zyskują czas. Zamiast szukać w skrzynce pocztowej dokumentów czy biegać do urzędu, wszystkie informacje dostępne będą w aplikacji na smartfonie lub komputerze.

Koniec listów od HMRC – co to oznacza dla podatników?

Choć dla wielu osób tradycyjny list od HMRC stawał się symbolem urzędowej powagi, cyfrowa zmiana może w praktyce uprościć kontakt z urzędem, a podatnikom pozwolić na bieżąco monitorować swoje sprawy podatkowe z poziomu smartfona czy tabletu. Od 2026 roku list od HMRC będzie więc rzeczywiście przeszłością. natomiast przyszłość należy do cyfrowych powiadomień i pełnej kontroli online.