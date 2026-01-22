Kierowcy w całej Wielkiej Brytanii otrzymali ostrzeżenie: nadchodzące dni przyniosą intensywne opady śniegu, a każdy, kto nie zadba o czytelność tablic rejestracyjnych i stanu swojego pojazdu, może zapłacić mandat 1000 funtów za śnieg na aucie.

Synoptycy z Met Office prognozują, że od końca stycznia po kraju przetoczy się seria opadów śniegu i deszczu. Te w połączeniu z mroźnym powietrzem z północy stworzą wyjątkowo trudne warunki drogowe. Szczególnie w wyżej położonych regionach Szkocji i północnej Anglii.

Zimowa aura nad Wielką Brytanią. Najnowsze prognozy pogody Met Office

Eksperci ostrzegają, że zderzenie atlantyckich sztormów z wyżami północnymi może wywołać powtarzające się okresy intensywnych opadów. W praktyce oznacza to nie tylko zalegający śnieg na drogach, ale też błoto, gołoledź. Na drogach zapanują trudne warunki i ograniczona widoczność. Kierowcy w regionach południowych i zachodnich kraju mogą spodziewać się deszczu przeplatanego śniegiem. Natomiast na północy i północnym zachodzie mogą pojawić się krótkie okresy względnie suchych warunków, które jednak nie zmieniają faktu, że jazda będzie utrudniona.

W takich warunkach szczególnie narażone są tablice rejestracyjne, światła i kierunkowskazy, które łatwo mogą zostać pokryte śniegiem lub błotem. Brak ich odpowiedniego przygotowania nie jest tylko wykroczeniem estetycznym. Przeciwnie, może kosztować kierowcę nawet mandat 1000 funtów i punkty karne, jeśli policja uzna, że pojazd stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Mandat 1000 funtów za śnieg na aucie, czyli kary za nieprzygotowany pojazd

Kodeks drogowy jasno precyzuje obowiązki kierowcy: tablice rejestracyjne muszą być zawsze widoczne. Natomiast światła, odblaski i kierunkowskazy – sprawne i czyste. Jazda samochodem, którego tablice są zasypane śniegiem, światła zasłonięte błotem, a kierunkowskazy niewidoczne, jest naruszeniem przepisów. W praktyce oznacza to, że policja może nałożyć mandat w wysokości 1000 funtów. Funkcjonariusze mogą również zatrzymać pojazd. Natomiast w przypadku poważnych zaniedbań kierowca może odpowiadać również przed sądem.

Eksperci ubezpieczeniowi przypominają, że nieprzygotowany samochód zwiększa ryzyko wypadku. Zasypane światła i tablice ograniczają widoczność i utrudniają identyfikację pojazdu przez innych kierowców. To, co oczywiste, w połączeniu z oblodzonymi drogami może prowadzić do poważnych kolizji.

Jak kierowcy powinni przygotować pojazd

W UK znów sypnie śniegiem. Dlatego każdy kierowca powinien traktować sprawdzenie samochodu jako obowiązek. Tablice rejestracyjne, reflektory i kierunkowskazy kierowca musi oczyścić przed każdym wyjazdem, szczególnie w godzinach porannych i wieczornych, gdy widoczność jest ograniczona. Warto też kontrolować stan opon, płyn do spryskiwaczy i ogrzewanie, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji na drodze.

Met Office radzi śledzić bieżące prognozy i dostosować plan podróży do warunków atmosferycznych. Eksperci ubezpieczeniowi podkreślają, że dobrze przygotowany pojazd to nie tylko sposób na uniknięcie mandatu, ale także realna ochrona przed wypadkami. Jazda samochodem w pełni przygotowanym do zimowych warunków to obowiązek bezpieczeństwa dla kierowcy i innych uczestników ruchu.