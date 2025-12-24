Medyczna marihuana napędza rozwój regionu. Nowe miejsca pracy w Szkocji
Nowe miejsca pracy w sektorze life sciences powstaną w południowej Szkocji dzięki inwestycji międzynarodowej firmy zajmującej się medyczną marihuaną. Powstanie zakładu produkcyjno-dystrybucyjnego w regionie Scottish Borders. Dlatego w ciągu kilku lat powstanie nawet 100 miejsc pracy. 

Czy powstająca firma napędzie rozwój regionu?

Nowe miejsca pracy w Scottish Borders – dla kogo oferty pracy?

Australijska firma Breathe Life Sciences (BLS) uruchomi swój pierwszy szkocki zakład produkcyjny pod koniec przyszłego roku. Na początkowym etapie powstanie 36 nowych miejsc pracy. Natomiast, zgodnie z trzyletnim planem, docelowo firma zatrudni na stałe nawet około 100 osób.

Firma kieruje oferty pracy do:

  • osób rozpoczynających karierę w przemyśle farmaceutycznym,
  • jak i doświadczonych specjalistów z obszaru produkcji, logistyki i kontroli jakości.

Firma zapowiada wysoko wykwalifikowane stanowiska farmaceutyczne. To ma istotne znaczenie dla lokalnego rynku pracy i zatrzymania specjalistów w regionie.

Medyczna marihuana – szybko rosnący rynek w Wielkiej Brytanii

Od czasu legalizacji medycznej marihuany w Wielkiej Brytanii w 2018 roku, rynek ten dynamicznie się rozwija. Obecnie jego wartość szacowana jest na około 250 mln funtów rocznie. Natomiast prognozy branżowe wskazują na dalszy, szybki wzrost.

Liczba pacjentów korzystających z terapii opartych na medycznej marihuanie szacunkowo wzrośnie z 80 tysięcy obecnie do ponad 190 tysięcy do końca dekady. Preparaty te są przepisywane m.in. przy:

  • epilepsji,
  • stwardnieniu rozsianym,
  • skutkach ubocznych chemioterapii,
    a badania kliniczne analizują także ich skuteczność w leczeniu przewlekłego bólu.

Produkcja bez upraw, ale z licencją

Obiekt nadal wymaga licencji brytyjskiego Home Office. Nawet jeśli inwestorzy nie planują uprawy konopii na terenie firmy.  Produkcja skoncentruje się na wytwarzaniu gotowych produktów medycznych. Przeznaczonych zarówno na rynek krajowy, jak i międzynarodowy.

Część infrastruktury jest już gotowa. Natomiast najważniejsze stanowiska kierownicze obsadzone. Szeroka rekrutacja dla potencjalnych pracowników ruszy pod koniec wakacji,. Sama produkcja wystartuje jeszcze przed końcem roku.

Region stawia na innowacje i zatrudnienie

Rozwój inwestycji został wsparty przez South of Scotland Enterprise, które przyznało firmie niemal 350 tys. funtów dotacji oraz 500 tys. funtów pożyczki. Władze regionalne podkreślają, że południe Szkocji coraz wyraźniej zaznacza swoją pozycję jako centrum innowacji w sektorze life sciences i medycznej marihuany.

Jak podkreślają przedstawiciele regionu, nowe miejsca pracy oznaczają nie tylko wzrost zatrudnienia, ale również napływ inwestycji, wiedzy i stabilnych, długoterminowych etatów.

Lokalny wymiar globalnej inwestycji

Dla firmy Breathe Life Sciences wybór lokalizacji nie był przypadkowy. Dwaj dyrektorzy spółki pochodzą właśnie z tego regionu. Dlatego decyzja o inwestycji ma również osobisty i lokalny wymiar.

Jak zaznaczają przedstawiciele BLS, Scottish Borders to miejsce, które łączy dostęp do wykwalifikowanych kadr, wsparcie instytucjonalne oraz warunki sprzyjające rozwojowi nowoczesnego przemysłu farmaceutycznego. Jest również motorem podnoszącym dynamikę rozwoju Szkocji.

 

