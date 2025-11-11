Wśród ofert pracy pojawiła się oferta dla podróżników
Wśród ofert pracy pojawiła się oferta dla podróżników / fot. Shutterstock
UKPraca i finanse
2 min.czytania

Najszczęśliwsza praca w UK. 30 000 funtów za pobyt w domkach letniskowych

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Wśród ofert dotyczących zatrudnienia pojawiła się wyjątkowo relaksująca praca w UK za 30 000 funtów. Szczęśliwy kandydat będzie miał płacone za pobyt w co najmniej 12 domkach letniskowych w Wielkiej Brytanii.

Otwarte osoby poszukujące nietypowej, ale relaksującej pracy w UK, mogą rozważyć ofertę, która pojawiła się niedawno na rynku. Dotyczy ona 12-miesięcznego stanowiska „twórcy treści”, który zdecyduje się na pobyt w co najmniej 12 domkach letniskowych w całej Wielkiej Brytanii. W tym także w Kornwalii, Pembrokeshire i North Yorkshire.

- Advertisement -

Relaksująca praca w UK za 30 000 funtów

Brytyjski rynek pracy ma wiele do zaoferowania dla osób poszukujących nietypowego zajęcia. O czym także świadczy częstotliwość, z jaką piszemy o „pracy marzeń” w pięknych rejonach.

Tym razem otwarto nabór na „najszczęśliwszą pracę w Wielkiej Brytanii”. Wybrany kandydat podróżowałby po kraju otrzymując wynagrodzenie w wysokości 30 000 funtów za odkrywanie najpiękniejszych miejsc. Kandydat dostanie także zgodnie z umową pełne pokrycie kosztów podróży.

Rekrutacja składa się z trzech etapów. W pierwszym etapie należy przesłać formularz zgłoszeniowy online z pisemną propozycją i filmem, w którym opowie się o swoim ulubionym miejscu w Wielkiej Brytanii. W drugim etapie wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę telefoniczną. Ponadto będą musieli wykonać dodatkowe zadanie kreatywne. W etapie trzecim finaliści wyruszą na krótki wypad, aby stworzyć treści dotyczące konkretnego miejsca. Zwycięzca konkursu rozpocznie swoją misję w lutym 2026 roku.

Kandydat będzie musiał zatrzymać się w co najmniej 12 domkach letniskowych
Kandydat będzie musiał zatrzymać się w co najmniej 12 domkach letniskowych / fot. Shutterstock

Podróż po najpiękniejszych miejscach w kraju

Do zadań kandydata będzie należało dzielenie się radością podczas podróży z pobytem w co najmniej 12 domkach letniskowych. Ponadto osoba ta zostanie twarzą inicjatywy o nazwie Happy Place podejmując roczną wyprawę do 10 najpiękniejszych miejsc w kraju.
Wybrany kandydat będzie musiał dzielić się swoimi przeżyciami poprzez fotografię, długie i krótkie treści w mediach społecznościowych oraz pisanie na blogu.

Same miejsca natomiast zostaną wybrane na podstawie niedawnego sondażu przeprowadzonego wśród ponad 12 000 gości. Będzie to również hrabstwo Northumberland słynące z fortec, pięknych linii brzegowych i historycznych pól bitew.

Jak powiedziała Sarah Pring z firmy holidaycottages prowadzącej rekrutację:

Wiemy już, gdzie ludzie czują się najszczęśliwsi w Wielkiej Brytanii. Dzięki opinii ponad 12 000 wczasowiczów, którzy podzielili się z nami swoimi ulubionymi destynacjami. Teraz chcemy ożywić te miejsca poprzez autentyczne doświadczenia. Joy Seeker pomoże nam pokazać radość, która czeka w każdym zakątku Wielkiej Brytanii. Od spokojnych nadmorskich kurortów po wiejskie zacisze. I zainspirować innych do odkrycia własnego miejsca szczęścia.

Teksty tygodnia

UK

Wypadek pociągu na trasie Londyn – Glasgow. Ogromne utrudnienia w podróży

Przez wypadek pociągu Avanti West Coast na trasie między Londynem i Glasgow pojawiły się poważne utrudnienia w ruchu. Mogą potrwać nawet kilka dni.
UK

Koniec z parkowaniem na chodnikach! Nowe przepisy w Irlandii Północnej uderzą w kierowców

Dzięki inicjatywie minister infrastruktury, parkowanie na chodnikach ma zostać zakazane w Irlandii Północnej na mocy nowych przepisów.
Praca i finanse

Schudnij albo stracisz pracę!

Od listopada 2026 roku w sektorze energetyki morskiej wejdą w życie nowe regulacje, które mogą wywrócić życie zawodowe tysięcy osób. Offshore Energies UK (OEUK), główny organ handlowy branży, wprowadza limit wagi dla pracowników sektora offshore.
Crime

Morderstwo Polaka na Wyspach. Wyznaczono 20 000 funtów nagrody

Policja prowadzi obecnie śledztwo w sprawie morderstwa 45-letniego Polaka na Wyspach. Wyznaczono 20 000 funtów nagrody za informacje.
Londyn

Mayer Parry Bridge zbliży dwie londyńskie dzielnice. Wygoda dla mieszkańców

Wygląda na to, że po latach planów i analiz Londyn wreszcie doczeka się długo oczekiwanego połączenia między dzielnicami Tower Hamlets i Newham. Jak informuje The Standard, wspólna inwestycja obu rad zakłada budowę mostu Mayer Parry Bridge nad rzeką Lea.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet