Najszczęśliwsza praca w UK. 30 000 funtów za pobyt w domkach letniskowych

Wśród ofert dotyczących zatrudnienia pojawiła się wyjątkowo relaksująca praca w UK za 30 000 funtów. Szczęśliwy kandydat będzie miał płacone za pobyt w co najmniej 12 domkach letniskowych w Wielkiej Brytanii.

Otwarte osoby poszukujące nietypowej, ale relaksującej pracy w UK, mogą rozważyć ofertę, która pojawiła się niedawno na rynku. Dotyczy ona 12-miesięcznego stanowiska „twórcy treści”, który zdecyduje się na pobyt w co najmniej 12 domkach letniskowych w całej Wielkiej Brytanii. W tym także w Kornwalii, Pembrokeshire i North Yorkshire.

Relaksująca praca w UK za 30 000 funtów

Brytyjski rynek pracy ma wiele do zaoferowania dla osób poszukujących nietypowego zajęcia. O czym także świadczy częstotliwość, z jaką piszemy o „pracy marzeń” w pięknych rejonach.

Tym razem otwarto nabór na „najszczęśliwszą pracę w Wielkiej Brytanii”. Wybrany kandydat podróżowałby po kraju otrzymując wynagrodzenie w wysokości 30 000 funtów za odkrywanie najpiękniejszych miejsc. Kandydat dostanie także zgodnie z umową pełne pokrycie kosztów podróży.

Rekrutacja składa się z trzech etapów. W pierwszym etapie należy przesłać formularz zgłoszeniowy online z pisemną propozycją i filmem, w którym opowie się o swoim ulubionym miejscu w Wielkiej Brytanii. W drugim etapie wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę telefoniczną. Ponadto będą musieli wykonać dodatkowe zadanie kreatywne. W etapie trzecim finaliści wyruszą na krótki wypad, aby stworzyć treści dotyczące konkretnego miejsca. Zwycięzca konkursu rozpocznie swoją misję w lutym 2026 roku.

Podróż po najpiękniejszych miejscach w kraju

Do zadań kandydata będzie należało dzielenie się radością podczas podróży z pobytem w co najmniej 12 domkach letniskowych. Ponadto osoba ta zostanie twarzą inicjatywy o nazwie Happy Place podejmując roczną wyprawę do 10 najpiękniejszych miejsc w kraju.

Wybrany kandydat będzie musiał dzielić się swoimi przeżyciami poprzez fotografię, długie i krótkie treści w mediach społecznościowych oraz pisanie na blogu.

Same miejsca natomiast zostaną wybrane na podstawie niedawnego sondażu przeprowadzonego wśród ponad 12 000 gości. Będzie to również hrabstwo Northumberland słynące z fortec, pięknych linii brzegowych i historycznych pól bitew.

Jak powiedziała Sarah Pring z firmy holidaycottages prowadzącej rekrutację:

– Wiemy już, gdzie ludzie czują się najszczęśliwsi w Wielkiej Brytanii. Dzięki opinii ponad 12 000 wczasowiczów, którzy podzielili się z nami swoimi ulubionymi destynacjami. Teraz chcemy ożywić te miejsca poprzez autentyczne doświadczenia. Joy Seeker pomoże nam pokazać radość, która czeka w każdym zakątku Wielkiej Brytanii. Od spokojnych nadmorskich kurortów po wiejskie zacisze. I zainspirować innych do odkrycia własnego miejsca szczęścia.