Moneta, którą zapłacono za bilet autobusowy w Leeds, ma 2000 lat

Moneta, którą zapłacono za przejazd autobusem w Leeds w latach 50. XX wieku, okazała się mieć 2000 lat. Dopiero teraz przekazano ją Leeds Museums and Galleries.

Historia pewnej monety z Leeds jest imponująca. W latach 50. ubiegłego wieku przekazano ją kierowcy lokalnego autobusu w ramach opłaty za przejazd. Następnie trafiła w ręce głównego kasjera w Leeds City Transport, Jamesa Edwardsa. Zbierał on opłaty za przejazdy i liczył je pod koniec każdego dnia. Ze względu na fakt, że monety nie można było wydać, mężczyzna zabrał ją do domu i podarował swojemu wnukowi, Peterowi. Ten z kolei przechowywał ją w małej drewnianej skrzyni przez ponad 70 lat. Niedawno na jego prośbę trafiła w ręce specjalistów, którzy ocenili jej wiek na 2000 lat.

Niezwykła moneta pochodzi od Kartagińczyków

77-letni wnuk kasjera, w którego ręce wpadła niezwykła moneta, powiedział:

– Mój dziadek natykał się na monety, które nie były brytyjskie i odkładał je na bok. A kiedy przychodziłem do jego domu, dawał mi kilka. To było niedługo po wojnie, więc wyobrażam sobie, że żołnierze wracali z monetami z krajów, do których zostali wysłani. Żaden z nas nie był kolekcjonerem monet, ale fascynowało nas ich pochodzenie i wizerunki. Dla mnie były skarbem.

Archeolodzy z Uniwersytetu w Leeds odkryli, że moneta pochodzi od Kartagińczyków, przedstawicieli kultury fenickiej zamieszkujących hiszpański Kadyks w I wieku p.n.e.

Eksperci uważają, że moneta pochodzi z dawnej kartagińskiej osady na wybrzeżu Hiszpanii. Z jednej jej strony widnieje twarz boga Melkarta. Przypomina on greckiego bohatera Heraklesa i nosi słynne nakrycie głowy ze skóry lwa.

– Ta moneta zawsze mnie fascynowała, ponieważ trudno było rozszyfrować, skąd pochodzi. Moją pierwszą myślą, gdy dowiedziałem się o jej pochodzeniu, było zwrócenie jej instytutowi, w którym mogłaby być przedmiotem badań. Leeds Museums and Galleries uprzejmie zaoferowało jej dobry dom – powiedział 77-letni Peter.

2000-letni skarb trafił do galerii

Kartagińska moneta trafiła do Leeds Museums and Galleries i jest obecnie częścią Leeds Discovery Centre. Znajdują się tam wiekowe monety z różnych kultur z całego świata.

Salma Arif, które jest członkinią zarządu Rady Miasta Leeds, powiedziała:

– To niesamowite wyobrazić sobie, jak ten maleńki fragment historii, stworzony przez starożytną cywilizację tysiące lat temu, w jakiś sposób trafił do Leeds i do naszej kolekcji. Muzea takie jak nasze nie tylko chronią obiekty, ale także opowiadają historie takie jak ta i inspirują zwiedzających do refleksji nad historią, która nas otacza, czasami w najbardziej nieoczekiwanych miejscach.