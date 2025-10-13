Moneta z Kew Gardens bije rekordy na eBayu – jest warta setki razy więcej od nominału

Na pierwszy rzut oka to zwykłe pięćdziesiąt pensów, ale w praktyce skarb wart setki razy więcej niż jego nominalna wartość. Drogocenna moneta upamiętniająca 250-lecie Kew Gardens została sprzedana na eBayu za ponad 245 funtów.

Ten rekord sprawił, że tysiące osób zaczęło gorączkowo przeszukiwać kieszenie, portfele i stare puszki na drobniaki w celu znalezienia rzadkiego egzemplarza. Przykład monety Kew Gardens sprzedanej za ponad 245 funtów pokazuje jasno, że nawet drobny pieniądz może stać się obiektem pożądania.

210 tys. sztuk numizmatycznej elity

Moneta, która dziś rozpala kolekcjonerskie emocje, pojawiła się na rynku w 2009 roku. Na jej rewersie znalazła się pagoda, czyli symbol słynnych ogrodów botanicznych Kew Gardens w Richmond. Autorem projektu był Christopher Lee Brun, który zainspirował się XVIII-wieczną, niemal 50-metrową konstrukcją wzniesioną przez architekta sir Williama Chambersa.

Kew Gardens to jeden z najsłynniejszych ogrodów botanicznych świata, wpisany na listę UNESCO. Jego początki sięgają XVIII wieku, a od 1840 roku jest otwarty dla publiczności. Obejmuje 132 hektary i gromadzi największą oraz najbardziej zróżnicowaną kolekcję roślin – ponad 50 tys. gatunków żywych i zielnik z 7 milionami okazów. Obecny kształt ogrody uzyskały w 1772 roku dzięki połączeniu posiadłości królewskich Richmond i Kew.

Limitowana emisja obejmowała 210 tys. sztuk (z reguły nowe monety trafiają do obiegu w ilości ok. 5 mln) i sprawiła ona, że właśnie ta moneta z miejsca stała się jednym z bardziej pożądanych numizmatów w Wielkiej Brytanii. W przypadku egzemplarza sprzedanego niedawno kolekcjonerzy zwrócili uwagę nie tylko na sam projekt. Równie istotny był fakt, że moneta znajdowała się w stanie menniczym. I że sprzedawano ją w oryginalnym zestawie pamiątkowym z pełną specyfikacją techniczną.

Co wpływa na wartość pięćdziesięciopensówek?

Brytyjskie monety 50p od dawna mają specjalne miejsce w świecie numizmatyki. Ich siedmiokątny kształt oraz duża średnica pozwalają projektantom wprowadzić bogate zdobienia i tematyczne upamiętnienia. Kolekcjonerzy wiedzą jednak, że nie każdy egzemplarz wart jest fortunę.

Co się liczy? Nakład, stan zachowania, ewentualne błędy mennicze oraz dodatkowo sposób wystawienia na sprzedaż. Jednym słowem: wszystko. Po zsumowaniu elementów z pozoru zwyczajna moneta, która na co dzień krążyła po portfelach, nagle staje się białym krukiem.

Sprawdź, czy nie masz skarbu w portfelu

Osoby chcące sprawdzić, ile warte są ich monety, mają kilka możliwości: konsultację u profesjonalnych numizmatyków, wystawienie monety w domu aukcyjnym lub sprzedaż na popularnych platformach internetowych. Ostateczna cena zawsze zależy od zainteresowania kupujących.