Pierwsza podwyżka MOT w Wielkiej Brytanii. Photo Shutterstock.
UK
2 min.czytania

MOT podrożeje pierwszy raz od 15 lat? Co wiemy o planowanej podwyżce w Wielkiej Brytanii

Jakub Mróz
Jakub Mróz

Obowiązkowy przegląd samochodu MOT (Ministry of Transport test) w Wielkiej Brytanii kosztuje niezmiennie od 2010 roku maksymalnie £54.85 dla samochodów osobowych. Po 15 latach bez zmian rząd rozważa pierwszą podwyżkę ceny MOT, a warsztaty samochodowe apelują, że obecna stawka nie nadąża za inflacją i wzrostem kosztów prowadzenia działalności.

Kto ustala cenę MOT w Wielkiej Brytanii?

Za test MOT odpowiada DVSA (Driver and Vehicle Standards Agency) – rządowa agencja podległa Department for Transport (DfT). To właśnie DVSA ustala maksymalną dozwoloną opłatę (fee cap), jaką warsztat może pobrać za test MOT. Każdy autoryzowany punkt MOT może pobierać niższą cenę, ale nie może przekroczyć limitu określonego przez DVSA.
W praktyce test MOT kosztuje więc od £35 do £54.85, w zależności od warsztatu i ewentualnych promocji.



Aktualna maksymalna opłata MOT w 2025:

  • Samochód osobowy (Class 4): £54.85
  • Motocykl (Class 1 i 2): £29.65
  • Van do 3,5 t (Class 7): £58.60

Ceny te obowiązują od 2010 roku — mimo że w tym czasie koszty utrzymania warsztatów wzrosły nawet o kilkadziesiąt procent.

Podwyżka MOT konieczna dla utrzymania warsztatów

Według organizacji Independent Garage Association (IGA), wykonywanie testu MOT przy obecnej stawce stało się nieopłacalne.

Dyrektor generalny IGA, Stuart James, skomentował, że: „Obecny system wywiera niezrównoważoną presję na firmy, które są kluczowe dla utrzymania bezpieczeństwa na drogach w całej Wielkiej Brytanii.”

Nie ma się co dziwić, bowiem od 2010 roku znacząco wzrosły wszystkie koszty ponoszone przez warsztaty. Jak choćby energii i ogrzewania warsztatów, części zamiennych czy choćby pracowników.

Rząd potwierdza przegląd stawek MOT

Department for Transport (DfT) potwierdził, że rozpoczął przegląd maksymalnej opłaty MOT i planuje konsultacje z branżą motoryzacyjną.
To może być pierwsza podwyżka od 14–15 lat, choć na razie nie ma oficjalnej decyzji ani daty wprowadzenia zmian.

Celem rządu jest utrzymanie równowagi między kosztami dla kierowców a opłacalnością dla warsztatów.

Co to oznacza dla kierowców w Wielkiej Brytanii?

Jeśli jesteś właścicielem auta, przygotuj się, że w niedalekiej przyszłości najbliższych miesiącach możesz zapłacić więcej za coroczny test MOT. Oczywiście najważniejszą kwestią dla kierowców jest kwestia tego ile może wynieść nowa cena MOT.

Jeśli rząd zdecyduje się na wzrost o 10–15%, maksymalna opłata może wzrosnąć z £54.85 do około £60–£63. To niewielka zmiana dla pojedynczego kierowcy, ale dla branży motoryzacyjnej to szansa na pokrycie rosnących kosztów operacyjnych.

Polacy, którzy przyjechali do Wielkiej Brytanii po 2010 roku, są przyzwyczajeni do stałej ceny MOT i podwyżka może być dla nich zaskoczeniem. Jednak zważywszy na rosnącą inflację i podwyżki, jest zrozumiałe, że warsztaty zmuszone do ograniczenia cen MOT od 15 lat chcą zmian.

