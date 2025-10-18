Świadczeniobiorcom grozi utrata zasiłku pełnego lub części, jeśli nie wywiążą się ze swoich obowiązków
Świadczeniobiorcom grozi utrata zasiłku pełnego lub części, jeśli nie wywiążą się ze swoich obowiązków wobec Jobcentre / fot. Shutterstock
Można stracić zasiłek, jeśli nie odbierze się tego telefonu

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Świadczeniobiorcy, którzy otrzymują zasiłek Universal Credit, mogą stracić część lub całość zasiłku, jeśli nie stawią się na spotkanie w Jobcentre. Albo nie odbiorą telefonu, przez który taka rozmowa również może się odbyć.

Po zarejestrowaniu się w Jobcentre świadczeniobiorca musi wyrazić zgodę na „zobowiązanie wnioskodawcy” (claimant commitment). Określa ono kroki, jakie podejmie w celu poszukiwania pracy i zwiększenia dochodu w trakcie pobierania zasiłku.

Można stracić zasiłek, jeśli nie odbierze się telefonu

Zazwyczaj zobowiązanie omawia się w czasie spotkania w Jobcentre, podobnie jak indywidualną sytuację. Na przykład, osoba może mieć trudności ze znalezieniem pracy z powodu obowiązków opiekuńczych w czasie wolnym.

Po uzgodnieniu, zobowiązanie regularnie się weryfikuje i dostosowuje w razie potrzeby do zmian w sytuacji świadczeniobiorcy. W rezultacie osoby te mogą być zobowiązane do regularnego uczestniczenia w spotkaniach, aby nadal otrzymywać Universal Credit.

Chociaż spotkania te zazwyczaj odbywają się w Jobcentre, mogą być również prowadzone telefonicznie. Jeśli osoba otrzymująca zasiłek nie stawi się na spotkaniu, zarówno w urzędzie pracy, jak i nie będzie dostępna telefonicznie, musi podać ważny powód.

Ponadto jeśli świadczeniobiorca w takiej sytuacji poda powód nieobecności, który uzna się za niewystarczający, może zostać ukarany sankcjami. Skutkują one obniżeniem świadczenia Universal Credit.

Jeśli świadczeniobiorca nie jest w stanie wywiązać się ze swojego zobowiązania, koniecznie musi skontaktować się z DWP jak najszybciej. Może zrobić to umieszczając notatkę w sekcji dziennika na swoim koncie Universal Credit. Lub korzystając z danych kontaktowych podanych przez doradcę zawodowego.

Osoby pobierające zasiłki podpisują "zobowiązanie wnioskodawcy", które stawia im pewne wymagania
Osoby pobierające zasiłki podpisują „zobowiązanie wnioskodawcy”, które stawia im pewne wymagania / fot. Shutterstock

Jaką część świadczenia można stracić?

Czas trwania sankcji, czyli obniżenia świadczenia, zależy od decyzji Ministerstwa Pracy i Emerytur. Wypłaty Universal Credit mogą być obniżone nawet o 100 proc. Wyjątki dotyczą osób w wieku 16 lub 17 lat. Wtedy wypłaty zasiłku mogą zmniejszyć się o 40 proc. standardowej stawki.

Sankcja może również zmniejszyć się do zera i nadal być aktywna, jeśli płatności pomniejszono już z powodu zarobków lub innych dochodów. A kwota świadczenia Universal Credit jest niewystarczająca, aby pokryć pełną kwotę sankcji. Sankcje mogą również wpłynąć na uprawnienia do otrzymania pomocy w pokryciu kosztów NHS w ramach przysługujących świadczeń.

