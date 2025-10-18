Można stracić zasiłek, jeśli nie odbierze się tego telefonu

Świadczeniobiorcy, którzy otrzymują zasiłek Universal Credit, mogą stracić część lub całość zasiłku, jeśli nie stawią się na spotkanie w Jobcentre. Albo nie odbiorą telefonu, przez który taka rozmowa również może się odbyć.

Po zarejestrowaniu się w Jobcentre świadczeniobiorca musi wyrazić zgodę na „zobowiązanie wnioskodawcy” (claimant commitment). Określa ono kroki, jakie podejmie w celu poszukiwania pracy i zwiększenia dochodu w trakcie pobierania zasiłku.

Można stracić zasiłek, jeśli nie odbierze się telefonu

Zazwyczaj zobowiązanie omawia się w czasie spotkania w Jobcentre, podobnie jak indywidualną sytuację. Na przykład, osoba może mieć trudności ze znalezieniem pracy z powodu obowiązków opiekuńczych w czasie wolnym.

Po uzgodnieniu, zobowiązanie regularnie się weryfikuje i dostosowuje w razie potrzeby do zmian w sytuacji świadczeniobiorcy. W rezultacie osoby te mogą być zobowiązane do regularnego uczestniczenia w spotkaniach, aby nadal otrzymywać Universal Credit.

Chociaż spotkania te zazwyczaj odbywają się w Jobcentre, mogą być również prowadzone telefonicznie. Jeśli osoba otrzymująca zasiłek nie stawi się na spotkaniu, zarówno w urzędzie pracy, jak i nie będzie dostępna telefonicznie, musi podać ważny powód.

Ponadto jeśli świadczeniobiorca w takiej sytuacji poda powód nieobecności, który uzna się za niewystarczający, może zostać ukarany sankcjami. Skutkują one obniżeniem świadczenia Universal Credit.

Jeśli świadczeniobiorca nie jest w stanie wywiązać się ze swojego zobowiązania, koniecznie musi skontaktować się z DWP jak najszybciej. Może zrobić to umieszczając notatkę w sekcji dziennika na swoim koncie Universal Credit. Lub korzystając z danych kontaktowych podanych przez doradcę zawodowego.

Jaką część świadczenia można stracić?

Czas trwania sankcji, czyli obniżenia świadczenia, zależy od decyzji Ministerstwa Pracy i Emerytur. Wypłaty Universal Credit mogą być obniżone nawet o 100 proc. Wyjątki dotyczą osób w wieku 16 lub 17 lat. Wtedy wypłaty zasiłku mogą zmniejszyć się o 40 proc. standardowej stawki.

Sankcja może również zmniejszyć się do zera i nadal być aktywna, jeśli płatności pomniejszono już z powodu zarobków lub innych dochodów. A kwota świadczenia Universal Credit jest niewystarczająca, aby pokryć pełną kwotę sankcji. Sankcje mogą również wpłynąć na uprawnienia do otrzymania pomocy w pokryciu kosztów NHS w ramach przysługujących świadczeń.