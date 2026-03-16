NHS zaoszczędziło ponad 14 mld funtów na zatrudnianiu imigrantów

Rząd chciałby ograniczyć rekrutację pracowników służby zdrowia z zagranicy. Plan ten może być jednak zbyt ambitny biorąc pod uwagę ogromne korzyści finansowe, jakie czerpie Wielka Brytania z zatrudniania imigrantów w NHS.

W poniedziałek w Londynie podczas UK Global Health Summit opublikowano raport APPG, który pokazuje, jak bardzo Wielka Brytania zaoszczędziła zatrudniając pracowników służby zdrowia z zagranicy.

Zatrudnianie imigrantów w NHS bardzo korzystne finansowo dla Wielkiej Brytanii

Dane pokazują, że 36 proc. lekarzy i 24 proc. pielęgniarek oraz położnych obecnie pracujących w UK przeszło szkolenie w innych częściach świata. Z raportu AAG wynika, że między innymi w ten sposób brytyjska służba zdrowia zaoszczędziła ponad 14 mld funtów rekrutując lekarzy, pielęgniarki i położne z zagranicy.

- Advertisement -

W ten sposób Wielka Brytania korzysta na specjalistach wykształconych w innych krajach i w których zainwestował inny system niż brytyjski. Okazuje się, że na Wyspach na 10 000 osób przypada około 30 lekarzy. W Indiach na taką samą liczbę osób przypada zaledwie dziewięciu lekarzy, sześć na Filipinach, a w Ghanie jeden.

Oszczędność na zagranicznych specjalistach jest duża. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że szkolenie lekarza w Wielkiej Brytanii kosztuje podatników około 120 000 funtów. A szkolenie pielęgniarki kosztuje około 23 000 funtów.

Andrew Mitchell, były minister rozwoju, powiedział w związku z raportem:

– Musimy rozwijać własną kadrę. Jednak w kurczącym się świecie udawanie, że kadra medyczna to wyłącznie kapitał narodowy, nie jest już wiarygodne. Skoro korzystamy z pracowników służby zdrowia przeszkolonych za granicą, mamy również obowiązek wspierać wzmacnianie systemów, z których pochodzą.

Ograniczenie rekrutacji pracowników służby zdrowia z zagranicy

Przypomnijmy, że brytyjski rząd chce ograniczenia o 10 proc. rekrutacji pracowników służby zdrowia pochodzących z zagranicy. Posłowie twierdzą jednak, że plany te są zbyt ambitne biorąc pod uwagę skalę uzależnienia NHS od imigrantów.

W ostatnich latach gwałtownie spadła także liczba przyznawanych wiz pracownikom służby zdrowia. APPG zauważyło, że w „dającej się przewidzieć przyszłości” zapotrzebowanie na personel z zagranicy będzie ogromne.

Światowa Organizacja Zdrowia prognozuje globalny niedobór 11 milionów pracowników służby zdrowia do 2030 roku. Obecnie prawie jedna czwarta lekarzy, pielęgniarek i położnych na świecie koncentruje się w zaledwie 10 krajach o wysokich dochodach.