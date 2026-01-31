Nie musisz płacisz za karnet na siłownię. Możesz mieć treningi za darmo

Wysokie ceny karnetów na siłownię i zniechęcenie do zatłoczonych klubów fitness sprawiają, że coraz więcej osób szuka alternatywnych sposobów na zadbanie o formę. I właśnie w tym momencie pojawia się zjawisko, o którym wciąż mówi się zaskakująco mało. Jak podaje The Mirror, istnieje legalna, darmowa opcja treningów oferowana przez NHS dla każdego, kto ma dostęp do internetu.

Bez umów, bez opłat i bez presji. Mowa o platformie treningowej brytyjskiej służby zdrowia NHS, która zmienia sposób podejścia do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

Darmowy fitness w czasach drożyzny

W dobie kryzysu kosztów życia wydanie kilkuset funtów miesięcznie na siłownię lub trenera personalnego dla wielu osób jest poza zasięgiem. Tymczasem NHS, znana głównie z porad zdrowotnych i dietetycznych, oferuje coś znacznie więcej niż przepisy na sałatki.

Na oficjalnej stronie działa NHS Fitness Studio – platforma z darmowymi treningami wideo, które można realizować w domu. To rozwiązanie szczególnie atrakcyjne dla osób chcących schudnąć, poprawić kondycję lub wrócić do ruchu bez finansowego obciążenia.

Profesjonalne treningi bez wychodzenia z domu

Sekret tej inicjatywy tkwi w jakości. Studio fitness NHS udostępnia 23 filmy treningowe, prowadzone przez instruktorów i przygotowane we współpracy z ekspertami z InstructorLive. Każdy materiał zawiera informacje o intensywności ćwiczeń, ich przebiegu oraz celu treningu. Do wyboru są sesje trwające od 10 do 45 minut, co pozwala dopasować aktywność nawet do najbardziej napiętego grafiku.

Oferta treningowa nie kończy się na klasycznych ćwiczeniach cardio. Użytkownicy znajdą tu treningi aerobowe podnoszące tętno, sesje siłowe i oporowe pomagające ujędrnić sylwetkę, a także pilates i jogę poprawiające elastyczność i zmniejszające bóle pleców. Co ciekawe, platforma uwzględnia także potrzeby konkretnych grup. Dostępna jest joga poporodowa dla młodych mam albo pilates na ból kręgosłupa. Do tego dochodzą poranny „Wake Up Workout”, dynamiczna joga Vinyasa Flow, a nawet taniec brzucha dla początkujących.

Ruch to inwestycja w zdrowie i długowieczność

Według NHS aktywność fizyczna może obniżyć ryzyko przedwczesnej śmierci nawet o 30 proc. Pomaga chronić przed chorobami serca, udarem, a ponadto cukrzycą typu 2 oraz niektórymi nowotworami.

Przeciętny mężczyzna potrzebuje około 2500 kcal, a kobieta 2000 kcal dziennie, jednak to ruch przyspiesza metabolizm i ułatwia spalanie nadwyżek. Aktualne wytyczne dla dorosłych w wieku 19–64 lat mówią jasno: warto ruszać się codziennie, wzmacniać mięśnie co najmniej dwa razy w tygodniu i dążyć do 150 minut umiarkowanego wysiłku tygodniowo.