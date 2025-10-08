Niebezpieczna aplikacja może wyczyścić Ci konto. Sprawdź, czy masz ją na telefonie!
Niebezpieczna aplikacja może wyczyścić Ci konto. Sprawdź, czy masz ją na telefonie! fot. shutterstock.com
UKCrime
3 min.czytania

Niebezpieczna aplikacja może wyczyścić Ci konto. Sprawdź, czy masz ją na telefonie!

Joanna Baran
Joanna Baran

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa biją na alarm – w sieci krąży niebezpieczna aplikacja, która podszywa się pod darmowy program VPN. Jej prawdziwym celem nie jest ochrona prywatności użytkownika, lecz przejęcie pełnej kontroli nad jego smartfonem i kradzież danych bankowych.

Aplikacja o nazwie Modpro IP TV + VPN zdobyła już tysiące pobrań, kusząc użytkowników obietnicą darmowego VPN-a i dostępu do telewizji internetowej. W rzeczywistości zawiera jednak złośliwe oprogramowanie o nazwie Klopatra, które może zamienić Twój telefon w narzędzie w rękach cyberprzestępców.

- Advertisement -

Niebezpieczna aplikacja podszywa się pod legalny VPN

VPN-y (Virtual Private Networks) to narzędzia, które mają chronić prywatność użytkowników, szyfrując ich połączenia internetowe. Z tego powodu coraz więcej osób decyduje się na ich instalację. Zwłaszcza w obliczu nowych przepisów o bezpieczeństwie w sieci.

Cyberprzestępcy szybko to wykorzystali. Darmowe aplikacje VPN zaczęły pojawiać się w ogromnych ilościach, ale wiele z nich – jak Modpro IP TV + VPN – w rzeczywistości jest pułapką.

Według firmy Cleafy, która bada incydenty cybernetyczne, zainfekowanych może być już tysiące urządzeń. Liczba ta może rosnąć, bo aplikacja nie pochodzi ze sklepu Google Play, lecz z podejrzanych stron internetowych i forów.

Jak działa niebezpieczna aplikacja Klopatra

Po zainstalowaniu Modpro IP TV + VPN program prosi użytkownika o przyznanie szerokiego zakresu uprawnień – w tym dostępu do tzw. Usług ułatwień dostępu (Accessibility Services).
To właśnie w tym momencie zaczyna się największe zagrożenie.

Te uprawnienia pozwalają aplikacji:

  • czytać zawartość ekranu,
  • naciskać przyciski w imieniu użytkownika,
  • wprowadzać dane,
  • omijać zabezpieczenia bankowe.

Po uzyskaniu dostępu malware Klopatra może przejąć kontrolę nad urządzeniem, otwierać aplikacje bankowe, odczytywać SMS-y z kodami autoryzacyjnymi i wykonywać przelewy bez wiedzy właściciela telefonu.

Eksperci zauważają, że złośliwe oprogramowanie przeszło już ponad 40 wersji. To świadczy o tym, że cyberprzestępcy stale doskonalą swój atak.

Niebezpieczna aplikacja z Turcji atakuje Europę

Z analiz wynika, że Klopatra ma swoje korzenie w Turcji. Jednak zasięg ataków obejmuje już całą Europę – w tym również Wielką Brytanię i Polskę. Jednak to właśnie w UK pojawiło się najwięcej informacji o aktywności aplikacji szpiegowskiej. Użytkownicy zgłosili już kilkaset razy ataki na konta bankowe i “tajemnicze przelewy”.
Złośliwe oprogramowanie rozprzestrzenia się poprzez fałszywe strony internetowe, reklamy i komunikatory, które zachęcają do instalacji „darmowego” VPN-a.

Niebezpieczna aplikacja podszywa się pod legalny VPN
Niebezpieczna aplikacja podszywa się pod legalny VPN
fot. shutterstock.com

Wielu użytkowników nie zdaje sobie sprawy, że kliknięcie w taki link może skończyć się utratą pieniędzy, danych logowania i prywatnych zdjęć.

Jak się chronić przed niebezpiecznymi aplikacjami

Eksperci radzą zachować szczególną ostrożność przy pobieraniu aplikacji, które:

  • pochodzą spoza Google Play lub App Store,
  • wymagają nadmiernych uprawnień,
  • obiecują „darmowe” wersje płatnych funkcji.

Jeśli masz na telefonie aplikację Modpro IP TV + VPN, natychmiast ją usuń i wykonaj skanowanie urządzenia za pomocą renomowanego programu antywirusowego.
Warto też zmienić hasła do bankowości elektronicznej oraz włączyć uwierzytelnianie dwuetapowe. Wszystko dlatego, że ze względu na działanie aplikacji konto bankowe użytkownika jest zagrożone atakiem hakerskim.

Nie daj się nabrać na fałszywe bezpieczeństwo

Paradoksalnie – aplikacja, która miała chronić prywatność, może stać się największym zagrożeniem dla Twoich danych.
„Niebezpieczna aplikacja Klopatra pokazuje, że nawet niewinne narzędzia mogą być wykorzystane do cyberataków, jeśli pochodzą z niepewnego źródła” – ostrzegają specjaliści z Cleafy.

 

Teksty tygodnia

UK

Partia Zielonych chce „zlikwidować landlordów” w UK

Podczas jesiennej konferencji w Bournemouth członkowie Partii Zielonych zagłosowali za postulatem „zniesienia” landlordów. Przyjęta uchwała zobowiązuje partię do dążenia do całkowitego wyeliminowania prywatnej własności ziemskiej.
UK

Dodatkowe 5000 funtów dla osób pobierających Universal Credit

Osoby pobierające Universal Credit mogą starać się o dodatek do świadczeń – LCWRA. Przeznaczony jest on dla osób, które przez problemy zdrowotne nie mogą szukać pracy.
UK

Nowe zasady zakupu domu w UK – sprzedawcy ujawnią wszystkie wady

Brytyjski rząd zapowiada gruntowną reformę rynku nieruchomości. Nowe propozycje mają skrócić czas potrzebny na zakup domu nawet o cztery tygodnie i uprościć proces, który dziś wielu kupującym spędza sen z powiek.
Praca i finanse

Nowy podatek od taksówek w UK? Przejazdy Uberem i Boltem mogą zdrożeć

Taxi Tax to planowany podatek od taksówek w wysokości 20% VAT. Ma być doliczany do opłat za przejazdy prywatnymi pojazdami na wynajem. W praktyce oznacza to, że każdy kurs realizowany przez aplikacje typu Uber, Bolt czy tradycyjne firmy prywatne będzie obciążony dodatkową opłatą.
UK

Po brexicie życie jest trudniejsze? Problemy z pracą, podróżami i urzędami

Kilka lat po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię wciąż odczuwalne są różnorakie skutki tej decyzji. Według najnowszego raportu Niezależnego Urzędu Monitorującego (IMA) wiele osób zmaga się z dyskryminacją i trudnościami w dostępie do podstawowych praw.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet