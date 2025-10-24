Nowa moneta właśnie trafiła do obiegu

Do obiegu w Wielkiej Brytanii trafiły ostatnio pierwsze monety o nominale 5 pensów z wizerunkiem króla Karola III. Po raz pierwszy od kilkunastu lat zmieniono projekt tej monety. Ponadto zdobi ją podobizna nowego monarchy – tłumaczy BBC.

Royal Mint, czyli Królewska Mennica, przekaże ponad 23 miliony egzemplarzy do banków i oddziałów poczty w całym kraju. Przy czym pieniądze z królową Elżbietą II nadal pozostają pełnoprawnym środkiem płatniczym, więc portfele są bezpieczne.

Karol III i dziedzictwo brytyjskiej monarchii

Awers monety to oczywiście podobizna króla, natomiast rewers zdobi liść dębu. Jest on motywem podkreślającym przywiązanie monarchy do ochrony przyrody oraz jego osobistą pasję do zrównoważonego rozwoju. Wybór ten nie jest przypadkowy: dąb od wieków uznawany jest za symbol siły, trwałości i więzi z naturą. Jego korzenie głęboko sięgają historii brytyjskiej monarchii.

Zdaniem Rebeccy Morgan, dyrektorki ds. kolekcji w Royal Mint, każda taka moneta to oprócz środka płatniczego również kawałek historii, który pozwala ludziom obcować z brytyjskim dziedzictwem na co dzień.

Zgodnie z tradycją Karola III przedstawiono bez korony, a profil monarchy skierowano w lewo.Tego rodzaju szczegóły, choć subtelne, są dla brytyjskiej numizmatyki niezwykle istotne. Z jednego powodu. Ponieważ podkreślają ciągłość i szacunek dla poprzedników przy jednoczesnym wprowadzaniu nowych elementów symbolicznych.

Brytyjska przyroda na nowych monetach

Nowe pięciopensówki to trzeci nominał z wizerunkiem Karola III, po wprowadzeniu monet 50p i 1 funta. Na każdej z nich przedstawiono charakterystyczne dla Wysp Brytyjskich gatunki flory i fauny. Choć wygląd monet się zmienia, ich rozmiar i kształt pozostają niezmienione.

Warto dodać, że specjalne dostawy nowych monet trafiły do urzędów pocztowych, których nazwy nawiązują do dębów, m.in. do Newtown Post Office (Brimmon Oak) w Walii. Royal Mint zachęca mieszkańców, by zwracali uwagę na swoje monety, ponieważ egzemplarze z wizerunkiem króla stanowią obecnie zaledwie 0,2 proc. wszystkich monet w obiegu.