Zaświadczenie o niekaralności w UK. Jak zrobić DBS check?

W Wielkiej Brytanii zaświadczenia o niekaralności są wydawane przez Disclosure and Barring Service (DBS), a procedura nazywa się DBS Check. Obecnie nie da się uzyskać samego tzw. Criminal Record – zostały one zastąpione nowym dokumentem.

Aktualizacja 04/09/2026r. (Uwzględniono najnowsze opłaty).

Zaświadczenie o niekaralności w UK (DBS Certificate) – co warto wiedzieć?

Dokument ten nosi nazwę DBS certificate i jest wymagany w wielu zawodach, szczególnie tam, gdzie pracownicy mają kontakt z dziećmi, osobami starszymi lub innymi wrażliwymi grupami. W Szkocji odpowiednikiem DBS jest Disclosure Scotland, które odpowiada za weryfikację przeszłości kryminalnej osób pracujących na terenie tego regionu.

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Ważna informacja:

Jeśli mieszkasz w Anglii, ale pracujesz w Szkocji, musisz ubiegać się o zaświadczenie o niekaralności przez Disclosure Scotland, ponieważ takiego certyfikatu będzie oczekiwał pracodawca.

DBS a Criminal Record – jakie są różnice?

Niegdyś można było wystąpić o criminal record oficjalnie nazywanym CRB certificate. Natomiast obecnie zastąpiono do DBS. Różnica polega wyłącznie na zakresie informacji jakie dokument zawiera. Criminal record opierał się wyłącznie na rejestrze karnym, natomiast DBS check sprawdza także dodatkowo listę osób, którym zakazano pracy z dziećmi i dorosłymi wymagającymi opieki (tzw. Barred List). DBS check jest szerszym zaświadczeniem o niekaralności w UK.

Historia:

Przed 2012 rokiem w Wielkiej Brytanii obowiązywał system CRB (Criminal Records Bureau), który koncentrował się wyłącznie na rejestrze karnym. Natomiast w 2012 roku, jako zaświadczenie o niekaralności wprowadzono DBS check. Obejmuje on szerszy zakres sprawdzenia, łącząc informacje z CRB oraz Independent Safeguarding Authority (ISA).

Kto musi ubiegać się o zaświadczenie o niekaralności w UK?

DBS check jest przeprowadzany w wielu zawodach, szczególnie tych związanych z opieką nad dziećmi, osobami starszymi i innymi grupami wrażliwymi. Z uwagi na to, że każdy zawód ma inne wymaganie, mogą być potrzebne różne rodzaje DBS. Zaświadczenie o niekaralności w Uk dostarcza pracownik lub pracodawca przeprowadza DBS Check za zgodą pracownika. Przykłady stanowisk, na których taki certyfikat jest obowiązkowy, obejmują m.in.:

Edukacja : nauczyciele, opiekunowie, asystenci nauczyciela.

: nauczyciele, opiekunowie, asystenci nauczyciela. Służba zdrowia : lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, ratownicy medyczni.

: lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, ratownicy medyczni. Opieka społeczna : pracownicy domów opieki, doradcy, pracownicy socjalni, opiekunki do dzieci

: pracownicy domów opieki, doradcy, pracownicy socjalni, opiekunki do dzieci Transport : kierowcy taksówek przewożący dzieci lub osoby niepełnosprawne.

: kierowcy taksówek przewożący dzieci lub osoby niepełnosprawne. Służby publiczne: funkcjonariusze policji, pracownicy sądów.

Jakie są rodzaje DBS check w Wielkiej Brytanii?

Występują 4 rodzaje zaświadczeń o różnych poziomach. Jednak nie pracodawca decyduje dowolnie, jaki poziom sprawdzenia zamówić — poziom, do którego dana rola jest prawnie uprawniona, określa ustawa (m.in. Rehabilitation of Offenders Act 1974 i powiązane przepisy). Zamówienie wyższego poziomu niż rola faktycznie kwalifikuje się do otrzymania, byłoby niezgodne z prawem.

Przykłady typowych wymagań:

Opiekun/asystent opieki, pracownik ochrony zdrowia — Enhanced + barred list

Nauczyciel, asystent nauczyciela, pracownik żłobka/przedszkola — Enhanced + lista osób zakazanych wobec dzieci

Prawnik, paralegal — Standard

Ochroniarz (role SIA) — zwykle minimum Basic, często Standard

Kierowca taxi/dostawca — zazwyczaj Enhanced (zależnie od rady lokalnej/kontraktu)

1. Basic DBS Check:

Podstawowe sprawdzenie dostępne zarówno dla pracodawców, jak i osób prywatnych. Obejmuje ono informacje o aktualnych, „niezamazanych” wyrokach skazujących. Jednak nie zawiera danych o tym, czy osoba ma zakaz pracy z dziećmi lub osobami dorosłymi wymagającymi opieki.

2. Standard DBS Check:

Ujawnia zarówno „zamazane”, jak i „niezamazane” wyroki skazujące oraz upomnienia. Wymagane w zawodach o wyższym poziomie zaufania, jak np. służba zdrowia.

3. Enhanced DBS Check:

Zawiera informacje z poziomu standardowego oraz dodatkowe dane uznane przez lokalną policję za istotne dla danej roli. Wymagane w zawodach związanych z dziećmi i osobami wrażliwymi.

4. Enhanced DBS Check with Barred Lists:

Najbardziej zaawansowany poziom. Dodatkowo sprawdza, czy dana osoba znajduje się na liście osób, którym zakazano pracy z dziećmi lub dorosłymi wymagającymi opieki.

Jak uzyskać DBS Certificate?

Możesz ubiegać się o DBS Certificate na dwa sposoby:

Bezpośrednio przez DBS – dotyczy głównie Basic DBS Check, na stronie www.gov.uk/request-copy-criminal-record Poprzez pracodawcę – dla bardziej zaawansowanych poziomów, takich jak Enhanced DBS Check.

Wymagane dokumenty to m.in. paszport, numer ubezpieczenia społecznego (National Insurance Number) oraz adres zamieszkania z ostatnich pięciu lat. Po przeprowadzeniu DBS Check otrzymasz dokument, który będzie zaświadczeniem o niekaralności.

Ile kosztuje DBS Certificate?

Koszt uzyskania certyfikatu zależy od stopnia zaawansowania.

Basic (Podstawowy) – Koszt: £21,50 Standard – Koszt: £21,50 (darmowy dla wolontariuszy) Enhanced (Rozszerzony) – Koszt: £49,50 (darmowy dla wolontariuszy) Enhanced z listą osób objętych zakazem (Enhanced with Barred List check) – Koszt £49,50 (tak samo jak zwykły Enhanced), darmowy dla wolontariuszy

Czy dane DBS Check są poufne?

Tak, wszystkie informacje zawarte w DBS certificate są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Co więcej, Disclosure and Barring Service ściśle reguluje sposób, w jaki należy obchodzić się z danymi zawartymi w certyfikacie.