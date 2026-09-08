Mimo deszczu mamy suszę. Nadal obowiązuje zakaz używania węży ogrodowych

Mimo najwilgotniejszego tygodnia od początku lutego nadal mamy suszę i w mocy pozostaje zakaz używania węży ogrodowych.

Jak podała Agencja Ochrony Środowiska (EA) – w ostatnich dniach sierpnia i na początku września spadło więcej deszczu niż w jakimkolwiek innym tygodniu od początku lutego. Niestety mimo wilgotnych warunków, cała Walia i większość rejonów Anglii nadal zmaga się z suszą. Dlatego też ciągle jest w mocy zakaz używania węży ogrodowych. O czym przypominają klientom firmy wodociągowe.

Zakaz używania węży ogrodowych

W tym tygodniu synoptycy przewidują dalsze opady deszczu. Jednak susza wciąż trwa. Aby ta sytuacja uległa zmianie potrzebne są opady o stałym natężeniu przez długi czas. Według danych Agencji Ochrony Środowiska (EA), w tygodniu od 28 sierpnia do 3 września suma opadów wahała się od 26 mm w południowo-wschodniej Anglii do 48 mm w centralnej Anglii.

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Jednak National Drought Group stwierdziła, że zasoby wody „nadal maleją w większości zbiorników”.

Nie nastąpiła żadna zmiana w statusie suszy według EA, ani w tymczasowych zakazach użytkowania obowiązujących w dziesięciu obszarach przedsiębiorstw wodociągowych.

Mimo że zapotrzebowanie na wodę zmniejszyło się z powodu chłodniejszej i bardziej wilgotnej pogody, nadal obowiązuje zakaz używania węży ogrodowych.

Opady deszczu we wrześniu

W pierwszym tygodniu września wystąpiły większe opady deszczu. W niektórych częściach Szkocji w ciągu pierwszych 7 dni miesiąca odnotowano już połowę średnich opadów, które zwykle przypadają na ten miesiąc. Na przykład w Prestwick w South Ayrshire spadło 47 mm deszczu w porównaniu ze średnią miesięczną wynoszącą 79 mm – czyli 59 proc. średniej.

Jednak południowa Anglia i południowa Walia były w dużej mierze suche. A w regionach East Sussex, Buckinghamshire i Isle of Wight odnotowano mniej niż milimetr deszczu. Czyli 1 proc. średniej opadów we wrześniu.

Suma opadów nieznacznie wzrośnie we wtorek, ponieważ deszcz rozprzestrzeni się na południowy-wschód, obejmując znaczną część Anglii i Walii.

W części Midlands i wschodniej Anglii może spaść kilka milimetrów, a w południowych hrabstwach Anglii do około 15 mm.

Przelotne opady deszczu będą nadal występować w Szkocji, Irlandii Północnej i północnej Anglii, a towarzyszyć im będą silne wiatry. W zachodniej Szkocji spodziewane są wichury, a w północnej i wschodniej części Anglii, do środy mają wystąpić silne wiatry.

Temperatury w tym tygodniu będą oscylować wokół średniej z początku września, wynoszącej od 17 do 21 stopni Celsjusza. Pod koniec tygodnia może nastąpić lekkie ocieplenie, a temperatury na południowym-wschodzie mogą sięgnąć nawet około 25 stopni Celsjusza.