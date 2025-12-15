Nowe ograniczenia dla imigrantów z UE uderzą w brytyjską gospodarkę

Z oceny Home Office wynika, że nowe ograniczenia dla imigrantów zaszkodzą brytyjskiej gospodarce i pozbawią ją 10,8 mld funtów.

Surowe nowe restrykcje dotyczące legalnej imigracji mogą przynieść niemałe straty brytyjskiej gospodarce. Ostrzega przed tym samo Home Office, które przeprowadziło ocenę skutków.

Brytyjska gospodarka zapłaci za ograniczenia dla imigrantów

Podany przez Home Office prognozowany koszt wprowadzenia nowych restrykcji dla imigrantów z UE poddaje w wątpliwość zasadność zmian. Zmniejszenie liczby obcokrajowców, którzy mogli do tej pory przyjeżdżać na Wyspy, odbije się negatywnie na gospodarce.

Przewidywane straty gospodarcze w ciągu najbliższych pięciu lat wahają się od 2,2 mld do 10,8 mld funtów. Z szacunkową wartością bazową w wysokości 5,4 mld funtów.

Na czym polega strata dla gospodarki?

Straty, które poniesie gospodarka na wprowadzeniu nowych restrykcji dla imigrantów, dotyczą między innymi spadku zarobku z opłat wizowych o 800 mln funtów. Ponadto zyski z podatku dochodowego płaconego przez obcokrajowców spadną o miliardy funtów. Natomiast ze względu na niedobór pracowników zwiększy się presja na – i tak już przeciążone – służby publiczne.

Home Office poinformowało także, że powyższe koszty zostaną zrekompensowane „potencjalnie niewymiernymi korzyściami”. Odwołało się w ten sposób do planów rządu dotyczących „powrotu ludzi do pracy”. A także „podniesienia kwalifikacji krajowej siły roboczej”.

Zmiany dla imigrantów

Brytyjski rząd w lipcu wprowadził zmiany w przepisach imigracyjnych. Wśród nich znalazło się zaprzestanie rekrutacji pracowników opieki za granicą. A także ponowne podniesienie progu wynagrodzenia dla imigrantów starających się o wizy dla wykwalifikowanych pracowników. Próg podwyższył się z 38 700 funtów do 41 700 funtów rocznie.

Ponadto pojawił się także nowy wymóg dla imigrantów przybywających do pracy na Wyspy. Związany jest on ze znajomością języka angielskiego na poziomie A-level.

Od przyszłego roku w przypadku niektórych wiz wejdą w życie surowsze wymogi językowe, zgodnie z rządową Białą Księgą dotyczącą imigracji. Ograniczenia wprowadzane są etapami w latach 2025 i 2026.

Warto wspomnieć, że liczba wiz wydawanych w Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich dwóch lat spadła. Według danych ONS z ubiegłego miesiąca – w ostatnim roku wydano 17 000 wiz w zakresie opieki zdrowotnej. Stanowi to spadek o 89 proc. w porównaniu z 2023 rokiem.

Liczba wydanych wiz dla wykwalifikowanych pracowników również spadła. W roku podatkowym kończącym się we wrześniu 2025 przyznano ich 35 000. Czyli o 46 proc. mniej niż w roku poprzednim.