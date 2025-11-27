Nadal imigranci z UE wyjeżdżają z UK
Nadal imigranci z UE wyjeżdżają z UK / fot. Shutterstock
Zarówno imigranci z UE wyjeżdżają z Wysp, jak i sami Brytyjczycy

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Office for National Statistics opublikowało dzisiaj dane dotyczące migracji. Pokazują one, że imigranci z UE wyjeżdżają z Wysp, podobnie jak i sami Brytyjczycy. Mamy do czynienia ze spadkiem salda migracji o prawie 70 proc. w porównaniu z danymi z 2024 roku.

Najnowsze dane ONS potwierdziły kontynuację trendu spadkowego dotyczącego częstszych wyjazdów niż przyjazdów do Wielkiej Brytanii obywateli UE. Tendencja ta mocno utrzymuje się już od czasu referendum w sprawie Brexitu w 2016 roku. Także saldo migracji dla obywateli spoza UE jest niższe niż oczekiwano. Jest ono o dwie trzecie niższe z 12 miesięcy do czerwca 2025 niż w roku poprzednim (do czerwca 2024).

Nie tylko imigranci z UE wyjeżdżają z UK, ale też sami Brytyjczycy

W czwartek, 27 listopada ONS opublikowało najnowsze dane dotyczące salda migracji. Okazało się, że wynosi ono 204 000 w roku kończącym się w czerwcu 2025. Czyli mamy do czynienia ze spadkiem o prawie 70 proc. w porównaniu z ubiegłoroczną liczbą około 650 000 osób. Natomiast w porównaniu z rekordowym wynikiem prawie miliona osób (944 000) w okresie 12 miesięcy do marca 2023 roku mamy do czynienia ze spadkiem o prawie 80 proc.

Saldo migracji to różnica między osobami przybywającymi do Wielkiej Brytanii, a tymi, które ją opuszczają. Tak duży obecny spadek jest wynikiem mniejszej liczby osób przybywających na Wyspy. Częściowo wynika to z mniejszej liczby obywateli państw spoza UE przybywających do UK. ONS zaobserwowało spadek o około 70 proc. liczby osób przybywających na podstawie wiz pracowniczych lub wiz studenckich.

Obserwuje się również „ciągły, stopniowy wzrost” liczby osób opuszczających kraj. Zarówno obywatele UE, jak i Brytyjczycy częściej opuszczają Wielką Brytanię. W przypadku obywateli UE (w ciągu roku do czerwca 2025) wyjechało o 70 000 więcej osób niż przyjechało. Wśród obywateli Wielkiej Brytanii było to 109 000 więcej osób.

Większość osób przybywających do Wielkiej Brytanii do czerwca 2025 roku stanowili obywatele spoza UE (670 000), następnie obywatele brytyjscy (143 000) i obywatele UE (85 000).

Wstępny szacunek całkowitej emigracji długoterminowej wynosi 693 000. W porównaniu z zaktualizowanym szacunkiem z czerwca 2024 roku na poziomie 650 000. Na tę liczbę składają się obywatele spoza UE (286 000), następnie obywatele brytyjscy (252 000) i obywatele UE (155 000).

Wielka Brytania staje się coraz mniej atrakcyjna dla imigrantów
Szefowa Home Office z zadowoleniem przyjęła najnowsze dane

Minister spraw wewnętrznych, Shabana Mahmood z zadowoleniem przyjęła dzisiejsze dane ONS. Stwierdziła, że migracja netto jest „najniższa od pół dekady i spadła o ponad dwie trzecie pod rządami laburzystów”.

Powiedziała także, że rząd pójdzie w tym dalej, „ponieważ tempo i skala migracji wywierają ogromną presję na lokalne społeczności”.

W zeszłym tygodniu ogłosiłam reformy naszego systemu migracyjnego, aby zapewnić, że osoby przybywające do kraju będą musiały wnieść więcej wkładu własnego – dodała Mahmood.

Nowe źródła danych i metody szacowania

Publikując raport ONS poinformowało, że – zgodnie z zapowiedzią z zeszłego tygodnia – korzysta z nowych źródeł danych i metod szacowania migracji obywateli brytyjskich i obywateli UE. A także bardziej dostępnych i zaktualizowanych danych dotyczących obywateli spoza UE.

Komentując dzisiejsze dane, Mary Gregory, Dyrektor Wykonawcza ds. Ludności i Spisu Powszechnego, powiedziała:

Saldo migracji jest na najniższym poziomie od 2021 roku. Kiedy to zniesiono ograniczenia związane z pandemią i wprowadzono nowy system imigracyjny po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE.

