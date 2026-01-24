Posiadanie psa w Wielkiej Brytanii to nie tylko radość i codzienne spacery, ale także konkretne obowiązki wynikające z prawa. Wielu właścicieli nie zdaje sobie sprawy, że nieznajomość lokalnych przepisów może skończyć się mandatem. Natomiast w skrajnych przypadkach nawet sprawą w sądzie. Dlatego o tych 6 rzeczach musisz pamiętać, jeśli masz psa! – zwłaszcza jeśli mieszkasz lub przebywasz w Anglii albo Walii.

O tych 6 rzeczach musisz pamiętać, jeśli masz psa! Lokalne przepisy mają realną moc prawną

W Wielkiej Brytanii kluczową rolę odgrywają tzw. Public Spaces Protection Orders, czyli PSPO. Są to lokalne regulacje wprowadzane przez samorządy i obowiązujące w konkretnych miejscach, takich jak parki, osiedla, tereny rekreacyjne czy okolice szkół. To, co w jednym mieście jest dozwolone, w innym może być zakazane. O tych 6 rzeczach musisz pamiętać, jeśli masz psa! Złamanie PSPO może oznaczać natychmiastowy mandat w wysokości 100 funtów.

Smycz to nie sugestia, lecz obowiązek

Jednym z najczęstszych wymogów PSPO jest prowadzenie psa na smyczy. Co ważne, nie dotyczy to wyłącznie oznaczonych stref. Jeśli policjant, funkcjonariusz PCSO lub przedstawiciel rady gminy nakaże założenie smyczy, właściciel musi się do tego polecenia zastosować. Brak reakcji traktowany jest jako wykroczenie. O tych 6 rzeczach musisz pamiętać, jeśli masz psa!, nawet jeśli twierdzisz, że Twój pupil „zawsze słucha”.

Nie wszędzie pies ma wstęp

Wiele terenów w UK jest całkowicie lub częściowo zamkniętych dla psów. Dotyczy to m.in. niektórych parków, placów zabaw, terenów rolniczych czy obszarów chronionych przyrody. Zakazy te mają chronić dziką faunę, dzieci oraz infrastrukturę publiczną. Znaki informacyjne nie są dekoracją, lecz informacją prawną. Tłumaczenie „nie wiedziałem” nie zwalnia z odpowiedzialności.

Sprzątanie po psie to obowiązek absolutny

Sprzątanie po psie w Wielkiej Brytanii jest traktowane bardzo poważnie. W wielu gminach właściciel musi nie tylko usunąć odchody, ale też mieć przy sobie woreczki i odpowiedni sprzęt. Brak worków bywa karany tak samo jak niesprzątnięcie.Ten obowiązek jest jednym z najczęściej kontrolowanych.

Kontrola nad psem to Twoja odpowiedzialność

Prawo brytyjskie jasno mówi, że pies nie może być „niebezpiecznie poza kontrolą”. I to w żadnym miejscu, również na prywatnej posesji. Wystarczy, że ktoś poczuje się zagrożony zachowaniem psa, nawet jeśli nie doszło do pogryzienia. W takich sytuacjach konsekwencje mogą być bardzo poważne: od grzywny, przez zakaz posiadania zwierząt, aż po karę więzienia. Odpowiedzialność zawsze spoczywa na właścicielu.

Rasy zakazane to temat, którego nie wolno ignorować

W Wielkiej Brytanii obowiązuje lista ras zakazanych, a w ostatnim czasie dołączono do niej również psy typu XL Bully. Posiadanie takiego psa bez odpowiedniego certyfikatu zwolnienia jest przestępstwem. Nawet legalne posiadanie wiąże się z dodatkowymi wymogami, takimi jak kaganiec, smycz i ubezpieczenie. W tym przypadku konsekwencje mogą oznaczać utratę zwierzęcia.

Świadomy właściciel to spokojny właściciel

Prawo w UK nie ma na celu utrudniania życia właścicielom psów, lecz zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom przestrzeni publicznej. Znajomość lokalnych zasad, reagowanie na polecenia służb i odpowiedzialne podejście do opieki nad psem chronią nie tylko portfel, ale też Twojego pupila. O tych 6 rzeczach musisz pamiętać, jeśli masz psa!, bo odpowiedzialność zaczyna się od wiedzy.