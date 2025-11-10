Obiady w szkołach po nowemu! Czy Twoje dziecko zje ciepły, darmowy posiłek w swojej szkole

Od początku roku szkolnego 2026 w Anglii wchodzi w życie rewolucyjna zmiana. Dlatego dzieci z rodzin korzystających z Universal Credit będą automatycznie kwalifikowane do darmowego, ciepłego posiłku w szkole. To nie tylko ułatwienie dla rodzin o niższych dochodach, ale także element szerszej walki z ubóstwem dzieci i nierównościami w edukacji.

Obiady w szkołach po nowemu mają ogromne znaczenie dla edukacji. Badania pokazują, że dzieci bez pełnowartościowego posiłku mają trudności ze skupieniem uwagi, gorszą pamięć i częściej opuszczają zajęcia. Dlatego automatyczne przyznawanie darmowych obiadów eliminuje bariery administracyjne. Te dotąd uniemożliwiały wielu rodzinom korzystanie z tej formy wsparcia.

- Advertisement -

Setki tysięcy dzieci pozostawało bez ciepłego posiłku

Obecnie w Anglii około 2,2 miliona uczniów korzysta z darmowych posiłków szkolnych. Jednak prawdziwy problem dotyczy dzieci pozostających poza systemem wsparcia. Szacuje się, że około 900 tysięcy uczniów żyje w ubóstwie. To oznacza, że nie mają zagwarantowanego pełnowartościowego obiadu. Dla wielu z nich ciepły posiłek w szkole jest jedynym pewnym źródłem pożywienia. Ubóstwo dzieci w UK ma ogromne rozmiary!

Obiady w szkołach po nowemu – krok w stronę globalnego trendu

Wprowadzenie automatycznych darmowych posiłków wpisuje się w światowy trend: w krajach skandynawskich, Japonii czy Francji darmowe obiady szkolne są normą. Natomiast ich wpływ na zdrowie i wyniki w nauce uczniów jest potwierdzony badaniami.

Wielka Brytania robi pierwszy krok, choć problem niedożywienia dzieci pozostaje ukryty w statystykach i wciąż dotyka wiele rodzin.

Czy darmowy posiłek wystarczy, by walczyć z ubóstwem dzieci?

Moira Marder z Ted Wragg Trust w Devon podkreśla, że ciepły, pożywny obiad w szkole może odmienić życie dzieci: „Dzieci, które codziennie mają dostęp do wartościowego posiłku, lepiej przyswajają wiedzę, są bardziej skupione i mają szansę rozwijać swoje talenty”. Eksperci zwracają jednak uwagę, że sama zmiana administracyjna nie rozwiąże wszystkich problemów – ubóstwo dzieci ma głębsze, strukturalne przyczyny.

Obiady w szkołach po nowemu – mały gest, wielka zmiana

Ta reforma to nie tylko posiłek na talerzu, ale realna szansa na lepsze życie dla dzieci z biedniejszych rodzin. Choć darmowy obiad może wydawać się drobnym gestem, dla dziecka z głodnego domu oznacza on większe szanse edukacyjne, zdrowie i godność. W kolejnych latach kluczowe będzie objęcie wsparciem wszystkich potrzebujących uczniów.